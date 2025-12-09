Мои заказы

Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй

Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Откройте для себя Гуанчжоу! Вы исследуете дом клана Чэнь с его изысканным линнаньским стилем. Прогуляетесь по аутентичному рынку и улочкам с дизайнерскими лавками. Попробуете кантонский десерт таншуй и познакомитесь с искусством печати подвижным шрифтом.

Завершится экскурсия на секретной смотровой площадке с живописным видом на башню Кантон и реку Чжуцзян.
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй© Лесли
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй© Лесли
Колоритный Гуанчжоу: храмы, рынки и десерт таншуй© Лесли

Описание экскурсии

Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь. Прогуляетесь по залам, познакомитесь с богатым культурным наследием и изысканным мастерством архитектуры Линнань.

Окунётесь в местную жизнь на традиционном рынке, скрытом в одном из кварталов. Гид покажет вам кантонские продукты, расскажет об их значении и поможет пообщаться с продавцами.

Попробуете знаменитый десерт таншуй, который любят жители. От шумных уличных лотков до ресторанов при роскошных отелях — эти лакомства являются важной частью кантонской культуры.

Прогуляйтесь по типичным улочкам прошлого века, где сегодня соседствуют современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки. Здесь же вы увидите традиционное искусство печати подвижным шрифтом.

Следующая остановка — остров Шамянь. Его европейские здания, зелёные аллеи и виды на реку напоминают о колониальном прошлом города.

Посетите храм Великого Будды — один из старейших буддийских храмов Гуанчжоу. И пройдёте по оживлённым улицам рядом.

Экскурсия завершится на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • В стоимость входят билеты и угощения: 2–3 чаши десерта таншуй и напитки
  • Отдельно оплачивается обед и ужин — по желанию
  • Программа не адаптирована для путешественников на инвалидных колясках
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Гуанчжоу

Похожие экскурсии из Гуанчжоу

Живописные окрестности Гуанчжоу
На машине
10 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Живописные окрестности Гуанчжоу
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Начало: На ресепшн вашего отеля
9 дек в 10:30
10 дек в 09:00
от $280 за человека
По Гуанчжоу с блогером
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Гуанчжоу с блогером
Увлекательное путешествие по Гуанчжоу с блогером Вячеславом. Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетите уникальные места и насладитесь местной кухней
Завтра в 18:00
9 дек в 10:00
$500 за всё до 4 чел.
Все символы Гуанчжоу за один день
На машине
9 часов
37 отзывов
Индивидуальная
Все символы Гуанчжоу за один день
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
Начало: У вашего отеля
9 дек в 09:30
10 дек в 09:30
от $280 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гуанчжоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гуанчжоу