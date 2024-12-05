Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь на целый день к главному острову Гонконга — Лантау.



Вас ждут встреча с дельфинами во время морского круиза, впечатляющий Большой Будда, древняя деревня Тай-О и возможность насладиться видами с канатной дороги. 5 3 отзыва

Круиз в группе Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 6 часов $40.96 за человека

Описание круиза Знакомство с островом Лантау Вы отправитесь на зеленый остров Лантау, куда быстро доставит скоростной поезд. По маршруту экскурсии — лучшие достопримечательности: знаменитый Большой бронзовый Будда, символ гармонии человека и природы, смотровая площадка с прекрасными видами и возможность прокатиться на канатной дороге (по желанию). Круиз с дельфинами и деревня Тай-О Вас ждёт морской круиз, где можно понаблюдать за дельфинами в их естественной среде. После этого вы посетите рыбацкую деревню Тай-О, славящуюся своими домами на сваях и традиционными «рыбными шариками». Приятные дополнения По пути будет возможность сделать яркие фотографии на обзорной площадке, а также остановиться на вегетарианский обед (по желанию). В завершение экскурсии — шопинг в Citygate Outlets, одном из крупнейших торговых комплексов Гонконга.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Лантау

Большой бронзовый Будда

Рыбацкая деревня Тай-О

Торговый центр Citygate Outlets Что включено Услуги гида

Транспортировка на автобусе

Круиз для наблюдения за дельфинами

Напитки

Традиционные закуски (например, рыбные шарики Тай-О)

Вход на достопримечательности

Посещение домов на сваях

Знакомство с плавучим рынком Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), между магазинами Comvita и Mrs Field Cookie Завершение: Станция метро «Гонконг» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.