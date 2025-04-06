Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по гавани Виктория на элегантной яхте с напитками.



Насладитесь огнями ночного Гонконга, полюбуйтесь легендарным горизонтом и станьте частью шоу «Симфония огней». Роскошная палуба, морской бриз и лучшие виды города ждут вас. 5 3 отзыва

Круиз в группе
Оценка и отзывы 3 отзыва
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 45 минут
На чём проводится Музыкальные теплоходы
$19.42 за человека

Описание круиза Вечер на яхте в сердце Гонконга Отправьтесь в незабываемое путешествие на борту элегантной яхты и окунитесь в чарующую атмосферу ночных огней Гонконга. Полюбуйтесь панорамой гавани Виктория, где известный городской горизонт сияет в лучах вечерней иллюминации. Станьте свидетелем легендарного шоу «Симфония огней» — красочного представления света и музыки. Выберите сеанс в 19:40, если хотите насладиться шоу с лучших точек обзора прямо с палубы. Во время круиза открываются захватывающие виды на небоскрёбы и бухту, отражающую огни мегаполиса. На борту вас ждут освежающие напитки, морской бриз и просторные палубы для идеальных фото и общения.

Место начала и завершения? 75VC+52J Чимсачёй, Гонконг
Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.