читать дальше Всё чётко указано. Легко использовать, просто отсканируйте QR-код на телефоне… Единственное, чего мы не знали, — это то, что его нужно сканировать при выходе со станции, а не в начале!

Идеально! Когда приезжаешь в новую страну, чувствуешь себя немного потерянным… Если у тебя уже есть билет, то одной проблемой меньше…