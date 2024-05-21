Экскурсии на 1 день в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Все символы Гуанчжоу за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от $250 за всё до 10 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: на ресепшн вашего отеля
16 июня в 09:00
22 июня в 09:30
от $250 за всё до 10 чел.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$316 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Valentina
    21 мая 2024
    Все символы Гуанчжоу за один день
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
    Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугамиСпасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами
  • С
    Светлана
    28 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
  • В
    Виктория
    3 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
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    подземную реку. Подземная река была просто потрясающая. Очень красиво. Нам очень понравилась экскурсовод Вера. Она отвечала на наши вопросы и давала исчерпывающую информацию. Очень рекомендуем экскурсию.

  • А
    Арина
    1 апреля 2024
    Живописные окрестности Гуанчжоу
    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
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    отведали очень приятный обед в местном ресторане. Также по дороге заехали в очень красивый парк. Чайная плантация ожидаема очень красива, а вот подземная река - неожиданный бонус ко всей поездке: красота просто умопомрачительная! Экскурсия созерцательная, спокойная. Отличный релакс!

    Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывалиОчень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывалиОчень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Все символы Гуанчжоу за один день
  2. Живописные окрестности Гуанчжоу
  3. Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в июне 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 316. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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