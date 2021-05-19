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Полезная информация о Чжэнчжоу

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Местное время в Чжэнчжоу
03:3930
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЧжэнчжоу
По-английскиZhengzhou
Столица регионаЧжэнчжоу является столицей региона
Население города4 253 913 чел.
АэропортЧжэнчжоу CGO
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота104 м. от уровня моря

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