Отправиться на горный курорт неподалёку от города и провести день на лоне природы
Всего в 17 км от Гуанчжоу находится живописная гора Байюнь, ставшая настоящим природным курортом. Вы погуляете по парку Юнтай у подножия, прокатитесь на фуникулёре и посетите Ботанический сад.
Я стану вашим надёжным дружелюбным проводником, который поможет не упустить главное и поделится местными историями.
Я стану вашим надёжным дружелюбным проводником, который поможет не упустить главное и поделится местными историями.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Гора Байюнь — любимое место природного отдыха жителей Гуанчжоу. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, чтобы комфортно провести время. При этом царит атмосфера спокойствия и созерцания. За 1 день вы:
- Прокатитесь на фуникулёре и полюбуетесь живописными видами с высоты
- Оцените необычные современные скульптуры
- Погуляете по парку Юнтай с искусственным озером и «цветочной рекой»
- Посетите Ботанический сад, где собраны растения со всего мира
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Фуникулёр и входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 140 юань с человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Гуанчжоу
Провели экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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