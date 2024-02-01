Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Индивидуальная экскурсия в Гуанчжоу

Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы

Всего в 17 км от Гуанчжоу находится живописная гора Байюнь, ставшая настоящим природным курортом. Вы погуляете по парку Юнтай у подножия, прокатитесь на фуникулёре и посетите Ботанический сад.

Я стану вашим надёжным дружелюбным проводником, который поможет не упустить главное и поделится местными историями.
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Из Гуанчжоу - к горе Байюнь
Ближайшие даты:
1
фев
2
фев
3
фев
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фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Гора Байюнь — любимое место природного отдыха жителей Гуанчжоу. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, чтобы комфортно провести время. При этом царит атмосфера спокойствия и созерцания. За 1 день вы:

  • Прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь живописными видами с высоты
  • Оцените необычные современные скульптуры
  • Погуляете по парку Юнтай с искусственным озером и «цветочной рекой»
  • Посетите Ботанический сад, где собраны растения со всего мира

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Фуникулёр и входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 140 юань с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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