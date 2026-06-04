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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПопробовать Гуанчжоу на вкус: кантонский хот-пот с говядиной
Познакомиться с китайской кухней без экстремальной остроты, тяжёлых соусов и масла
Сегодня в 17:00
10 авг в 18:00
от $123
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гуанчжоу на максимум
Окунуться в местную жизнь и увидеть must-see-локации в компании русскоговорящего китайца
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от $335 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Другой Гуанчжоу: старые кварталы и Лотосовые горы
Открыть историческую, культурную и духовную стороны города за один день
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные символы Гуанчжоу за один день
Познакомиться со Старым городом, современным центром и полюбоваться Жемчужной рекой
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от $395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $280 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная экскурсия по Гуанчжоу
Увидеть главное и влюбиться в город
Начало: Chen clan academy
Завтра в 11:30
10 авг в 11:00
от $300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Гуанчжоу в город
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
от $63 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
$169 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Китая в Европу и обратно
Имперское изящество, европейский след и прыжок в будущее - в Гуанчжоу
Начало: На Седьмой улице Чжуншань
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и район Шамянь
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $485 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
10 авг в 11:30
11 авг в 09:30
от $280 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Современный центр Гуанчжоу
Прочувствовать атмосферу города и посмотреть на него глазами местного жителя
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от $205 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Аэропорт ⇄ центр Гуанчжоу: индивидуальный трансфер
Простой и удобный способ добраться до отеля - без стресса и переплат
Начало: В аэропорту или отеле
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
от $78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Впечатляющий Гуанчжоу
Понять, как в одном городе уживаются старый и новый Китай
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер на бизнес-минивэне
Начать путешествие без лишних хлопот
Начало: В аэропорту Гуанчжоу
10 авг в 11:30
11 авг в 08:00
от $78 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Гуанчжоу между рейсами: трансфер-экскурсия (всё включено)
Телебашня, храм Дафо и традиционный кантонский завтрак за одну пересадку
Начало: В аэропорту или на вокзале
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $345 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Гуанчжоу - в ущелье Гулун и деревню Лантоу
Покинуть шумный город и найти стеклянный мост с водопадами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуанчжоу: от небоскрёбов к тайнам древних переулков
Увидеть Кантонскую телебашню, Цветочную площадь, усадьбу Юйиньшаньфан и храм Люгэнтан
10 авг в 11:00
14 авг в 11:00
от $300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Гуанчжоу: от пагод до небоскребов
Увидеть колониальные улицы, Музей кантонской оперы, дом Брюса Ли и сверкающие башни
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $320 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Диковинные уличные вкусы Гуанчжоу
5 аутентичных заведений и 5 фирменных катонских блюд
Начало: У станции метро Caihongqiao
Завтра в 12:30
10 авг в 10:00
от $315 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $425 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуанчжоу после заката: культура, история и знаковые виды
Увидеть, как история и современность оживают в ночных огнях города
Начало: У станции метро «Гуньюаньцянь»
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
от $290 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуанчжоу: История и Рывок в будущее
Начало: Метро Академия клана Чэнь
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$190
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гуанчжоу - на стеклянный мост Gun Long Skywalk
Рискнуть пройти по прозрачным платформам и насладиться головокружительными видами
Начало: В холле вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Групповая
Уютный ночной круиз по Жемчужной реке и огни современного Гуанчжоу
Водная прогулка с одного из трёх причалов по вашему выбору
Начало: На одном из 3 причалов по выбору
Расписание: ежедневно в 09:00, 15:00 и 19:00
10 авг в 15:00
11 авг в 09:00
$6 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуанчжоу с блогером
Познакомиться с городом и узнать о жизни в удивительной стране от своего человека в Китае
Начало: Ваш отель или аэропорт
Завтра в 10:00
10 авг в 18:00
от $500 за всё до 4 чел.
Групповая
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Увидеть редких животных со всего мира
Начало: Hanxi Chimelong station
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
$68 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Аутентичный Гуанчжоу: живая история без прикрас
От музеев и парадных фасадов до торговых лавок и жилых дворов
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
от $250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём
Начало: Возле академии клана чэн
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 20 мая 2026
Выбрала этот город для транзита в Тайвань и обратно. В городе была впервые... настроение транзитом было испорчено( задержки большие, сидела
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С
Дата посещения: 6 мар 2026
Все прошло очень хорошо, программа понравилась! Большое спасибо нашему гиду Антону за проведённую экскурсию и советы по Гуанчжоу, где ещё побывать и что посмотреть.
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Л
Дата посещения: 10 мар 2026
10 марта побывала на экскурсии «Три лика Гуанчжоу» с Анной и Дзеном. Хочу поблагодарить ребят за прекрасную экскурсию!!! Они сумели
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Н
Добрый день. Очень понравилась экскурсия. Цзэн очень старался и был очень отзывчивый и много рассказывал. Рекомендую
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Отличный организатор! Очень оперативно принял заказ, быстро организовал, быстрая и понятная коммуникация, отличный автомобиль! Очень рекомендую!
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Е
Прекрасная команда гидов (Причём всех гидов), Но особенно благодарность хочу выразить Юрию. Это китаец, который прекрасно говорит на русском, Рассказывает очень интересно, понимает и любит чувство юмора. С ним было очень интересно и познавательно.
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Е
В аэропорту у нас встретились с табличкой, никого не надо было искать, нас сразу нашли. Забрали наши чемоданы, посадили в машину и отвезли в отель. Всё было оперативно, удобно и прекрасный был водитель
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Д
Отличный вариант начать путешествие в этом городе для тех, кто впервые в Гуанчжоу и вообще в Китае! Прокатиться от зарождения
+4
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Заказали экскурсию у Руслана по Гуанчжоу и это было максимально верное решение! Мы первый раз приехали в Китай и, конечно,
+15
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Хочу поблагодарить гида Цзэна за проведенный день в Гуанчжоу🫶🏻 У меня была 24-часовая пересадка и я прекрасно провеля время✨ Цзэн
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Всего 255 отзывов в Гуанчжоу
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу
Самые популярные экскурсии в Гуанчжоу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Гуанчжоу
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в августе 2026
Сейчас в Гуанчжоу можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 6 до 1000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Путешествие по Гуанчжоу обогатит ваш взгляд на культурное многообразие и историческое богатство Китая. Экскурсии в Гуанчжоу на русском языке — это возможность узнать город подробно и интересно. Мы предлагаем вам забронировать экскурсию и окунуться в мир восточной экзотики, наслаждаясь комфортом и заботой русскоговорящих гидов