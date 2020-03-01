Николай проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История и традиции Академии клана Чэн

Знакомство с Гуанчжоу логично начнется с его главного символа — Академии клана Чэн. Вы снаружи и изнутри осмотрите фантастический комплекс: самобытные строения 19 века, деревянную резьбу, статуи речных богов, изображения, воспроизводящие народные легенды, а также церемониальные залы. Я помогу разобраться в тонкостях южнокитайской архитектуры и через её детали понять важные нюансы культуры и философии Поднебесной.

Пейзажи горы Лотоса

За фотогеничными уголками Гуанчжоу мы отправимся к горе Лотоса — в живописный городской парк, который объединил архитектурные традиции Китая и чудесные природные ландшафты. Вы полюбуетесь Лотосовыми скалами, понаблюдаете за красными рыбками в прудах, увидите бывший маяк и самую высокую в мире статую Будды — Гуаньин. В аутентичном храме мы обсудим, почему лотос считается традиционным символом буддизма, поговорим об истории города и его великолепного парка.

Гуанчжоу сегодня

Чтобы ваше представление о городе было полным, мы посмотрим, как Гуанчжоу живет здесь и сейчас на площади Хуачэн. Вы откроете грани современного города: увидите знаменитую телебашню, оперный театр, городскую библиотеку и пики небоскребов. А дополнят урбанистическую картину интересные факты о жизни Гуанчжоу 21 века.