Проведите день в Океанариуме Гонконга, где вас ждут аттракционы, морские обитатели и встреча с милыми пандами.
В стоимость входит удобный трансфер в одну сторону и входной билет, позволяющий начать приключение без очередей.
Описание трансферЯркое приключение в Океанариуме В Океанариуме Гонконга вас ждёт незабываемый день, полный веселья и открытий. Прокатитесь на аттракционах тематического парка и взгляните поближе на панд, а также экзотических морских обитателей. Всё включено для вашего комфорта Отправьтесь в путешествие с удобным трансфером в одну сторону из города прямо в Океанариум. По прибытии минуйте кассу и пройдите по специальной групповой дорожке, сразу начиная своё приключение. Сначала гид проведёт вас на выставку панд, где можно поближе познакомиться с этими очаровательными животными. После экскурсии проведите остаток дня, гуляя по парку и открывая его удивительные уголки самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону из города в Океанариум
- Входной билет в Океанариум
- Специальный групповой проход при входе в парк
- Посещение выставки панд с гидом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обратный трансфер из Океанариума
Место начала и завершения?
The Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
семён
9 авг 2024
Отличное соотношение цены и качества, очень рекомендую
Входит в следующие категории Гонконга
