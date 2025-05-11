Групповая
до 20 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
«Удобство и надёжность Забронируйте трансфер заранее и будьте уверены — по прибытии вас встретят в аэропорту»
Сегодня в 20:00
Завтра в 00:00
$77.70 за человека
Групповая
до 20 чел.
Электронный билет на экспресс из аэропорта Гонконга - быстро и комфортно
Начало: Hong Kong International Airport 1 Sky Plaza Rd, Ch...
Сегодня в 20:30
Завтра в 05:30
$15.40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
«Трансфер их Аэропорта в отель или из отеля в аэропорт»
28 сен в 00:00
29 сен в 00:00
$85 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав11 мая 2025Потрясающий водитель, вежливый и дружелюбный. Машина в идеальном состоянии и очень удобная. Мы отлично поболтали о моём отпуске, и я обязательно воспользуюсь его услугами снова, когда приеду в Гонконг
- ААртур10 мая 2025Наш водитель Микки отлично связался с нами перед приездом, он был великолепен 👌
- ММаксим17 сентября 2024Идеально! Когда приезжаешь в новую страну, чувствуешь себя немного потерянным… Если у тебя уже есть билет, то одной проблемой меньше…
