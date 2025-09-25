Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь"
Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса
Начало: Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан, в холле отеля вашего...
«Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$370 за человека
Губэй - горы Аватар - Шанхай
Мы проведем Вас «за руку» по самым интересным местам Китая
«Горные пики Чжанцзядзе достигают 1200 метров»
2 ноя в 10:00
6 мая в 10:00
от 218 108 ₽ за человека
Прогулки у самых облаков: парящие скалы «Аватара» и небесные врата Тяньмэнь
Посетить 2 нацпарка, полюбоваться видами с высоты лифта и канаток и насладиться величием гор
Начало: Аэропорт/вокзал Чжанцзяцзе, по времени прибытия
«Приглашаем вас в ту часть горного Китая, где особенно отчётливо понимаешь, насколько талантлив лучший художник — сама природа»
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Чжанцзяцзе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чжанцзяцзе в сентябре 2025
Сейчас в Чжанцзяцзе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 370 до 218 108. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Чжанцзяцзе (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 9 ⭐ отзывов, цены от $370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь