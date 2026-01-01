Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Побывать в «городе духов», погрузиться в культуру народности Мяо и увидеть Три природных моста
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
29 мар в 10:00
$2200 за человека
Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Полюбоваться «альпийскими» пейзажами, увидеть гигантского Будду и посетить логово Жёлтого дракона
Начало: Аэропорт Тьянфу, до 14:00
10 окт в 08:00
$2090 за человека
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
2 сен в 08:00
$2600 за человека
