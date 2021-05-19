Полезная информация о Фучжоу
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Местное время в Фучжоу
02:0830
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Фучжоу
|По-английски
|Fuzhou
|Столица региона
|Фучжоу является столицей региона
|Население города
|1 179 720 чел.
|Аэропорт
|Фучжоу FOC
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|14 м. от уровня моря
Где находится Фучжоу на карте
Фучжоу
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