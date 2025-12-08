Исследуйте природные достопримечательности окрестностей Чунцина в ходе однодневного тура.
Вы увидите карстовые образования, природные мосты и глубокие ущелья, а также познакомитесь с культурой региона.
Описание экскурсии
Природные мосты Тяньшэн Саньцяо
Тур начинается с посещения комплекса Тяньшэн Саньцяо — группы природных мостов, которые являются крупнейшими в Азии. На территории можно увидеть карстовые образования и элементы культуры народа Туцзя, а также места, где проходили съемки фильмов.
Ущелье Луншуйся
Далее программа продолжается в ущелье Луншуйся протяженностью 5 км. Это карстовое образование глубиной 200–500 метров демонстрирует особенности местной геологии с водопадами, скальными formations и подземными озерами.
Смотровые площадки
По пути предусмотрена остановка на смотровой площадке реки Уцзян, откуда открываются виды на горные пики и водные пространства. Эта точка позволяет сделать фотографии природных ландшафтов юго-западного Китая. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природные мосты Тяньшэн Саньцяо
- Ущелье Луншуйся
- Смотровая площадка реки Уцзян
- Карстовые образования
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги гида
- Входные билеты на Тяньшэн Саньцяо
- Базовое страхование
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Страхование туриста от несчастных случаев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главные торговые районы центрального района Чунцина (можно выбрать: Цзэфанбэй, Гуаньинцяо, Наньпин)
Завершение: Цзефанбэй, Чунцин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь действующий паспорт или удостоверение личности
- Рекомендуется удобная нескользящая обувь и одежда по погоде
- Возьмите с собой фотоаппарат, power bank и питьевую воду
- Тур не рекомендуется беременным и маломобильным туристам
- Детские кресла предоставляются по предварительному запросу
- Встреча осуществляется в центральных районах Чунцина
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
