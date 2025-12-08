Архитектурный комплекс Цзюли-чэн

Тур начинается с посещения Цзюли-чэн — культурного комплекса народа мяо. Вы увидите Священную колонну Цзюли — крупнейшее каменное изваяние с резьбой, Дворец Цзюли — самый высокий комплекс подвесных домов, и Девять ворот — уникальное архитектурное сооружение.

Древний город Гунтань

Далее программа продолжается в Гунтань-городке с каменными мостовыми и традиционными подвесными домами. Вы познакомитесь с элементами культуры народов Ту и Мяо, увидите резные окна и мифологические изображения, а также посетите ремесленные мастерские.

Уцзянская галерея

Завершает тур круиз по Уцзянской галерее протяженностью 66 км. Во время прогулки на катере открываются виды на скалистые берега, леса и старинные дома, создающие ощущение путешествия по художественному полотну. Важная информация: