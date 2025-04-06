Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по гавани Виктория на элегантной яхте с напитками.
Насладитесь огнями ночного Гонконга, полюбуйтесь легендарным горизонтом и станьте частью шоу «Симфония огней». Роскошная палуба, морской бриз и лучшие виды города ждут вас.
Описание круизаВечер на яхте в сердце Гонконга Отправьтесь в незабываемое путешествие на борту элегантной яхты и окунитесь в чарующую атмосферу ночных огней Гонконга. Полюбуйтесь панорамой гавани Виктория, где известный городской горизонт сияет в лучах вечерней иллюминации. Станьте свидетелем легендарного шоу «Симфония огней» — красочного представления света и музыки. Выберите сеанс в 19:40, если хотите насладиться шоу с лучших точек обзора прямо с палубы. Во время круиза открываются захватывающие виды на небоскрёбы и бухту, отражающую огни мегаполиса. На борту вас ждут освежающие напитки, морской бриз и просторные палубы для идеальных фото и общения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
75VC+52J Чимсачёй, Гонконг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
6 апр 2025
Это был отличный опыт — потрясающий сервис, твёрдая 10 из 10. Обязательно вернусь снова!
О
Олег
30 сен 2024
Невероятный ночной тур — взяли закуски и пиво, наслаждались ночными видами Гонконга!
Т
Тимофей
20 апр 2024
Прекрасное соотношение цены и качества — понравились бесплатные напитки, закуски и виды. Спасибо, что позволили пересесть на более ранний рейс, ведь на поздний обещали дождь, и он действительно пошёл. Замечательная поездка и множество отличных фото!
Входит в следующие категории Гонконга
