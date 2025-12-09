Познакомиться с наследием города, пройти по старинным улицам и попробовать любимую сладость местных
Откройте для себя Гуанчжоу! Вы исследуете дом клана Чэнь с его изысканным линнаньским стилем. Прогуляетесь по аутентичному рынку и улочкам с дизайнерскими лавками. Попробуете кантонский десерт таншуй и познакомитесь с искусством печати подвижным шрифтом.
Завершится экскурсия на секретной смотровой площадке с живописным видом на башню Кантон и реку Чжуцзян.
Описание экскурсии
Вы начнёте путешествие с родового храма клана Чэнь. Прогуляетесь по залам, познакомитесь с богатым культурным наследием и изысканным мастерством архитектуры Линнань.
Окунётесь в местную жизнь на традиционном рынке, скрытом в одном из кварталов. Гид покажет вам кантонские продукты, расскажет об их значении и поможет пообщаться с продавцами.
Попробуете знаменитый десерт таншуй, который любят жители. От шумных уличных лотков до ресторанов при роскошных отелях — эти лакомства являются важной частью кантонской культуры.
Прогуляйтесь по типичным улочкам прошлого века, где сегодня соседствуют современное искусство, дизайнерские лавки и уличные прилавки. Здесь же вы увидите традиционное искусство печати подвижным шрифтом.
Следующая остановка — остров Шамянь. Его европейские здания, зелёные аллеи и виды на реку напоминают о колониальном прошлом города.
Посетите храм Великого Будды — один из старейших буддийских храмов Гуанчжоу. И пройдёте по оживлённым улицам рядом.
Экскурсия завершится на скрытой смотровой площадке с панорамой башни Кантон и реки Чжуцзян.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
В стоимость входят билеты и угощения: 2–3 чаши десерта таншуй и напитки
Отдельно оплачивается обед и ужин — по желанию
Программа не адаптирована для путешественников на инвалидных колясках
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Гуанчжоу
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.