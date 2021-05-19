Полезная информация о Гуанчжоу
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Гуанчжоу
Популярные экскурсии в Гуанчжоу
5
2 отзыва
$
150
за чел.
Я ваш тургид по Гуанчжоу и со мной вы увидите лучшие туристические и не туристические места в этом теплом китайском городе, где я живу уже более 3 лет...
5
2 отзыва
$
120
за чел.
Насладиться красотой чайной плантации, поучаствовать в сборе урожая и поплавать по подземной реке
5
2 отзыва
$
190
за чел.
Пройти по главным местам города и погрузиться в жизнь провинции Гуандун
$
120
за чел.
Посетить Академию клана Чэн, покорить гору Лотоса и узнать о современной жизни южной столицы Китая