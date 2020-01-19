Все экскурсии в Гуанчжоу
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гуанчжоу – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от $120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гуанчжоу почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Китае на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
$150
за 1 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Я ваш тургид по Гуанчжоу и со мной вы увидите лучшие туристические и не туристические места в этом теплом...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
$120
за 1 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Индивидуальная экскурсия
10ч
$120
за 1 чел.
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Индивидуальная экскурсия
7ч
$190
за 1-2 чел.
Гуанчжоу со всех сторон
Пройти по главным местам города и погрузиться в жизнь провинции Гуандун
Последние отзывы «Экскурсии Гуанчжоу»
- Отзыв на: Гуанчжоу со всех сторонGGlenn19 января 2020Мне очень понравилось экскурсии. Гид Александр придумал отличный маршрут, который позволяет ознакомиться с исторический Кантон и современный Гуангжо. Он очень помогла с транспортом и выбрал хороший и не дорогой ресторан Дим Сумм на обед. Экскурсия была не 7 часов а почти 8 часов. Очень рекомендую эту экскурсию для тех который хотят видеть главные достопримечательности в один день.
- Отзыв на: Живописные окрестности ГуанчжоуВВалерия29 октября 2019Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию. Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане, затем - медитативные чайные плантации и вкуснейший и свежайший чай на фабрике. И подземная река - она была невероятна. И все это вкупе с прекрасным русским Николая и просто обилием полезной информации о местах, куда мы приезжали (и не только). Еще раз огромное спасибо!
- Отзыв на: Гуанчжоу со всех сторонВВалерия24 октября 2019Большое спасибо Александру. Познавательно, информативно, очень комфортно. Продуманный маршрут, когда знакомишься с городом, действительно, со всех сторон. Спасибо за такую возможность!
- Отзыв на: Живописные окрестности ГуанчжоуRRimas8 сентября 2019Супер тур и гид. Гид очень услужливый и ответственный. Я рекомендую это всем. Из 10 баллов - 10 баллов. Нас забрали из отеля в точно назначенное время. Мы много узнали о чае. Отличные впечатления на плантации. Мы сами собрали чай и высушили его. Отличный обед. Подземные пещеры также впечатляют. Однозначнo. Отличный день.