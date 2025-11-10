В высокий сезон на достопримечательности могут быть очереди, и мы не можем гарантировать приоритетный вход на объекты.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах, а также чайная церемония у подножия Великой Китайской стены. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Трансфер на комфортабельньном микроавтобусе с кондиционером и на скоростных поездах. В стоимость включён внутренний авиаперелёт и билеты на поезда. Поезда могут быть как комфорт-класса, так и эконом.

Возраст участников. От 8 лет.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).