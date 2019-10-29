2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке

Николай
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Николай – ваш гид
Вы понаблюдаете за процессом изготовления китайского чая, который считается одним из лучших в мире.

После чего отправитесь прямиком на плантацию и попробуете собрать чайный лист своими руками, следуя местным тонкостям и традициям.

В качестве награды отведаете вкуснейшее блюдо китайской кухни и покатаетесь на лодочке по подземной реке.
$120 за человека
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
Встреча на ресепшн вашего отеля
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу

Что вас ожидает

Секреты китайского чая
Вы поедете на чайную плантацию Ди Чинь Ли, расположенную в 75 км от Гуанчжоу. По пути я расскажу любопытные факты о китайском красном чае и поясню, почему в Европе его называют не красным, а черным. На плантации вы не только познакомитесь с процедурой изготовления лучшего в мире чая, но и почувствуете себя местными фермерами: выйдете в поле, соберете лист своими руками, заварите чай как настоящие мастера и насладитесь его невероятным вкусом.

По таинственной реке на лодочке!
После «работы» в чайном поле вас ждут вкусный национальный обед и катание на лодке по подземной реке Сянь Чао с подсвеченными карстовыми сталактитами и сталагмитами, поражающими причудливыми формами. Я расскажу, как образовалась волшебная река, какие рыбы в ней водятся и чем еще она знаменита.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: транспортные расходы, входные билеты, минеральная вода и китайское блюдо с чаем.
  • Рекомендую начать экскурсию в 9 утра, чтобы не попасть в пробки.
  • Речная прогулка длится 2 часа.
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшн вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Николай. Я китаец, но работаю с русскоговорящими людьми более 20 лет. Часто они жалуются, что много раз бывали в Гуанчжоу, но ничего, кроме работы, не видели. Я решил разработать экскурсии, которые помогут почувствовать красоту наших мест и раскрыть Гуанчжоу не только как деловой центр, но и живописный край, где можно отлично отдохнуть.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 октября 2019
Николай, спасибо огромное за такую прекрасную экскурсию.
Это был, действительно, день отдыха и наслаждения: сначала - прекрасный обед в прекрасном ресторане, затем - медитативные чайные плантации и вкуснейший и свежайший чай на фабрике. И подземная река - она была невероятна!
И все это вкупе с прекрасным русским Николая и просто обилием полезной информации о местах, куда мы приезжали (и не только).
Еще раз огромное спасибо!
8 сентября 2019
Супер тур и гид. Гид очень услужливый и ответственный. Я рекомендую это всем. Из 10 баллов - 10 баллов. Нас забрали из отеля в точно назначенное время. Мы много узнали о чае. Отличные впечатления на плантации. Мы сами собрали чай и высушили его. Отличный обед. Подземные пещеры также впечатляют.

Однозначнo. Отличный день.

Николай проводит ещё 1 экскурсию

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