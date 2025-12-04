Трансфер их Аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Описание трансферБыстрый и комфортный трансфер. Встреча с табличкой в аэропорту. Отслеживание рейса, водитель дождётся вас и встретит с табличкой при любой задержке рейса. Отличный выбор если необходимо встретить ваших друзей, родственников. Помощь с багажом и доставка места назначения. Русскоязычная поддержка в whatsapp в течение всего путешествия. В наличие автомобили и автобусы разной вместимости. Стоимость автомобилей большей вместимости уточняйте в чате Важная информация: Водители не говорят по русски, но мы предоставляем русскоязычную поддержку онлайн в течение всей вашей поездки Оплата возможна в рублях (переводом) или в местной валюте - наличными
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Sky Plaza Rd, Chek Lap Kok, Hong Kong
Завершение: Гонконг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Водители не говорят по русски, но мы предоставляем русскоязычную поддержку онлайн в течение всей вашей поездки
- Оплата возможна в рублях (переводом) или в местной валюте - наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гонконга
