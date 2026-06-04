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Экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 46 экскурсий в Гуанчжоу на русском языке, цены от $6, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Попробовать Гуанчжоу на вкус: кантонский хот-пот с говядиной
2 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Попробовать Гуанчжоу на вкус: кантонский хот-пот с говядиной
Познакомиться с китайской кухней без экстремальной остроты, тяжёлых соусов и масла
Сегодня в 17:00
10 авг в 18:00
от $123$129 за всё до 4 чел.
Гуанчжоу на максимум
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от $335 за всё до 6 чел.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
На машине
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
от $300 за всё до 5 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
На машине
8 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от $395 за всё до 4 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
45 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $280 за человека
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Увидеть главное и влюбиться в город
Начало: Chen clan academy
Завтра в 11:30
10 авг в 11:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
На машине
Круизы по Жемчужной реке
30 минут
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от $63 за всё до 3 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
На машине
12 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
$169 за человека
Из Китая в Европу и обратно
Пешая
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Китая в Европу и обратно
Имперское изящество, европейский след и прыжок в будущее - в Гуанчжоу
Начало: На Седьмой улице Чжуншань
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $200 за всё до 5 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $485 за всё до 2 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
10 авг в 11:30
11 авг в 09:30
от $280 за человека
Современный центр Гуанчжоу
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от $205 за всё до 5 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
На машине
Круизы по Жемчужной реке
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
от $78 за всё до 6 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
На машине
Круизы по Жемчужной реке
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $480 за всё до 4 чел.
Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер на бизнес-минивэне
На машине
На микроавтобусе
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер на бизнес-минивэне
Начать путешествие без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Гуанчжоу
10 авг в 11:30
11 авг в 08:00
от $78 за всё до 6 чел.
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
Телебашня, храм Дафо и традиционный кантонский завтрак за одну пересадку
Начало: В аэропорту или на вокзале
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $345 за всё до 2 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
Покинуть шумный город и найти стеклянный мост с водопадами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
Увидеть Кантонскую телебашню, Цветочную площадь, усадьбу Юйиньшаньфан и храм Люгэнтан
10 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от $300 за всё до 5 чел.
Знакомство с Гуанчжоу: от пагод до небоскребов
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Гуанчжоу: от пагод до небоскребов
Увидеть колониальные улицы, Музей кантонской оперы, дом Брюса Ли и сверкающие башни
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Пешая
Круизы
Круизы по Жемчужной реке
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $320 за человека
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 12:30
10 авг в 10:00
от $315 за всё до 2 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
На машине
Круизы по Жемчужной реке
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $425 за всё до 2 чел.
Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Увидеть, как история и современность оживают в ночных огнях города
Начало: У станции метро «Гуньюаньцянь»
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $290 за всё до 2 чел.
Гуанчжоу: История и Рывок в будущее
7 часов
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуанчжоу: История и Рывок в будущее
Начало: Метро Академия клана Чэнь
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190$200 за всё до 5 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
На машине
Круизы по Жемчужной реке
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Круизы
Круизы по Жемчужной реке
1 час
1 отзыв
Групповая
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
10 авг в 15:00
11 авг в 09:00
$6 за человека
По Гуанчжоу с блогером
На машине
Круизы по Жемчужной реке
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Познакомиться с городом и узнать о жизни в удивительной стране от своего человека в Китае
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
10 авг в 18:00
от $500 за всё до 4 чел.
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Пешая
8 часов
1 отзыв
Групповая
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Увидеть редких животных со всего мира
Начало: Hanxi Chimelong station
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
$68 за человека
Аутентичный Гуанчжоу: живая история без прикрас
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Аутентичный Гуанчжоу: живая история без прикрас
От музеев и парадных фасадов до торговых лавок и жилых дворов
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём
Начало: Возле академии клана чэн
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
По Гуанчжоу с блогером
Дата посещения: 20 мая 2026
Выбрала этот город для транзита в Тайвань и обратно. В городе была впервые... настроение транзитом было испорчено( задержки большие, сидела
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в аэропорту 6 часов) На обратном пути решила взять экскурсию по городу.. и не пожалела. Вячеслав приехал в отель ( в аэропорт) забрал меня с подругой китаянкой из Шанхая. Отличная, комфортная машина с массажем, зарядками и прочими удобными фишками. Но гид.. выше всяких похвал. Оказался еще и земляк) Говорит на 3 языках, что было очень удобно. Подруга не говорит на русском. Посетили красивейшие места, но не все, что планировали, дождь не дал. Пообедали, Вячеслав был очень вежлев, ухаживал за дамами на высшем уровне. Поговорили и по душам) Придется приехать еще раз и обязательно с Вячеславом поедем. Очень приятная и легкая поездка, мы с подругой очень благодарны за отличное путешествие.

