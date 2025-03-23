Идеально! Когда приезжаешь в новую страну, чувствуешь себя немного растерянным… Поэтому приятно, когда билет уже куплен — меньше забот. Всё было понятно и удобно: мы взяли билет туда-обратно, использовали просто QR-код на телефоне. Единственное, чего не знали — сканировать его нужно при выходе со станции, а не в начале пути!

М Максим

