Отправимся к горам Юаньцзяцзе — именно они стали прототипом парящих гор Пандоры. Острые пики, уходящие в облака, напоминают фантастические замки. Затем увидим Тяньцзы и скалы причудливых форм.

Поднимемся по канатной дороге и прокатимся на лифте Байлун, встроенном в отвесную скалу и занесённом в Книгу рекордов Гиннесса. За 1,5 минуты он поднимет нас на смотровую площадку на высоте 330 метров. В завершение дня спустимся к ручью Цзиньбяньси (Золотой кнут), который протекает по дну глубокого ущелья.