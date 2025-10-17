Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром

Откройте для себя Гонконг с верхней палубы двухэтажного автобуса.
Вас ждут три живописных маршрута, аудиогид, главные достопримечательности города, паромы Star Ferry и возможность выходить и садиться в автобус, где вам удобно.
Описание
Обзорные маршруты Hop‑on Hop‑off экскурсия на Big Bus охватывает три маршрута. На острове Гонконг вас ждут небоскрёбы, храмы, видовые площадки в Центральном районе и шопинг в Козуэй‑Бей. Маршрут через Стэнли откроет бухты и пляжи южного побережья, а также колоритный Мюррей‑Хаус — здание викторианской эпохи. Экскурсия по Коулуну проведёт вас мимо шумных рынков, храмов и культурного района Западного Коулуна с музеем M+ и улицей Темпл. Удобство и комфорт Маршруты сопровождаются аудиогидом на 10 языках, благодаря которому вы узнаете о колониальной истории и современной культуре Гонконга. А возможность садиться и выходить на любой остановке делает поездку максимально удобной. Знаковый финал Ни одна программа не обходится без проезда на легендарном пароме Star Ferry, который соединяет остров Гонконг и Коулун. Вы получите все самые яркие впечатления от города в одном туре. Важная информация:
Маршруты Hop-on, Hop-off: экскурсия по острову Гонконг (75 минут, каждые 45 минут, первый автобус в 10:00), экскурсия по Стэнли (2 часа, каждые 30 минут, первый автобус в 10:30) и экскурсия по Коулуну (80 минут, каждые 60 минут).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пик Виктория
- Гавань Виктория
- Центральный район
- Козуэй‑Бей
- Лан Квай Фонг
- Южные бухты и пляжи острова Гонконг
- Мюррей‑Хаус (здание викторианской эпохи)
- Район Коулун
- Культурный район Западного Коулуна
- Музей M+
- Улица Темпл‑стрит
- Станция Западного Коулуна
- Паром Star Ferry
Что включено
- Билет на обзорную экскурсию Big Bus
- Доступ к поездкам по трём маршрутам на выбор: остров Гонконг, Стэнли и Коулун
- Билет на паром Star Ferry (в одну сторону)
- Наушники и аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Завершение: В зависимости от маршрута
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Маршруты Hop-on
- Hop-off: экскурсия по острову Гонконг (75 минут, каждые 45 минут, первый автобус в 10:00)
- Экскурсия по Стэнли (2 часа, каждые 30 минут, первый автобус в 10:30) и экскурсия по Коулуну (80 минут
- Каждые 60 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nataliia
17 окт 2025
Были на экскурсии 15.10.25 г. стоимостью 52 доллара (американских) на человека. Начнем с того, что покупая билеты не могла разобраться что входит в него: одна линия или все три. На
Д
Дарья
18 апр 2025
Экскурсии на большом автобусе — обязательный пункт в программе любого путешественника. Это отличный способ увидеть весь город.
В
Вячеслав
30 мар 2025
Поездка на «Зелёной линии» была очень приятной и позволила вам осмотреть остров Гонконг вдали от городской суеты
В
Виктория
14 янв 2025
Простой способ сориентироваться на острове и в Коулуне и увидеть большинство достопримечательностей
Входит в следующие категории Гонконга
