Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Чжанцзяцзе на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

На машине 2 дня 6 отзывов Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь" Увидеть места съёмок «Аватара» и прокатиться на лифте, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса Начало: Чжанцзяцзе/Улиньюань/Фэнхуан, в холле отеля вашего... «Вы увидите горы Юаньцзяцзе, которые послужили прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора, чьи острые пики похожи на сказочные замки в объятиях облаков» $370 за человека 9 дней 3 отзыва Губэй - горы Аватар - Шанхай Мы проведем Вас «за руку» по самым интересным местам Китая «Горные пики Чжанцзядзе достигают 1200 метров» от 218 108 ₽ за человека На машине 3 дня Прогулки у самых облаков: парящие скалы «Аватара» и небесные врата Тяньмэнь Посетить 2 нацпарка, полюбоваться видами с высоты лифта и канаток и насладиться величием гор Начало: Аэропорт/вокзал Чжанцзяцзе, по времени прибытия «Приглашаем вас в ту часть горного Китая, где особенно отчётливо понимаешь, насколько талантлив лучший художник — сама природа» $500 за человека Все туры Чжанцзяцзе

Ответы на вопросы от путешественников по Чжанцзяцзе в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Чжанцзяцзе Фантастическая природа национальных парков "Чжанцзяцзе" и "Тяньмэнь" Губэй - горы Аватар - Шанхай Прогулки у самых облаков: парящие скалы «Аватара» и небесные врата Тяньмэнь В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Чжанцзяцзе в сентябре 2025 Сейчас в Чжанцзяцзе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 370 до 218 108. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5

Туры на русском языке в Чжанцзяцзе (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 9 ⭐ отзывов, цены от $370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь