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Полезная информация о Гуанчжоу

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Местное время в Гуанчжоу
02:0836
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаГуанчжоу
По-английскиGuangzhou
Столица регионаГуанчжоу является столицей региона
Население города11 071 424 чел.
АэропортБайюн CAN
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Гуанчжоу на карте

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Гуанчжоу

Популярные экскурсии в Гуанчжоу

Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
Обзорная пешая экскурсия по Гуанчжоу (Кантон, Китай)
5
2 отзыва
$
150
за чел.
Я ваш тургид по Гуанчжоу и со мной вы увидите лучшие туристические и не туристические места в этом теплом китайском городе, где я живу уже более 3 лет...
Живописные окрестности Гуанчжоу
Живописные окрестности Гуанчжоу
5
2 отзыва
$
120
за чел.
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
Гуанчжоу со всех сторон
Гуанчжоу со всех сторон
5
2 отзыва
$
190
за чел.
Пройти по главным местам города и погрузиться в жизнь провинции Гуандун
Все символы Гуанчжоу за один день
Все символы Гуанчжоу за один день
$
120
за чел.
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая
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