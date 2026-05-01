Чудеса природы Китая только для вас: путешествие из Чжанцзяцзе

Удивительные горы, аутентичный Фэнхуан, Небесные врата и пещера Жёлтого дракона
Маршрут соединит сразу несколько природных символов провинции Хунань: горы Юаньцзяцзе с парящими пиками, Тяньмэнь с аркой Небесные врата и буддийский Фаньцзиншань.

Поднимемся по канатной дороге и в лифте Байлун, пройдём по стеклянному мосту над ущельем и заглянем в карстовую пещеру Жёлтого дракона. Также исследуем парк «Баофун» и древний Фэнхуан, где огни города отражаются в воде.
Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой удобные кроссовки, паспорт и деньги.

Программа тура по дням

1 день

Горы Юаньцзяцзе и Тяньцзы, лифт Байлун и ручей Золотой кнут

Отправимся к горам Юаньцзяцзе — именно они стали прототипом парящих гор Пандоры. Острые пики, уходящие в облака, напоминают фантастические замки. Затем увидим Тяньцзы и скалы причудливых форм.

Поднимемся по канатной дороге и прокатимся на лифте Байлун, встроенном в отвесную скалу и занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. За 1,5 минуты он поднимет нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. В завершение дня спустимся к ручью Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья.

2 день

Парк «Баофун», стеклянный мост и пещера Жёлтого дракона

Утром отправимся в «Баофун», расположенный в районе Вулинъюань, — это объект Всемирного природного наследия и мировой геологический парк. Прогуляемся по его территории и выйдем к озеру, прокатимся на лодке. Живописная зона протянулась на 2,5 километра.

Далее поедем в ущелье, где находится самый высокий и длинный стеклянный мост в мире: более 400 метров в высоту и 370 метров в длину. Пройдём по нему и увидим пропасть с высоты.

После этого посетим пещеру Жёлтого дракона в районе Вулинъюань. Это карстовая пещера с обширным трёхмерным пространством и разнообразными подземными ландшафтами.

3 день

Гора Тяньмэнь и переезд в Фэнхуан

Продолжим знакомство с природными парками региона и отправимся к горе Тяньмэнь, известной своей огромной сквозной аркой Небесные врата. Прогуляемся по тропам вдоль склонов и посетим основные видовые точки.

После экскурсии поедем в водный город Фэнхуан. Вечером прокатимся на лодке и посмотрим на город в вечерней подсветке.

4 день

Гора Фаньцзиншань и возвращение в Фэнхуан

Утром отправимся к буддийской горе Фаньцзиншань. Дорога от Фэнхуана занимает около 2 часов. Гора входит в список Всемирного природного наследия.

Увидим Золотой пик Красных облаков, Грибовидный камень, силуэт спящего Будды и 10 000 свитков сутр.

После экскурсии вернёмся в Фэнхуан.

5 день

Окончание тура

Прогуляемся по Фэнхуану, осмотрим его улицы и знаковые локации.

После — трансфер в отель или в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Чжанцзяцзе и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты (около 1600 юаней с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Чжанцзяцзе, 8:30 или по договорённости
Завершение: Чжанцзяцзе, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 224 туристов
Я живу в Пекине и отлично его знаю. Работаю гидом много лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью. Вместе со своей командой могу организовать экскурсии по Пекину и другим городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш девиз — наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!

