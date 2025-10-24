-
10%
Индивидуальная
до 12 чел.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй
Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Начало: По договорённости с организатором
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от $540
$600 за всё до 12 чел.
-
10%
Круиз
Ночной тур по Гуанчжоу: круиз по реке и скрытые смотровые площадки
Улица Юнцинфан, храм Великого Будды и расслабляющая прогулка по реке Чжуцзян
Начало: У станции метро «Хуанша»
Завтра в 17:00
24 окт в 17:00
от $666
$740 за всё до 12 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день в Гуанчжоу: город Шаван, сад Баомо и местный рынок
Пройти дорогами старого Гуандуна - от ремесленных улочек до колоритных кварталов
24 окт в 08:00
25 окт в 08:00
от $702
$780 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в октябре 2025
Сейчас в Гуанчжоу в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 540 до 702 со скидкой до 10%.
Скидки в Гуанчжоу на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025