Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день в Океанариуме Гонконга, где вас ждут аттракционы, морские обитатели и встреча с милыми пандами.



В стоимость входит удобный трансфер в одну сторону и входной билет, позволяющий начать приключение без очередей.

Описание трансфер Яркое приключение в Океанариуме В Океанариуме Гонконга вас ждёт незабываемый день, полный веселья и открытий. Прокатитесь на аттракционах тематического парка и взгляните поближе на панд, а также экзотических морских обитателей. Всё включено для вашего комфорта Отправьтесь в путешествие с удобным трансфером в одну сторону из города прямо в Океанариум. По прибытии минуйте кассу и пройдите по специальной групповой дорожке, сразу начиная своё приключение. Сначала гид проведёт вас на выставку панд, где можно поближе познакомиться с этими очаровательными животными. После экскурсии проведите остаток дня, гуляя по парку и открывая его удивительные уголки самостоятельно.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер в одну сторону из города в Океанариум

Входной билет в Океанариум

Специальный групповой проход при входе в парк

Посещение выставки панд с гидом Что не входит в цену Личные расходы

Обратный трансфер из Океанариума Место начала и завершения? The Kowloon Hotel, 19-21 Nathan Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.