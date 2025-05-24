Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьте сами два культовых блюда гонконгской выпечки — нежные яичные тарталетки и праздничные лунные пряники с заварным кремом. Узнайте секреты местных кулинарных традиций и заберите часть приготовленных сладостей с собой. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Традиции Гонконга Выпечка занимает особое место в культуре Гонконга, а такие угощения, как яичный тарт и лунный пряник, считаются настоящей визитной карточкой города. На двухчасовом мастер‑классе вы научитесь готовить эти десерты под руководством профессионального инструктора и сможете попробовать их прямо на месте или забрать с собой. Незабываемый опыт Это не просто урок готовки, а знакомство с аутентичными вкусами Гонконга, которые сложно повторить где‑то ещё. Превратите кулинарные традиции в собственные воспоминания о путешествии.

Ответы на вопросы Что включено Обучение от инструктора приготовлению 2 популярных блюд

Все ингредиенты и упаковка для готовой выпечки

Что не входит в цену Дополнительные блюда в ресторане Место начала и завершения? Bake Your Own Co-baking Studio Shop B126-130, B1/F, Mira Place 1, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.