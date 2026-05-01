Поднимемся по канатной дороге и в лифте Байлун, пройдём по стеклянному мосту над ущельем и заглянем в карстовую пещеру Жёлтого дракона. Также исследуем парк «Баофун» и древний Фэнхуан, где огни города отражаются в воде.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой удобные кроссовки, паспорт и деньги.
Программа тура по дням
Горы Юаньцзяцзе и Тяньцзы, лифт Байлун и ручей Золотой кнут
Отправимся к горам Юаньцзяцзе — именно они стали прототипом парящих гор Пандоры. Острые пики, уходящие в облака, напоминают фантастические замки. Затем увидим Тяньцзы и скалы причудливых форм.
Поднимемся по канатной дороге и прокатимся на лифте Байлун, встроенном в отвесную скалу и занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. За 1,5 минуты он поднимет нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. В завершение дня спустимся к ручью Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья.
Парк «Баофун», стеклянный мост и пещера Жёлтого дракона
Утром отправимся в «Баофун», расположенный в районе Вулинъюань, — это объект Всемирного природного наследия и мировой геологический парк. Прогуляемся по его территории и выйдем к озеру, прокатимся на лодке. Живописная зона протянулась на 2,5 километра.
Далее поедем в ущелье, где находится самый высокий и длинный стеклянный мост в мире: более 400 метров в высоту и 370 метров в длину. Пройдём по нему и увидим пропасть с высоты.
После этого посетим пещеру Жёлтого дракона в районе Вулинъюань. Это карстовая пещера с обширным трёхмерным пространством и разнообразными подземными ландшафтами.
Гора Тяньмэнь и переезд в Фэнхуан
Продолжим знакомство с природными парками региона и отправимся к горе Тяньмэнь, известной своей огромной сквозной аркой Небесные врата. Прогуляемся по тропам вдоль склонов и посетим основные видовые точки.
После экскурсии поедем в водный город Фэнхуан. Вечером прокатимся на лодке и посмотрим на город в вечерней подсветке.
Гора Фаньцзиншань и возвращение в Фэнхуан
Утром отправимся к буддийской горе Фаньцзиншань. Дорога от Фэнхуана занимает около 2 часов. Гора входит в список Всемирного природного наследия.
Увидим Золотой пик Красных облаков, Грибовидный камень, силуэт спящего Будды и 10 000 свитков сутр.
После экскурсии вернёмся в Фэнхуан.
Окончание тура
Прогуляемся по Фэнхуану, осмотрим его улицы и знаковые локации.
После — трансфер в отель или в аэропорт.
Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Чжанцзяцзе и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты (около 1600 юаней с человека)