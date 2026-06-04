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истории к современной обстановке, осмотреться задать вопросы, получить рекомендации. Леонид заблаговременно был с нами на связи в мессенджерах, уточнял и учитывал наше местонахождение. Так же написал нам рекомендации перед первичным посещением этой очень не обычной страны. И ответил на вопросы, по уточнению актуальной информации по платёжным системам и прочим нюансам. В моменты занятости на связи его жена, помогает Леониду. Ей тоже спасибо. Сама экскурсия объемная по времени из-за немалых расстояний между ключевыми точками такого огромного города, но при этом не утомительна. Информация соответствует заявленной теме. Мы выбрали вариант передвижений с Леонидом на его личном авто, для 4-х человек группы (вместе 5) это действительно было выгоднее и удобнее, чем такси или метро. Однако, на основе немалого опыта путешествий, в том числе с индивидуальными гидами отмечу, что Леонид конечно ещё начинающий гид, есть к чему развиваться в части организации группы по ходу пешеходных движений и подачи информации, структурировать её. Но и цена при выборе экскурсий по городу (на трипстере) была в 2 раза ниже других гидов, в том числе вариантов коротких маршрутов всего на 3-4 часа. По этому ни каких претензий, только пожелания/рекомендации. Нам понравилось. Без использования этого варианта мы и половины увиденного бы не нашли, несмотря на подготовку перед вылетом, либо потратили очень много времени для этого. Так что цена/качество на 10 из 10. Спасибо! 🤝