Увидеть Большого Будду, посетить Сычуаньскую оперу и отдохнуть на массаже
Приглашаем исследовать одну из ярких провинций Китая в нашем путешествии! Чэнду станет отправной точкой маршрута: вас ждут старые улицы и вечерняя атмосфера центра.
Осмотрим древнюю ирригационную систему Дуцзянъянь и заглянем в читать дальшеуменьшить
книжный магазин, а затем направимся в Лэйшань, где находится Большой Будда. Проведём время в горах Эмэй, известных храмами и пейзажами. Посетим Сычуаньскую оперу, а ещё вы сможете попробовать уличные закуски. Будем жить в отелях 4*, чтобы комфортно отдыхать. Программа завершится прогулкой по городу, шопингом и массажем.
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой рекомендуется заранее оформить въездную карточку онлайн, чтобы быстрее пройти таможню.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Чэнду
В первый день осмотрим центр города. Прогуляемся по улицам, погрузимся в атмосферу и увидим, как Чэнду выглядит после наступления темноты. Конкретная программа дня будет зависеть от времени прилёта.
2 день
Дуцзянъянь
Поедем к ирригационной системе Дуцзянъянь. Осмотрим этот древний гидротехнический комплекс и затем заглянем в книжный магазин.
3 день
Большой Будда
Отправимся в Лэйшань, где находится знаменитый Большой Будда. Осмотрим эту монументальную статую и исследуем территорию вокруг неё.
4 день
Горы Эмэй
Поедем в Эмэй и проведём день среди горных пейзажей.
5 день
Сычуаньская опера и прогулка по Народному парку
Посетим Сычуаньскую оперу, заглянем в Народный парк и прогуляемся по старинной улице. В завершение дня вас ждёт релакс на массаже.
6 день
Окончание тура
Попробуем уличные закуски, зайдём в супермаркет или магазин шёлка на шопинг либо просто прогуляемся по городу. Затем отправимся в аэропорт.
Стоимость тура
$2189
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужины
Трансферы, в том числе из/до аэропорта
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Посещение Сычуаньской оперы
Массаж
Что не входит в цену
Перелёт до Чэнду и обратно
Обеды
Повышение уровня комфорта проживания
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, 12:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Чэнду или отель, 20:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лю — ваша команда гидов в Чэнду
Провели экскурсии для 48 туристов
Я местный гид в городе Чэнду. У меня большой опыт в сопровождении путешественников из русскоговорящих стран. Я живу в Чэнду и хорошо знаю свой город.
Практиковался в России, Беларуси и Казахстане читать дальшеуменьшить
и точно знаю, как организовать комфортную и интересную программу.
Также я занимаюсь организацией и проведением многодневных программ по Китаю.
Я отношусь к путешественникам как к дорогим гостям — вы можете быть уверены, что на моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег не будет скрытых доплат и обязательных покупок в туристических магазинах.
