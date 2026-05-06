Мы покажем вам необычные места в окрестностях Чжанцзяцзе. Вы пересечёте подвесной мост Айчжай над каньоном Деханг. Посетите Фужун — «тысячелетний город, висящий над водопадом».
Многие здания здесь будто вот-вот сорвутся с крутых склонов! Осмотрите традиционные жилища и познакомитесь с культурой малочисленных китайских этносов.
Описание экскурсии
Мост Айчжай. (1,5 ч). Вы прогуляетесь по одному из самых длинных горных подвесных мостов в мире. Под вами — глубокое ущелье, а вокруг — горы и густые леса. Желающие также пройдут по пешеходной тропе среди скал.
Древний город Фужун (2 ч). Здесь вы исследуете улочки, осмотрите традиционные дома на сваях и познакомитесь с культурой местных этнических меньшинств — народностей туцзя и мяо.
Организационные детали
- Трансфер из любой точки в Чжанцзяцзе и обратно, билеты и бутилированная вода включены в стоимость
- Дорога туда-обратно займёт около 4,5 ч
- Оплачиваются дополнительно: обед, прогулка по пешеходной тропе (78 юаней с чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды, говорящий на выбранном вами языке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре Чжанцзяцзе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос гиду. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чжанцзяцзе
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
у нас был гид Лев, отличный парень, поездка была легкой, веселой и богатой на впечатления. Город Фуронг вечером необычно красив. Настоятельно рекомендую посетить!
Лесли
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв!
Мы очень рады, что поездка с Львом оставила у вас такие яркие впечатления. Ему будет очень приятно услышать ваши слова!
Спасибо за рекомендацию!
