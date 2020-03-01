Николай проводит ещё 1 экскурсию

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Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая

Николай
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Николай – ваш гид
В этом маршруте собраны места, которые позволят вам по-настоящему узнать Гуанчжоу и открыть яркие грани провинции Гуандун.

Вы проникнетесь китайскими традициями и рассмотрите уникальную резьбу в Академии клана Чэн, полюбуетесь гармоничными пейзажами Лотосовых гор, а затем узнаете о современных реалиях мегаполиса среди небоскребов на площади Хуачэн.
$120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 10 человек
Встреча у вашего отеля
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Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день

Что вас ожидает

История и традиции Академии клана Чэн
Знакомство с Гуанчжоу логично начнется с его главного символа — Академии клана Чэн. Вы снаружи и изнутри осмотрите фантастический комплекс: самобытные строения 19 века, деревянную резьбу, статуи речных богов, изображения, воспроизводящие народные легенды, а также церемониальные залы. Я помогу разобраться в тонкостях южнокитайской архитектуры и через её детали понять важные нюансы культуры и философии Поднебесной.

Пейзажи горы Лотоса
За фотогеничными уголками Гуанчжоу мы отправимся к горе Лотоса — в живописный городской парк, который объединил архитектурные традиции Китая и чудесные природные ландшафты. Вы полюбуетесь Лотосовыми скалами, понаблюдаете за красными рыбками в прудах, увидите бывший маяк и самую высокую в мире статую Будды — Гуаньин. В аутентичном храме мы обсудим, почему лотос считается традиционным символом буддизма, поговорим об истории города и его великолепного парка.

Гуанчжоу сегодня
Чтобы ваше представление о городе было полным, мы посмотрим, как Гуанчжоу живет здесь и сейчас на площади Хуачэн. Вы откроете грани современного города: увидите знаменитую телебашню, оперный театр, городскую библиотеку и пики небоскребов. А дополнят урбанистическую картину интересные факты о жизни Гуанчжоу 21 века.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит: трансфер по маршруту, обед (местное блюдо + свежие морепродукты), билеты к достопримечательностям, минеральная вода.

Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Николай. Я китаец, но работаю с русскоговорящими людьми более 20 лет. Часто они жалуются, что много раз бывали в Гуанчжоу, но ничего, кроме работы, не видели. Я решил разработать экскурсии, которые помогут почувствовать красоту наших мест и раскрыть Гуанчжоу не только как деловой центр, но и живописный край, где можно отлично отдохнуть.
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Николай проводит ещё 1 экскурсию

Живописные окрестности ГуанчжоуЖивописные окрестности ГуанчжоуЖивописные окрестности Гуанчжоу
$120 за человека
10 часов
2 отзыва
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Вы понаблюдаете за процессом изготовления китайского чая, который считается одним из лучших в мире. После чего отправитесь прямиком на плантацию и попробуете собрать чайный лист своими руками, следуя местным тонкостям и традициям. В качестве награды отведаете вкуснейшее блюдо китайской кухни и покатаетесь на лодочке по подземной реке.

Обзорные экскурсии в Гуанчжоу

Гуанчжоу со всех сторонГуанчжоу со всех сторонГуанчжоу со всех сторон
$190 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Пройти по главным местам города и погрузиться в жизнь провинции Гуандун
Гуанчжоу — город, в котором на улицах царит ультрасовременность, но кое-где под стеклом спрятаны руины древних крепостных стен. Вы узнаете историю этого края от основания до событий последних лет. Как человек, поживший в разных регионах Китая, я покажу, чем отличается Гуанчжоу от других городов, и посоветую, куда здесь обязательно нужно сходить. Прокатившись на речном кораблике, пройдя по улицам и взобравшись на высокую башню, вы увидите Гуанчжоу с разных ракурсов, и эти впечатляющие панорамы вам обязательно запомнятся!

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