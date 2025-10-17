Мои заказы

Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром

Откройте для себя Гонконг с верхней палубы двухэтажного автобуса.

Вас ждут три живописных маршрута, аудиогид, главные достопримечательности города, паромы Star Ferry и возможность выходить и садиться в автобус, где вам удобно.
4.5
4 отзыва
Описание

Обзорные маршруты Hop‑on Hop‑off экскурсия на Big Bus охватывает три маршрута. На острове Гонконг вас ждут небоскрёбы, храмы, видовые площадки в Центральном районе и шопинг в Козуэй‑Бей. Маршрут через Стэнли откроет бухты и пляжи южного побережья, а также колоритный Мюррей‑Хаус — здание викторианской эпохи. Экскурсия по Коулуну проведёт вас мимо шумных рынков, храмов и культурного района Западного Коулуна с музеем M+ и улицей Темпл. Удобство и комфорт Маршруты сопровождаются аудиогидом на 10 языках, благодаря которому вы узнаете о колониальной истории и современной культуре Гонконга. А возможность садиться и выходить на любой остановке делает поездку максимально удобной. Знаковый финал Ни одна программа не обходится без проезда на легендарном пароме Star Ferry, который соединяет остров Гонконг и Коулун. Вы получите все самые яркие впечатления от города в одном туре. Важная информация:
Маршруты Hop-on, Hop-off: экскурсия по острову Гонконг (75 минут, каждые 45 минут, первый автобус в 10:00), экскурсия по Стэнли (2 часа, каждые 30 минут, первый автобус в 10:30) и экскурсия по Коулуну (80 минут, каждые 60 минут).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пик Виктория
  • Гавань Виктория
  • Центральный район
  • Козуэй‑Бей
  • Лан Квай Фонг
  • Южные бухты и пляжи острова Гонконг
  • Мюррей‑Хаус (здание викторианской эпохи)
  • Район Коулун
  • Культурный район Западного Коулуна
  • Музей M+
  • Улица Темпл‑стрит
  • Станция Западного Коулуна
  • Паром Star Ferry
Что включено
  • Билет на обзорную экскурсию Big Bus
  • Доступ к поездкам по трём маршрутам на выбор: остров Гонконг, Стэнли и Коулун
  • Билет на паром Star Ferry (в одну сторону)
  • Наушники и аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Завершение: В зависимости от маршрута
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Маршруты Hop-on
  • Hop-off: экскурсия по острову Гонконг (75 минут, каждые 45 минут, первый автобус в 10:00)
  • Экскурсия по Стэнли (2 часа, каждые 30 минут, первый автобус в 10:30) и экскурсия по Коулуну (80 минут
  • Каждые 60 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
N
Nataliia
17 окт 2025
Были на экскурсии 15.10.25 г. стоимостью 52 доллара (американских) на человека. Начнем с того, что покупая билеты не могла разобраться что входит в него: одна линия или все три. На
читать дальше

месте выяснилось - что одна и остальные стоят очень даже не мало, кажется еще около 180 гонконгских долларов на человека. Аудиогида на русском языке, как обещалось на сайте не оказалось. Получилось, что прокатились по синему маршруту молча, вышли на 2 станциях погулять, поскольку чисто визуально ничего интересного не наблюдалось. Еще в билет входит переправа на пароме в одну сторону. На другой стороне решили просто пешком дойти до станции отправления трамвайчика до пика Виктория. Оказалось недалеко и достаточно интересно прогуляться. Вообщем идея туристических автобусов вполне хорошая, но конретное воплощение хромает. Особенно опечалила дезинформация про наличие русского аудиогида.

Д
Дарья
18 апр 2025
Экскурсии на большом автобусе — обязательный пункт в программе любого путешественника. Это отличный способ увидеть весь город.
В
Вячеслав
30 мар 2025
Поездка на «Зелёной линии» была очень приятной и позволила вам осмотреть остров Гонконг вдали от городской суеты
В
Виктория
14 янв 2025
Простой способ сориентироваться на острове и в Коулуне и увидеть большинство достопримечательностей

