Природные мосты Тяньшэн Саньцяо

Тур начинается с посещения комплекса Тяньшэн Саньцяо — группы природных мостов, которые являются крупнейшими в Азии. На территории можно увидеть карстовые образования и элементы культуры народа Туцзя, а также места, где проходили съемки фильмов.

Ущелье Луншуйся

Далее программа продолжается в ущелье Луншуйся протяженностью 5 км. Это карстовое образование глубиной 200–500 метров демонстрирует особенности местной геологии с водопадами, скальными formations и подземными озерами.

Смотровые площадки

По пути предусмотрена остановка на смотровой площадке реки Уцзян, откуда открываются виды на горные пики и водные пространства. Эта точка позволяет сделать фотографии природных ландшафтов юго-западного Китая. Важная информация: