Отзыв на: Гуанчжоу со всех сторон G Glenn 5 Мне очень понравилось экскурсии. Гид Александр придумал отличный маршрут, который позволяет ознакомиться с исторический Кантон и современный Гуангжо. Он очень помогла с транспортом и выбрал хороший и не дорогой ресторан Дим Сумм на обед. Экскурсия была не 7 часов а почти 8 часов. Очень рекомендую эту экскурсию для тех который хотят видеть главные достопримечательности в один день.

Отзыв на: Живописные окрестности Гуанчжоу В Валерия 5 Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию. Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане, затем - медитативные чайные плантации и вкуснейший и свежайший чай на фабрике. И подземная река - она была невероятна. И все это вкупе с прекрасным русским Николая и просто обилием полезной информации о местах, куда мы приезжали (и не только). Еще раз огромное спасибо!

Отзыв на: Гуанчжоу со всех сторон В Валерия 5 Большое спасибо Александру. Познавательно, информативно, очень комфортно. Продуманный маршрут, когда знакомишься с городом, действительно, со всех сторон. Спасибо за такую возможность!