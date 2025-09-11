Мои заказы

Экскурсия на катере по геопарку «Четыре морские арки»

Отправьтесь в морское путешествие по геопарку «Четыре морские арки» и откройте тайны вулканического происхождения Гонконга.

Вас ждут величественные скалы, морские пещеры и уникальные геологические образования, созданные природой 140 миллионов лет назад.
5
2 отзыва
Описание водной прогулки

Захватывающее путешествие по геопарку Присоединяйтесь к обзорной экскурсии по геопарку «Четыре морские арки» и узнайте больше о вулканическом прошлом Гонконга. Здесь вас ждёт встреча с самой крупной в мире вулканической скалой в форме шестиугольной колонны и удивительные пейзажи, сформированные самой природой. Маршрут и впечатления Встретьтесь с гидом у арки на улице Сай Кунг, где продают свежие морепродукты, и отправьтесь в круиз от пирса Сай Кунг на скоростном катере. Вас ждёт путешествие по Глобальному геопарку ЮНЕСКО, осмотр вулканических массивов возрастом 140 миллионов лет и самых больших морских арок Восточно-Китайского моря. Во время круиза вы познакомитесь с геологическими особенностями региона и увидите самые крупные шестиугольные вулканические колонны мира, сформированные во время последнего извержения юрского периода. Полюбуйтесь природными достопримечательностями — Высоким островом, Органной скалой, проливом Год Кат, пещерами Литл-Тайвань и Гуаньдао, а также туннельной пещерой на острове Блафф и пещерой Белл. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода, удобная одежда.
  • Не допускается: курение.
  • Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, склонных к морской болезни, лиц старше 95 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высокий остров
  • Органная скала
  • Пролив Год Кат
  • Пещера Литл-Тайвань
  • Морской дворец
  • Пещера Гуаньдао
  • Туннельная пещера на острове Блафф
  • Пещера Белл
  • Вулканическая скала в форме шестиугольной колонны
  • Четыре морские арки
Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты в геопарк
  • Прогулка на экскурсионном катере
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sai Kung Public School, Po Tung Road 30
Завершение: Пирс Сай Кунг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
11 сен 2025
Джерри замечательный — и информативный, и дружелюбный. Водитель катера тоже был на высоте. Место невероятно красивое, хочется вернуться и отправиться сюда в поход или на кемпинг
М
Максим
2 июн 2024
Фэнни была отличным гидом — дала много полезной информации, была очень внимательной и жизнерадостной.

