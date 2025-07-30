Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
Начало: Станция метро Tin Hau (подземка под островной лини...
«В завершение экскурсии вас ждёт набор из разнообразных димсамов, китайский десерт и фирменное секретное блюдо, приготовленное специально для гостей тура»
Завтра в 10:40
12 окт в 10:40
$114.85 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
Начало: Bake Your Own Co-baking Studio Shop B126-130, B1/F...
«На двухчасовом мастер‑классе вы научитесь готовить эти десерты под руководством профессионального инструктора и сможете попробовать их прямо на месте или забрать с собой»
13 окт в 13:30
14 окт в 13:30
$76.98 за человека
Круиз
Круиз с шоу «Симфония огней» и ужином в ресторане Восточная жемчужина
Начало: 75P6+PRW Центральный, Гонконг
«Идеальные виды и гастрономия С верхней открытой террасы открывается панорамный вид на вечерний Гонконг»
Завтра в 19:30
12 окт в 19:30
$80.96 за человека
- ССергей30 июля 2025Нам очень понравилось, лучше и быть не может! Наш гид был великолепен!
- ТТимофей24 мая 2025Инструктор дружелюбная и находчивая. Мы хорошо провели время на её занятиях
- ААлександра24 сентября 2024Отличная экскурсия! Мы попробовали много вкусных местных блюд, а гид был местным и очень хорошо осведомлённым.
- ММилана17 сентября 2024Очень вкусная экскурсия с подробным рассказом о городе и его традициях. Спасибо
- ЯЯрослав20 марта 2024Отличная экскурсия с Сэнди. На остановках мы попробовали много блюд и познакомились с культурой, а Сэнди была очень информативна и отзывчива. Спасибо вам!
