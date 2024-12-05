Отправьтесь на целый день к главному острову Гонконга — Лантау.
Вас ждут встреча с дельфинами во время морского круиза, впечатляющий Большой Будда, древняя деревня Тай-О и возможность насладиться видами с канатной дороги.
Описание круизаЗнакомство с островом Лантау Вы отправитесь на зеленый остров Лантау, куда быстро доставит скоростной поезд. По маршруту экскурсии — лучшие достопримечательности: знаменитый Большой бронзовый Будда, символ гармонии человека и природы, смотровая площадка с прекрасными видами и возможность прокатиться на канатной дороге (по желанию). Круиз с дельфинами и деревня Тай-О Вас ждёт морской круиз, где можно понаблюдать за дельфинами в их естественной среде. После этого вы посетите рыбацкую деревню Тай-О, славящуюся своими домами на сваях и традиционными «рыбными шариками». Приятные дополнения По пути будет возможность сделать яркие фотографии на обзорной площадке, а также остановиться на вегетарианский обед (по желанию). В завершение экскурсии — шопинг в Citygate Outlets, одном из крупнейших торговых комплексов Гонконга.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Лантау
- Большой бронзовый Будда
- Рыбацкая деревня Тай-О
- Торговый центр Citygate Outlets
Что включено
- Услуги гида
- Транспортировка на автобусе
- Круиз для наблюдения за дельфинами
- Напитки
- Традиционные закуски (например, рыбные шарики Тай-О)
- Вход на достопримечательности
- Посещение домов на сваях
- Знакомство с плавучим рынком
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Гонконг», выход E (внутри ворот), между магазинами Comvita и Mrs Field Cookie
Завершение: Станция метро «Гонконг»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
5 дек 2024
Грейс — просто потрясающая! А больше всего понравилась деревня Тай-О — для меня это самое атмосферное место всей поездки.
Л
Лидия
1 ноя 2024
Наш гид Грейс была очень отзывчивой и доброжелательной! Рыбацкая деревня Тай-О с её видами и прогулкой на лодке поразила, удалось увидеть дельфинов — это было невероятно. Большой Будда тоже впечатлил. Экскурсия получилась замечательная!
С
Савелий
17 июн 2024
Большой Будда очень красивый, ради этого стоит приехать.
