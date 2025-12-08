Познакомьтесь с культурным наследием народа мяо во время индивидуального тура из Чунцина.
Вы посетите архитектурный комплекс Цзюли-чэн, древний город Гунтань и совершите круиз по живописной Уцзянской галерее.
Описание экскурсии
Архитектурный комплекс Цзюли-чэн
Тур начинается с посещения Цзюли-чэн — культурного комплекса народа мяо. Вы увидите Священную колонну Цзюли — крупнейшее каменное изваяние с резьбой, Дворец Цзюли — самый высокий комплекс подвесных домов, и Девять ворот — уникальное архитектурное сооружение.
Древний город Гунтань
Далее программа продолжается в Гунтань-городке с каменными мостовыми и традиционными подвесными домами. Вы познакомитесь с элементами культуры народов Ту и Мяо, увидите резные окна и мифологические изображения, а также посетите ремесленные мастерские.
Уцзянская галерея
Завершает тур круиз по Уцзянской галерее протяженностью 66 км. Во время прогулки на катере открываются виды на скалистые берега, леса и старинные дома, создающие ощущение путешествия по художественному полотну. Важная информация:
- Встреча осуществляется в центральных районах Чунцина.
- Дети должны занимать отдельное место в транспортном средстве.
- Во время свободного времени гид не сопровождает группу.
- Рекомендуется соблюдать правила безопасности и следить за личными вещами.
- Все участники должны следовать указаниям персонала на объектах.
07:00–07:30 встреча с гидом в лобби отеля или в центре Чунцина (Цзефанбэй, Гуаньиньцяо, Наньпин). Трансфер на автомобиле (5–7 мест) в Пэншуй, около 3 ч. 10:30–12:00 посещение Чию Цзюличэна — крупнейшего комплекса традиционной архитектуры мяо. 12:40–13:30 прогулка по древнему городу Гунтань с吊脚楼 и старинными улочками. 14:00–15:00 речная прогулка по Уцзянской галерее. 15:10 отправление в Чунцин, прибытие около 18:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный комплекс Цзюли-чэн
- Древний город Гунтань
- Уцзянская галерея
- Священная колонна Цзюли
- Дворец Цзюли
Что включено
- Трансфер
- Услуги водителя-гида
- Входные билеты
- Страхование
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Чунцина
Завершение: Главный городской район Чунцина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
