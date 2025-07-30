С Сергей Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения Нам очень понравилось, лучше и быть не может! Наш гид был великолепен!

Т Тимофей Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники Инструктор дружелюбная и находчивая. Мы хорошо провели время на её занятиях

А Александра Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения Отличная экскурсия! Мы попробовали много вкусных местных блюд, а гид был местным и очень хорошо осведомлённым.

М Милана Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения Очень вкусная экскурсия с подробным рассказом о городе и его традициях. Спасибо