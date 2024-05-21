Индивидуальная
9 часов
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: на ресепшн вашего отеля
16 июня в 09:00
22 июня в 09:30
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Начало: В холле вашего отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$316 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VValentina21 мая 2024Спасибо огромное экскурсоводу Вере, очень содержательно, красивый маршрут, всё емко, очень понравилось, воспользуюсь обязательно ещё услугами компании и буду рекомендовать! 🤗
- ССветлана28 апреля 2024Гид Вера, отлично говорит по русски, очень рекомендую её всем!!!
- ВВиктория3 апреля 2024Потрясающая живописная экскурсия. Все очень хорошо организованно. Нас забрали из отеля и отвезли на чайную плантацию, в парк и на
- ААрина1 апреля 2024Очень хотела полюбоваться природой Китая и, благодаря этой экскурсии, все получилось. Помимо нереально живописных мест, побывали в аутентичном старинном поселке,
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в июне 2024
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 316. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.49 из 5
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