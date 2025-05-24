Приготовьте сами два культовых блюда гонконгской выпечки — нежные яичные тарталетки и праздничные лунные пряники с заварным кремом. Узнайте секреты местных кулинарных традиций и заберите часть приготовленных сладостей с собой.
Описание экскурсииТрадиции Гонконга Выпечка занимает особое место в культуре Гонконга, а такие угощения, как яичный тарт и лунный пряник, считаются настоящей визитной карточкой города. На двухчасовом мастер‑классе вы научитесь готовить эти десерты под руководством профессионального инструктора и сможете попробовать их прямо на месте или забрать с собой. Незабываемый опыт Это не просто урок готовки, а знакомство с аутентичными вкусами Гонконга, которые сложно повторить где‑то ещё. Превратите кулинарные традиции в собственные воспоминания о путешествии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение от инструктора приготовлению 2 популярных блюд
- Все ингредиенты и упаковка для готовой выпечки
- Возможность попробовать угощение сразу или забрать его с собой
Что не входит в цену
- Дополнительные блюда в ресторане
Место начала и завершения?
Bake Your Own Co-baking Studio Shop B126-130, B1/F, Mira Place 1, 132 Nathan Road, Tsim Sha Tsui
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
24 мая 2025
Инструктор дружелюбная и находчивая. Мы хорошо провели время на её занятиях
Похожие экскурсии из Гонконга
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Сегодня в 15:00
4 дек в 18:00
$260 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Комфортный трансфер из аэропорта Гонконга в отель
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
$77.70 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$20.55 за человека