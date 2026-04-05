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клиента не укажут; 2) сразу скажу цена завышена не стоит этих денег, как минимум в три раза завышена, перекуса не было; 3) гид своих работодателей сам не видит только общается по переписке; 4) мне маршрут не понравился я сразу этот маршрут перестроил по другому, потому что кроме нашей семьи других не было. Гид слабо знает и рассказывать вам ничего не будет, поэтому будете только любоваться видами; 5) остаток денег сразу не давайте, а так лучше сами я на следующий день без гида пошел и прекрасно справился за стоимость в три раза дешевле.

Поэтому делайте выводы.