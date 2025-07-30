Мои заказы

Гастрономические экскурсии Гонконга

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Гонконге на русском языке, цены от $76. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
Начало: Станция метро Tin Hau (подземка под островной лини...
«В завершение экскурсии вас ждёт набор из разнообразных димсамов, китайский десерт и фирменное секретное блюдо, приготовленное специально для гостей тура»
Завтра в 10:40
12 окт в 10:40
$114.85 за человека
Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
Начало: Bake Your Own Co-baking Studio Shop B126-130, B1/F...
«На двухчасовом мастер‑классе вы научитесь готовить эти десерты под руководством профессионального инструктора и сможете попробовать их прямо на месте или забрать с собой»
13 окт в 13:30
14 окт в 13:30
$76.98 за человека
Круиз с шоу «Симфония огней» и ужином в ресторане Восточная жемчужина
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
3 отзыва
Круиз
Круиз с шоу «Симфония огней» и ужином в ресторане Восточная жемчужина
Начало: 75P6+PRW Центральный, Гонконг
«Идеальные виды и гастрономия С верхней открытой террасы открывается панорамный вид на вечерний Гонконг»
Завтра в 19:30
12 окт в 19:30
$80.96 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономическое приключение в Тин Хау: рынок, димсам и секретные угощения
  2. Кулинарный мастер‑класс в Гонконге: яичные тарталетки и лунные пряники
  3. Круиз с шоу «Симфония огней» и ужином в ресторане Восточная жемчужина
Какие места ещё посмотреть в Гонконге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Гавань Виктория
  2. Пик Виктория
  3. Большой Будда
  4. Диснейленд
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в октябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 114.85. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гонконга, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025