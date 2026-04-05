Гора Тяньмэнь — впечатляющее место национального парка «Чжанцзяцзе», где природа и инженерные решения дарят захватывающий опыт.
Вы подниметесь на вершину по одной из самых длинных канатных дорог в мире, пройдёте по прозрачному мосту над обрывом и побываете в пещере. Вау-кадры и яркие эмоции за одну поездку!
Вы подниметесь на вершину по одной из самых длинных канатных дорог в мире, пройдёте по прозрачному мосту над обрывом и побываете в пещере. Вау-кадры и яркие эмоции за одну поездку!
Описание экскурсии
- Канатная дорога на гору Тяньмэнь (30 минут). Насладитесь панорамными видами города Чжанцзяцзе, окружающих вершин и знаменитого серпантина с 99 поворотами
- Прогулка на горе (1–1,5 часа). Исследуйте горную зону и смотровые площадки, пройдите по деревянной тропе и дорожкам вдоль обрыва, любуясь фактурными пиками и долинами
- Стеклянный мост (30–40 минут) над обрывом с прозрачным полом. Прилив адреналина и головокружительные кадры гарантированы!
- Пещера «Небесные врата» (1 час) — естественный арочный проход в горе. Прогуляйтесь пешком или прокатитесь на эскалаторах
Спуститься с горы можно по канатной дороге или на автобусе (примерно 30–40 минут).
Организационные детали
- Для 1-3 гостей мы вызовем такси, для группы более 4 человек арендуем подходящий транспорт. Трансфер в одну сторону займёт 15–20 минут
- Включено в стоимость: трансфер из Чжанцзяцзе и обратно, перекус и напиток, билет на канатную дорогу, вход на гору Тяньмэнь, шаттл и эскалаторы в пещеру Тяньмэнь
- Дополнительные расходы (по желанию): обед — $10–15. Можете взять перекус и напитки с собой
- В пиковый сезон возможно ожидание входа: 30–60 минут на канатную дорогу, 20–40 минут на мост
- Продолжительность зависит от сезона и темпа участников. Обычно — от 5 до 8 часов, в среднем — около 6,5 часов
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Чжанцзяцзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 703 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Всем здравствуйте, расскажу вкратце 1) гида могут предоставить любого нам новенькую которая в первый раз знает но слабовато где то может произойти косяк типа купит билеты а в билете одного
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