Откройте для себя Гуанчжоу! Вы исследуете дом клана Чэнь с его изысканным линнаньским стилем. Прогуляетесь по аутентичному рынку и улочкам с дизайнерскими лавками. Попробуете кантонский десерт таншуй и познакомитесь с искусством печати подвижным шрифтом. Завершится экскурсия на секретной смотровой площадке с живописным видом на башню Кантон и реку Чжуцзян.

за 1–2 человек или $210 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь. Прогуляетесь по залам, познакомитесь с богатым культурным наследием и изысканным мастерством архитектуры Линнань.

Окунётесь в местную жизнь на традиционном рынке, скрытом в одном из кварталов. Гид покажет вам кантонские продукты, расскажет об их значении и поможет пообщаться с продавцами.

Попробуете знаменитый десерт таншуй, который любят жители. От шумных уличных лотков до ресторанов при роскошных отелях — эти лакомства являются важной частью кантонской культуры.

Прогуляйтесь по типичным улочкам прошлого века, где сегодня соседствуют современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки. Здесь же вы увидите традиционное искусство печати подвижным шрифтом.

Следующая остановка — остров Шамянь. Его европейские здания, зелёные аллеи и виды на реку напоминают о колониальном прошлом города.

Посетите храм Великого Будды — один из старейших буддийских храмов Гуанчжоу. И пройдёте по оживлённым улицам рядом.

Экскурсия завершится на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.

Организационные детали