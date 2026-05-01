По дорогам в облаках: мини-группой в горы Хунаня

Увидеть скалы Аватара и Небесные врата, покататься на теплоходе по озеру и на лодке внутри пещеры
Горы провинции Хунань — это мост между землёй и небом: склоны укрыты густыми лесами, а вершины пронзают облака. Самые известные шедевры природы находятся в окрестностях Чжанцзяцзе, где мы будем жить.

утопающие в тумане каменные колонны, послужившие прообразом парящих скал из «Аватара», и созданный стихией портал в массиве Тяньмэнь.

Пройдём по стеклянным тропам над пропастью, попетляем по серпантину с 99 изгибами и покорим лестницу с 999 ступенями.

А также услышим национальные песни, катаясь на теплоходе по озеру Баофэн, и рассмотрим иллюминацию на сводах пещеры Жёлтого дракона, по которой проследуем на лодке.

Описание тура

Организационные детали

Юани на личные расходы лучше приобрести заранее. Многие приложения и соц. сети в Китае не работают, надо заранее установить местные приложения.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Баофэн, пещера Жёлтого дракона, стеклянный мост

Встретим вас по прибытии, оставим вещи в отеле и отправимся на экскурсию. Поднимемся к озеру Баофэн и покатаемся на теплоходе, слушая национальные песни и рассматривая водопады. Следующий пункт — карстовая пещера Жёлтого дракона, где у нас запланированы прогулки пешком и на лодке. Пройдём по стеклянному мосту и поужинаем. Вечером за доплату можно сходить на массаж или театральное представление.

2 день

Горы Аватара, лифт «Ста драконов»

Целый день проведём в нацпарке «Чжанцзяцзе». На фуникулёре поднимемся к горе Тяньцзышань, откуда видна скала Цзянькуньчжу — та самая колонна, подарившая вдохновение создателям «Аватара». Обратно спустимся на лифте «Ста драконов», часть которого проходит внутри породы. После ужина вернёмся в отель, можно дополнить программу поездкой в город Феникс.

3 день

Небесные врата, серпантин с 99 поворотами, стеклянная тропа, буддийский храм, лестница с 999 ступенями

Этот день посвятим горе Тяньмэнь. Поднимемся по серпантину с 99 изгибами и самой длинной в мире канатной дороге. Увидим пещеру Небесные врата, стеклянную тропу, буддийский храм. Обратно спустимся по лестнице с 999 ступенями, за доплату можно воспользоваться эскалатором. После ужина — трансфер к аэропорту.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник63 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Что не входит в цену
  • Билет в Чжанцзяцзе и обратно в ваш город
  • 1 обед, ужины
  • 1-местное проживание
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чжанцзяцзе, 8:00
Завершение: Аэропорт Чжанцзяцзе, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я историк, занимаюсь организацией авторских туров в Азию. Помогаю путешественникам открыть настоящую Азию: от древних храмов и мегаполисов до локальной кухни и культурных традиций. Каждый тур — это продуманный маршрут, комфорт и возможность увидеть страны не как турист, а как гость.

Тур входит в следующие категории Чжанцзяцзе

