Своей компанией в провинцию Сычуань с комфортом

Увидеть Большого Будду, посетить Сычуаньскую оперу и отдохнуть на массаже
Приглашаем исследовать одну из ярких провинций Китая в нашем путешествии! Чэнду станет отправной точкой маршрута: вас ждут старые улицы и вечерняя атмосфера центра.

Осмотрим древнюю ирригационную систему Дуцзянъянь и заглянем в
читать дальше

книжный магазин, а затем направимся в Лэйшань, где находится Большой Будда. Проведём время в горах Эмэй, известных храмами и пейзажами. Посетим Сычуаньскую оперу, а ещё вы сможете попробовать уличные закуски. Будем жить в отелях 4*, чтобы комфортно отдыхать. Программа завершится прогулкой по городу, шопингом и массажем.

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой рекомендуется заранее оформить въездную карточку онлайн, чтобы быстрее пройти таможню.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чэнду

В первый день осмотрим центр города. Прогуляемся по улицам, погрузимся в атмосферу и увидим, как Чэнду выглядит после наступления темноты. Конкретная программа дня будет зависеть от времени прилёта.

2 день

Дуцзянъянь

Поедем к ирригационной системе Дуцзянъянь. Осмотрим этот древний гидротехнический комплекс и затем заглянем в книжный магазин.

3 день

Большой Будда

Отправимся в Лэйшань, где находится знаменитый Большой Будда. Осмотрим эту монументальную статую и исследуем территорию вокруг неё.

4 день

Горы Эмэй

Поедем в Эмэй и проведём день среди горных пейзажей.

5 день

Сычуаньская опера и прогулка по Народному парку

Посетим Сычуаньскую оперу, заглянем в Народный парк и прогуляемся по старинной улице. В завершение дня вас ждёт релакс на массаже.

6 день

Окончание тура

Попробуем уличные закуски, зайдём в супермаркет или магазин шёлка на шопинг либо просто прогуляемся по городу. Затем отправимся в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2189
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы, в том числе из/до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Посещение Сычуаньской оперы
  • Массаж
Что не входит в цену
  • Перелёт до Чэнду и обратно
  • Обеды
  • Повышение уровня комфорта проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, 12:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Чэнду или отель, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 48 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город. Практиковался в России, Беларуси и Казахстане
читать дальше

и точно знаю, как организовать комфортную и интересную программу. Также я занимаюсь организацией и проведением многодневных программ по Китаю. Я отношусь к путешественникам как к дорогим гостям — вы можете быть уверены, что на моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег не будет скрытых доплат и обязательных покупок в туристических магазинах.

