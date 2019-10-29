2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты китайского чая

Вы поедете на чайную плантацию Ди Чинь Ли, расположенную в 75 км от Гуанчжоу. По пути я расскажу любопытные факты о китайском красном чае и поясню, почему в Европе его называют не красным, а черным. На плантации вы не только познакомитесь с процедурой изготовления лучшего в мире чая, но и почувствуете себя местными фермерами: выйдете в поле, соберете лист своими руками, заварите чай как настоящие мастера и насладитесь его невероятным вкусом.

По таинственной реке на лодочке!

После «работы» в чайном поле вас ждут вкусный национальный обед и катание на лодке по подземной реке Сянь Чао с подсвеченными карстовыми сталактитами и сталагмитами, поражающими причудливыми формами. Я расскажу, как образовалась волшебная река, какие рыбы в ней водятся и чем еще она знаменита.