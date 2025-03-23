Современный экспресс связывает аэропорт и центр Гонконга всего за 24 минуты.
Удобные сервисы, регистрация на рейс прямо в городе и бесплатные шаттлы до отелей делают поездку максимально комфортной.
Описание трансферБыстрее, чем такси Airport Express — это самый удобный способ добраться из аэропорта в центр Гонконга. Всего 24 минуты — и вы уже в городе. Поезда курсируют каждые 10 минут с раннего утра до полуночи. На станциях вас ждут современные сервисы: стойки регистрации авиакомпаний на станциях Kowloon и Hong Kong, регулярные бесплатные шаттлы до основных отелей, а также носильщики, готовые помочь с багажом. Максимум времени в последний день Если ваш рейс вечером, воспользуйтесь услугой регистрации на рейс прямо в городе. Это позволит провести освободившееся время с пользой — отправиться за покупками, на экскурсию или встречу, вместо того чтобы ехать в аэропорт заранее. Важная информация:
- Для прохода через турникет приложите билет к датчику.
- Для использования бесплатного шаттла предъявите билет.
- Билет в одну сторону действует только в указанный день.
- При использовании услуги регистрации на рейс в городе необходимо предъявить тот же билет.
- Доступность услуги регистрации зависит от авиакомпании; обычно стойка закрывается за 90 минут до вылета.
- На станции Airport Express в аэропорту нет турникетов — просто проходите внутрь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в одну сторону
- Бесплатный Wi-Fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Поездки между станцией Airport Station и AsiaWorld-Expo Station
Где начинаем и завершаем?
Начало: Hong Kong International Airport 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Завершение: Hong Kong Station
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
23 мар 2025
Идеально! Когда приезжаешь в новую страну, чувствуешь себя немного растерянным… Поэтому приятно, когда билет уже куплен — меньше забот. Всё было понятно и удобно: мы взяли билет туда-обратно, использовали просто QR-код на телефоне. Единственное, чего не знали — сканировать его нужно при выходе со станции, а не в начале пути!
М
Максим
17 сен 2024
Идеально! Когда приезжаешь в новую страну, чувствуешь себя немного потерянным… Если у тебя уже есть билет, то одной проблемой меньше… Всё чётко указано. Легко использовать, просто отсканируйте QR-код на телефоне… Единственное, чего мы не знали, — это то, что его нужно сканировать при выходе со станции, а не в начале!