Выбрала этот город для транзита в Тайвань и обратно. В городе была впервые... настроение транзитом было
Выбрала этот город для транзита в Тайвань и обратно. В городе была впервые... настроение транзитом было
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С
Главные символы Гуанчжоу за один день
Дата посещения: 6 мар 2026
Все прошло очень хорошо, программа понравилась! Большое спасибо нашему гиду Антону за проведённую экскурсию и советы по Гуанчжоу, где ещё побывать и что посмотреть.
Все прошло очень хорошо, программа понравилась! Большое спасибо нашему гиду Антону за проведённую экскурсию и советы
Все прошло очень хорошо, программа понравилась! Большое спасибо нашему гиду Антону за проведённую экскурсию и советы
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Л
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Дата посещения: 10 мар 2026
10 марта побывала на экскурсии «Три лика Гуанчжоу» с Анной и Дзеном. Хочу поблагодарить ребят за прекрасную экскурсию!!! Они сумели
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открыть для меня Китай исторический и погрузить в культуру страны. Было очень интересно и познавательно. Ребята умеют подарить частичку свой души и в рассказах о Китае, и в гостеприимстве на обеде, и при угощении молочными деликатесами в китайской деревне. Воспоминания о полученных впечатлениях останутся надолго в ярких фотографиях и видео с мест экскурсии. Удачи вам, ребята!

10 марта побывала на экскурсии «Три лика Гуанчжоу» с Анной и Дзеном. Хочу поблагодарить ребят за
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Н
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Цзэн очень старался и был очень отзывчивый и много рассказывал. Рекомендую
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Alena
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Отличный организатор! Очень оперативно принял заказ, быстро организовал, быстрая и понятная коммуникация, отличный автомобиль! Очень рекомендую!
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Е
Гуанчжоу на максимум
Прекрасная команда гидов (Причём всех гидов), Но особенно благодарность хочу выразить Юрию. Это китаец, который прекрасно говорит на русском, Рассказывает очень интересно, понимает и любит чувство юмора. С ним было очень интересно и познавательно.
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Е
Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер на бизнес-минивэне
В аэропорту у нас встретились с табличкой, никого не надо было искать, нас сразу нашли. Забрали наши чемоданы, посадили в машину и отвезли в отель. Всё было оперативно, удобно и прекрасный был водитель
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Д
Знакомство с Гуанчжоу: от пагод до небоскребов
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в Китае! Прокатиться от зарождения
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истории к современной обстановке, осмотреться задать вопросы, получить рекомендации. Леонид заблаговременно был с нами на связи в мессенджерах, уточнял и учитывал наше местонахождение. Так же написал нам рекомендации перед первичным посещением этой очень не обычной страны. И ответил на вопросы, по уточнению актуальной информации по платёжным системам и прочим нюансам. В моменты занятости на связи его жена, помогает Леониду. Ей тоже спасибо. Сама экскурсия объемная по времени из-за немалых расстояний между ключевыми точками такого огромного города, но при этом не утомительна. Информация соответствует заявленной теме. Мы выбрали вариант передвижений с Леонидом на его личном авто, для 4-х человек группы (вместе 5) это действительно было выгоднее и удобнее, чем такси или метро. Однако, на основе немалого опыта путешествий, в том числе с индивидуальными гидами отмечу, что Леонид конечно ещё начинающий гид, есть к чему развиваться в части организации группы по ходу пешеходных движений и подачи информации, структурировать её. Но и цена при выборе экскурсий по городу (на трипстере) была в 2 раза ниже других гидов, в том числе вариантов коротких маршрутов всего на 3-4 часа. По этому ни каких претензий, только пожелания/рекомендации. Нам понравилось. Без использования этого варианта мы и половины увиденного бы не нашли, несмотря на подготовку перед вылетом, либо потратили очень много времени для этого. Так что цена/качество на 10 из 10. Спасибо! 🤝

Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в+4
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в
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Татьяна
Из Китая в Европу и обратно
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали в Китай и, конечно,
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по началу были некоторые сложности с адаптацией, но благодаря Руслану сейчас чувствуем себя уже гораздо более уверенно и комфортно. Весь день, проведенный в его компании, мы чувствовали чуткую заботу о том, чтобы всем участникам экскурсии было комфортно, интересно и приятно. День выдался невероятно насыщенный, мы посетили сразу несколько топовых локаций в городе (остров Шамянь, музей кантонской оперы, дом-музей Брюса Ли, дом клана Чень, Дом Науки, Пекинскую улицу, несколько храмов), зашли покушать днем в одну кафешку, а вечером в популярный местный ресторан и все это время Руслан рассказывал очень много информации как о самом Китае, его традициях, истории, культуре, так и о своих личных впечатлениях и опыте проживания в этой стране, что тоже было для нас очень ценно и увлекательно! Закончили мы уже ближе к ночи и разошлись уже добрыми друзьями! Без его помощи посетить так много достопримечательностей за один день было бы практически не реально! А еще он целый день нас фотографировал и теперь у нас будет миллион фото на память для всех нашей компании) От души рекомендую Руслана, он просто супер как человек и гид!

Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали+15
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали
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Ксения
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Хочу поблагодарить гида Цзэна за проведенный день в Гуанчжоу🫶🏻 У меня была 24-часовая пересадка и я прекрасно провеля время✨ Цзэн
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забрал меня из аэропорта, поездка на комфортном автомобиле чередовалась с прогулками в исторических и современных локациях, я увидела разный Гуанчжоу!
Так же рада что повезло с погодой, днем было солнце, а вечером легкий дождь, фото получились разнообразными🌦️ Вечер завершили в одном из стрит фудов, было очень атмосферно и вкусно🥰 Спасибо организаторам за подход, внимание и заботу 🤗

Хочу поблагодарить гида Цзэна за проведенный день в Гуанчжоу🫶🏻 У меня была 24-часовая пересадка и я
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Всего 255 отзывов в Гуанчжоу

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу

Самые популярные экскурсии в Гуанчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Попробовать Гуанчжоу на вкус: кантонский хот-пот с говядиной;
  2. Гуанчжоу на максимум;
  3. Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы;
  4. Главные символы Гуанчжоу за один день;
  5. Все символы Гуанчжоу за один день.
Что посмотреть в Гуанчжоу
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Остров Шамянь;
  2. Телебашня Гуанчжоу;
  3. Набережная;
  4. Пекинская улица;
  5. Международный финансовый центр;
  6. Площадь Хуа Чэн;
  7. Оперный театр Гуанчжоу.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2026
Сейчас в Гуанчжоу можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 6 до 1000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Путешествие по Гуанчжоу обогатит ваш взгляд на культурное многообразие и историческое богатство Китая. Экскурсии в Гуанчжоу на русском языке — это возможность узнать город подробно и интересно. Мы предлагаем вам забронировать экскурсию и окунуться в мир восточной экзотики, наслаждаясь комфортом и заботой русскоговорящих гидов