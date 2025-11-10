Мои заказы

Чудеса Китая: панды, скалы из «Аватара», город на водопаде и круиз по реке Ли

Побывать на масштабном шоу «Впечатление Лю Саньцзе», увидеть Небесные ворота и рисовые террасы
Приглашаем в большое путешествие по самым живописным местам Китая.

Вы полюбуетесь пейзажами, которые вдохновили режиссёра фильма «Аватар» на создание планеты Пандора, увидите скалу, напоминающую слона, и покрытые зеленью высокие горы.

А ещё
понаблюдаете за милыми пандами, насладитесь 4-часовым круизом по реке Ли и осмотрите статую Будды высотой 71 метр.

Также вас ждёт свето-музыкальное шоу под открытым небом «Впечатление Лю Саньцзе» от постановщика церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине.

Ближайшие даты:
6
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В высокий сезон на достопримечательности могут быть очереди, и мы не можем гарантировать приоритетный вход на объекты.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и обеды в ресторанах, а также чайная церемония у подножия Великой Китайской стены. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Трансфер на комфортабельньном микроавтобусе с кондиционером и на скоростных поездах. В стоимость включён внутренний авиаперелёт и билеты на поезда. Поезда могут быть как комфорт-класса, так и эконом.

Возраст участников. От 8 лет.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем погуляем по улице Цзиньли, которая заняла 1 место в рейтинге «Самые красивые улицы мира» по версии CNN Travel.

2 день

База разведения панд и статуя Будды в Лэшане

После завтрака побываем на научно-исследовательской базе, где разводят гигантских панд. Здесь воссоздали единственную среду обитания, чтобы сохранить популяцию животных. Пообедаем и поедем к статуе Будды в Лэшане, одной из самых высоких в мире (71 метр).

3 день

Город на водопаде Фуронг

Позавтракаем и поедем в аэропорт, чтобы перелететь в Чжанцзяцзе. А оттуда поедем в древний город Фуронг, построенный на водопаде. Дома здесь возводили прямо вокруг водной громады высотой 60 метров.

4 день

Национальный парк «Тяньмэнь»

После завтрака поедем в национальный парк «Тяньмэнь». Вы увидите удивительную пещеру, которую назвали «Небесными воротами». Мы поднимемся на вершину горы на самой быстрой канатной дороге в мире. А ещё здесь можно пройти по стеклянной тропе — дороге со множеством изгибов, полюбоваться храмом Тяньмень и комплексом пагод.

5 день

Гора Юаньцзяцзе и пейзажи планеты Пандора

Утром продолжим любоваться видами парка. На лифте Байлун поднимемся на гору Юаньцзяцзе. Именно эти пейзажи вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание видов планеты Пандора. Многие скалы здесь имеют причудливые названия: «Старик, встречающий гостей», «Принц Сян, читающий книгу», «Старик в поисках лекарственных трав» и «Горный пик трёх сестёр». Мы можем тоже включить воображение и придумать, на что похожи горы.

6 день

Пещера тростниковой флейты и гора Слоновьего хобота

На скоростном поезде переедем в Гуйлинь. Время в пути — почти 7 часов. Сегодня посетим Пещеру тростниковой флейты, где полюбуемся сталактитами и сталагмитами. Ещё увидим гору Слоновьего хобота, которая напоминает огромное животное, пьющее воду из реки. А рядом находится Пещера водной луны.

7 день

Круиз по реке Ли, прогулка по Яншо и шоу «Впечатление Лю Саньцзе»

Позавтракаем и поедем на причал, где взойдём на борт корабля. Нас ждёт круиз по реке Ли (4 часа). По пути будем любоваться горами, фермами и деревушками. Сойдём на берег в городе Яншо, погуляем по старинным мощёным улочкам, а вечером насладимся свето-музыкальным шоу под открытым небом «Впечатление Лю Саньцзе». Режиссёром выступил главный постановщик церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. В представлении участвуют более 600 танцоров, певцов и артистов.

8 день

Рисовые террасы Лунцзи

После завтрака отправимся к рисовым террасам Лунцзи. В пути проведём около 2 часов. Полюбуемся удивительными пейзажами и поедем обратно в Гуйлинь.

9 день

Отъезд

После завтрака из Гуйлиня перелетим в Чэнду. Дальше вы сможете лететь домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2980
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/до аэропорта
  • Билеты на поезда
  • Внутренний перелёт
  • Вся экскурсионная программа
  • Входные билеты на объекты экскурсий и на канатные дороги
Что не входит в цену
  • Билеты до Чэнду и обратно
  • Ужины
  • Виза
  • Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Чэнду, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Чэнду
Провели экскурсии для 8 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

Тур входит в следующие категории Чэнду

