Мои заказы

Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли

Индивидуальный тур с русскоязычным гидом
Познакомьтесь с культурным наследием народа мяо во время индивидуального тура из Чунцина.

Вы посетите архитектурный комплекс Цзюли-чэн, древний город Гунтань и совершите круиз по живописной Уцзянской галерее.
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли
Индивидуальный тур с русскоязычным гидом: Тайны Цзюли

Описание экскурсии

Архитектурный комплекс Цзюли-чэн

Тур начинается с посещения Цзюли-чэн — культурного комплекса народа мяо. Вы увидите Священную колонну Цзюли — крупнейшее каменное изваяние с резьбой, Дворец Цзюли — самый высокий комплекс подвесных домов, и Девять ворот — уникальное архитектурное сооружение.

Древний город Гунтань

Далее программа продолжается в Гунтань-городке с каменными мостовыми и традиционными подвесными домами. Вы познакомитесь с элементами культуры народов Ту и Мяо, увидите резные окна и мифологические изображения, а также посетите ремесленные мастерские.

Уцзянская галерея

Завершает тур круиз по Уцзянской галерее протяженностью 66 км. Во время прогулки на катере открываются виды на скалистые берега, леса и старинные дома, создающие ощущение путешествия по художественному полотну. Важная информация:
  • Встреча осуществляется в центральных районах Чунцина.
  • Дети должны занимать отдельное место в транспортном средстве.
  • Во время свободного времени гид не сопровождает группу.
  • Рекомендуется соблюдать правила безопасности и следить за личными вещами.
  • Все участники должны следовать указаниям персонала на объектах.

07:00–07:30 встреча с гидом в лобби отеля или в центре Чунцина (Цзефанбэй, Гуаньиньцяо, Наньпин). Трансфер на автомобиле (5–7 мест) в Пэншуй, около 3 ч. 10:30–12:00 посещение Чию Цзюличэна — крупнейшего комплекса традиционной архитектуры мяо. 12:40–13:30 прогулка по древнему городу Гунтань с吊脚楼 и старинными улочками. 14:00–15:00 речная прогулка по Уцзянской галерее. 15:10 отправление в Чунцин, прибытие около 18:30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектурный комплекс Цзюли-чэн
  • Древний город Гунтань
  • Уцзянская галерея
  • Священная колонна Цзюли
  • Дворец Цзюли
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги водителя-гида
  • Входные билеты
  • Страхование
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
  • Туристическая страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В центре Чунцина
Завершение: Главный городской район Чунцина
Когда и сколько длится?
Когда: 07:00–07:30 встреча с гидом в лобби отеля или в центре Чунцина (Цзефанбэй, Гуаньиньцяо, Наньпин). Трансфер на автомобиле (5–7 мест) в Пэншуй, около 3 ч. 10:30–12:00 посещение Чию Цзюличэна — крупнейшего комплекса традиционной архитектуры мяо. 12:40–13:30 прогулка по древнему городу Гунтань с吊脚楼 и старинными улочками. 14:00–15:00 речная прогулка по Уцзянской галерее. 15:10 отправление в Чунцин, прибытие около 18:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Встреча осуществляется в центральных районах Чунцина
  • Дети должны занимать отдельное место в транспортном средстве
  • Во время свободного времени гид не сопровождает группу
  • Рекомендуется соблюдать правила безопасности и следить за личными вещами
  • Все участники должны следовать указаниям персонала на объектах
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Чунцина

Похожие экскурсии из Чунцина

Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
13 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурное чудо Цзюли и живописная галерея Уцзян
Начало: Чунцин - встреча в отелях в центре города
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$1182.80$1245 за всё до 6 чел.
Приватный тур 816 объект + Большой каньон Улиншань (1 день)
12 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Приватный тур 816 объект + Большой каньон Улиншань (1 день)
Начало: Отправление из Чунцина
Завтра в 07:00
9 дек в 07:00
$930.10$979 за всё до 6 чел.
Дачжу: однодневный тур «Два камня»
9.5 часов
-
3%
Индивидуальная
до 6 чел.
Дачжу: однодневный тур «Два камня»
Начало: Встреча в центре Чунцина
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$842.90$869 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чунцине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Чунцине