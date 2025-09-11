Отправьтесь в морское путешествие по геопарку «Четыре морские арки» и откройте тайны вулканического происхождения Гонконга.
Вас ждут величественные скалы, морские пещеры и уникальные геологические образования, созданные природой 140 миллионов лет назад.
Вас ждут величественные скалы, морские пещеры и уникальные геологические образования, созданные природой 140 миллионов лет назад.
Описание водной прогулкиЗахватывающее путешествие по геопарку Присоединяйтесь к обзорной экскурсии по геопарку «Четыре морские арки» и узнайте больше о вулканическом прошлом Гонконга. Здесь вас ждёт встреча с самой крупной в мире вулканической скалой в форме шестиугольной колонны и удивительные пейзажи, сформированные самой природой. Маршрут и впечатления Встретьтесь с гидом у арки на улице Сай Кунг, где продают свежие морепродукты, и отправьтесь в круиз от пирса Сай Кунг на скоростном катере. Вас ждёт путешествие по Глобальному геопарку ЮНЕСКО, осмотр вулканических массивов возрастом 140 миллионов лет и самых больших морских арок Восточно-Китайского моря. Во время круиза вы познакомитесь с геологическими особенностями региона и увидите самые крупные шестиугольные вулканические колонны мира, сформированные во время последнего извержения юрского периода. Полюбуйтесь природными достопримечательностями — Высоким островом, Органной скалой, проливом Год Кат, пещерами Литл-Тайвань и Гуаньдао, а также туннельной пещерой на острове Блафф и пещерой Белл. Важная информация:
- Что взять с собой: шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода, удобная одежда.
- Не допускается: курение.
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, склонных к морской болезни, лиц старше 95 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высокий остров
- Органная скала
- Пролив Год Кат
- Пещера Литл-Тайвань
- Морской дворец
- Пещера Гуаньдао
- Туннельная пещера на острове Блафф
- Пещера Белл
- Вулканическая скала в форме шестиугольной колонны
- Четыре морские арки
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в геопарк
- Прогулка на экскурсионном катере
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Sai Kung Public School, Po Tung Road 30
Завершение: Пирс Сай Кунг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: шляпа, камера, солнцезащитный крем, вода, удобная одежда
- Не допускается: курение
- Не подходит для: беременных женщин, людей с проблемами спины, склонных к морской болезни, лиц старше 95 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 сен 2025
Джерри замечательный — и информативный, и дружелюбный. Водитель катера тоже был на высоте. Место невероятно красивое, хочется вернуться и отправиться сюда в поход или на кемпинг
М
Максим
2 июн 2024
Фэнни была отличным гидом — дала много полезной информации, была очень внимательной и жизнерадостной.
Похожие экскурсии из Гонконга
Круиз
Остров Лантау: круиз с дельфинами, Большой Будда и рыбацкая деревня Тай-О
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), м...
$40.96 за человека
Круиз
Вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: 75VC+52J Чимсачёй, Гонконг
$19.42 за человека
Групповая
до 15 чел.
Билет в Океанариум Гонконга с пандами и трансфером
Начало: The Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui,...
Сегодня в 09:00
10 дек в 09:00
$68.11 за человека