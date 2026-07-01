Такой разный Китай: пульсирующий Чунцин и безмолвный парк Улун (индивидуально)
Главные достопримечательности многоярусного мегаполиса и заповедные пейзажи из кино
Начало: Место вашего проживания в Чунцине, 9:00
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Киберпанк и природа Китая: Чунцин, Чжанцзяцзе, Шанхай + шопинг (мини-группа)
Увидеть 8D-город, парящие горы и небоскрёбы и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Аэропорт Чунцина, 10:00, возможно другое время ста...
10 сен в 10:00
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В Китай с комфортом: Чунцин, горные парки и сад сакуры
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7 мар в 14:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Чунцину в категории «История и архитектура»
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