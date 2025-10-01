Мини-группа
до 10 чел.
Познакомьтесь с Гуанчжоу одним днём
Начало: Возле академии клана чэн
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
18 фев в 09:00
$150 за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Гуанчжоу в каньон Гулун: водопады и стеклянный мост за 1 день
По самым ярким местам провинции Цинъюань - без спешки и туристических ловушек
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
22 фев в 08:30
27 фев в 08:30
$161
$169 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Обзорная прогулка по Гуанчжоу
Познакомиться с городом во всём его многообразии
Начало: Возле Академии клана Чэн
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
23 фев в 09:00
25 фев в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 октября 2025Экскурсия была довольно интересной, побывали на трех локациях, интересно и необычно, гид хорошо владеет русским языком, что конечно было приятно, спасибо!
