Вы полюбуетесь пейзажами, которые вдохновили режиссёра фильма «Аватар» на создание планеты Пандора, увидите скалу, напоминающую слона, и покрытые зеленью высокие горы.
А ещё
мая
Описание тура
Организационные детали
В высокий сезон на достопримечательности могут быть очереди, и мы не можем гарантировать приоритетный вход на объекты.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах, а также чайная церемония у подножия Великой Китайской стены. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Трансфер на комфортабельньном микроавтобусе с кондиционером и на скоростных поездах. В стоимость включён внутренний авиаперелёт и билеты на поезда. Поезда могут быть как комфорт-класса, так и эконом.
Возраст участников. От 8 лет.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем погуляем по улице Цзиньли, которая заняла 1 место в рейтинге «Самые красивые улицы мира» по версии CNN Travel.
База разведения панд и статуя Будды в Лэшане
После завтрака побываем на научно-исследовательской базе, где разводят гигантских панд. Здесь воссоздали единственную среду обитания, чтобы сохранить популяцию животных. Пообедаем и поедем к статуе Будды в Лэшане, одной из самых высоких в мире (71 метр).
Город на водопаде Фуронг
Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в Чжанцзяцзе. А оттуда поедем в древний город Фуронг, построенный на водопаде. Дома здесь возводили прямо вокруг водной громады высотой 60 метров.
Национальный парк «Тяньмэнь»
После завтрака поедем в национальный парк «Тяньмэнь». Вы увидите удивительную пещеру, которую назвали «Небесными воротами». Мы поднимемся на вершину горы на самой быстрой канатной дороге в мире. А ещё здесь можно пройти по стеклянной тропе — дороге со множеством изгибов, полюбоваться храмом Тяньмень и комплексом пагод.
Гора Юаньцзяцзе и пейзажи планеты Пандора
Утром продолжим любоваться видами парка. На лифте Байлун поднимемся на гору Юаньцзяцзе. Именно эти пейзажи вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание видов планеты Пандора. Многие скалы здесь имеют причудливые названия: «Старик, встречающий гостей», «Принц Сян, читающий книгу», «Старик в поисках лекарственных трав» и «Горный пик трёх сестёр». Мы можем тоже включить воображение и придумать, на что похожи горы.
Пещера тростниковой флейты и гора Слоновьего хобота
На скоростном поезде переедем в Гуйлинь. Время в пути — почти 7 часов. Сегодня посетим Пещеру тростниковой флейты, где полюбуемся сталактитами и сталагмитами. Ещё увидим гору Слоновьего хобота, которая напоминает огромное животное, пьющее воду из реки. А рядом находится Пещера водной луны.
Круиз по реке Ли, прогулка по Яншо и шоу «Впечатление Лю Саньцзе»
Позавтракаем и поедем на причал, где взойдём на борт корабля. Нас ждёт круиз по реке Ли (4 часа). По пути будем любоваться горами, фермами и деревушками. Сойдём на берег в городе Яншо, погуляем по старинным мощёным улочкам, а вечером насладимся свето-музыкальным шоу под открытым небом «Впечатление Лю Саньцзе». Режиссёром выступил главный постановщик церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. В представлении участвуют более 600 танцоров, певцов и артистов.
Рисовые террасы Лунцзи
После завтрака отправимся к рисовым террасам Лунцзи. В пути проведём около 2 часов. Полюбуемся удивительными пейзажами и поедем обратно в Гуйлинь.
Отъезд
После завтрака из Гуйлиня перелетим в Чэнду. Дальше вы сможете лететь домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
- Билеты на поезда
- Внутренний перелёт
- Вся экскурсионная программа
- Входные билеты на объекты экскурсий и на канатные дороги
Что не входит в цену
- Билеты до Чэнду и обратно
- Ужины
- Виза
- Туристическая страховка