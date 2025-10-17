Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром

Обзорные маршруты Hop‑on Hop‑off экскурсия на Big Bus охватывает три маршрута. На острове Гонконг вас ждут небоскрёбы, храмы, видовые площадки в Центральном районе и шопинг в Козуэй‑Бей. Маршрут через Стэнли откроет бухты и пляжи южного побережья, а также колоритный Мюррей‑Хаус — здание викторианской эпохи. Экскурсия по Коулуну проведёт вас мимо шумных рынков, храмов и культурного района Западного Коулуна с музеем M+ и улицей Темпл. Удобство и комфорт Маршруты сопровождаются аудиогидом на 10 языках, благодаря которому вы узнаете о колониальной истории и современной культуре Гонконга. А возможность садиться и выходить на любой остановке делает поездку максимально удобной. Знаковый финал Ни одна программа не обходится без проезда на легендарном пароме Star Ferry, который соединяет остров Гонконг и Коулун. Вы получите все самые яркие впечатления от города в одном туре. Важная информация:

Маршруты Hop-on, Hop-off: экскурсия по острову Гонконг (75 минут, каждые 45 минут, первый автобус в 10:00), экскурсия по Стэнли (2 часа, каждые 30 минут, первый автобус в 10:30) и экскурсия по Коулуну (80 минут, каждые 60 минут).