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Полезная информация о Фучжоу

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Местное время в Фучжоу
02:0830
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаФучжоу
По-английскиFuzhou
Столица регионаФучжоу является столицей региона
Население города1 179 720 чел.
АэропортФучжоу FOC
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота14 м. от уровня моря

Где находится Фучжоу на карте

Фучжоу фото города
Фучжоу

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