Я покажу вам самые удивительные места Китая и помогу влюбиться в эту страну так, как люблю её сам
Описание тура

Я покажу вам самые удивительные места Китая и помогу влюбиться в эту страну так, как люблю её сам!

Вы посетите уникальные места, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание фильма Аватар, а также те, где черпали вдохновение знаменитые писатели. Кроме того, вы познакомитесь с культурой уникального племени Яо и переночуете у них в деревне с видом на рисовые террасы.

Чем Мы Отличаемся От Других?

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Гуанчжоу и знакомство с городом

Прибытие участников в Гуанчжоу. Так как рейсы могут прилетать в разное время, трансфер из аэропорта организуется самостоятельно (это просто: следуйте указателям до такси и покажите водителю адрес отеля, который мы заранее предоставим).

Заселение в отель с 14:00 (при наличии свободных номеров возможен ранний заезд)

После заселения — встреча группы в лобби отеля и первая прогулка по Гуанчжоу:

  • Прогулка по Пекинской улице, где вы окунётесь в атмосферу исторического центра города

  • Посещение Храма Дафо — одной из самых красивых и атмосферных локаций в Гуанчжоу

  • Прогулка по Центральной площади Хуачэнг, окружённой современными небоскрёбами, и осмотр знаменитой Кантонской башни

  • Подъём на Кантонскую башню, чтобы насладиться захватывающим видом на ночной город

Закончим день ужином в одном из местных ресторанов, где можно попробовать блюда традиционной кухни, и отправимся на отдых.

Для тех, кто хочет начать тур с Пекина или Шанхая: Мы также можем организовать начало вашего путешествия в Пекине или Шанхае, если перелёт в эти города для вас удобнее. После знакомства с этими мегаполисами вы сможете прилететь в Гуанчжоу и присоединиться к началу тура. Это отличный способ адаптировать маршрут под ваш перелет!

2 день

Переезд в Яншо - панорамы карстовых гор

  • Выселение из отеля и утренний выезд в город Яншо.
  • Подъём на фуникулёре с захватывающим видом на карстовые горы
  • Посещение стеклянного моста и видовой площадки, где вы сможете насладиться уникальной красотой местных пейзажей
  • Заселение в отель с потрясающим видом на карстовые скалы.

По желанию, вечером можно посетить знаменитое световое и музыкальное шоу Лю Саньце (входные билеты оплачиваются отдельно).
Это уникальное зрелище проходит на открытом воздухе, где природа становится частью представления: подсвеченные горы, мерцающая река и элементы природы — дождь, туман, лунный свет и отражения в воде — создают магическую атмосферу.
Шоу было создано режиссёром Чжан Имоу, известным своими масштабными постановками. Подготовка к этому проекту длилась 5 лет, и сегодня это одно из самых крупных шоу в мире.

3 день

Синпин - душа реки Ли

  • Выезд из отеля и поездка в город Синпин — место, где природа и традиции сливаются в гармонии.
  • Катание на лодке по живописной реке Ли, окружённой величественными карстовыми горами.
  • Посещение видовой площадки 20 юаней. Вы увидите вид изображенный на одноименной банкноте
  • Прогулка по старому городу Синпин, известному своей аутентичной атмосферой и узкими улочками с историческими зданиями.
  • Вечером на закате вы отправитесь на берег реки Ли, чтобы стать свидетелем уникальной традиции: рыбака с бакланами, чья работа представляет собой древний способ ловли рыбы, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.
4 день

Рисовые террасы и народность Яо

  • Утренний выезд в деревню Дажай, где вас ждёт поистине волшебная атмосфера.

  • Заселение в отель с видом на знаменитые рисовые террасы, парящие в облаках и туманах.

Это место с тысячелетней историей удивляет своим спокойствием и красотой. Жители деревни до сих пор обрабатывают свои поля вручную, следуя традициям.

Дажай — это также родина племени яо, чьи женщины стригут волосы лишь один раз в жизни, после свадьбы. Вы сможете познакомиться с их культурой, бытом и услышать удивительные истории..

Этот маршрут позволит увидеть места, скрытые от большинства.

5 день

Народ Яо и древний город Фэнхуан

  • Утром мы поднимемся на самую высокую точку на фуникулёре, чтобы увидеть рисовые террасы с другого, потрясающего ракурса. Прогулка и фотосессия среди удивительных пейзажей завершат наше пребывание в Дажай.
  • После прогулки мы отправимся в древний город Фэнхуан на микроавтобусе (время в пути около 5 часов).
  • Прогулка по исторической части Фэнхуана. Этот город — настоящий музей под открытым небом:
  • Улицы, вымощенные булыжником.
  • Дома на сваях, отражающиеся в воде.
  • Деревянные лодки, неспешно проплывающие по реке.
  • Атмосфера, которая переносит в другой век.

Фэнхуан называют городом Феникса и считают одним из самых красивых мест Китая. Его архитектура и атмосфера вдохновляют художников, фотографов и путешественников со всего мира.

Вечером город преображается: здания подсвечиваются, на улицах звучит музыка, а уличные кафе и лотки с экзотической едой оживают. Это время для неспешной прогулки, наслаждения вкусами местной кухни и отдыха.

Ночь в отеле в Фэнхуане.

6 день

Гора Тяньмэньшань Небесные врата - Вылет

Сегодня нас ждёт удивительное приключение в горах Тяньмэньшань (Небесные врата), самой высокой точке Чжанцзяцзе (1518 метров).

Программа дня:

  • Подъём по самой длинной канатной дороге в мире (7455 метров) - захватывающее путешествие длиной 30 минут. Кабина парит над городом, а затем над горами, резко поднимаясь вверх под углом до 70, даря незабываемые виды.

  • Прогулка по стеклянной дороге, известной как тропа страха. Эта дорожка длиной 60 метров на высоте 1430 метров буквально врезается в скалы, а прозрачное стекло заставляет сердце замирать.

  • Буддийский храм Небесные врата, который хранит легенды и историю династии Мин. Монахи считают эту территорию священной и не позволяют проводить исследовательские работы.

  • Пещера Небесные врата - природное чудо и символ гор Тяньмэнь. Эта гигантская дыра в скале (131,5 м в высоту, 57 м в ширину) образовалась в 263 году, когда часть горы обрушилась. Окутанная облаками, пещера поражает своим величием и магической атмосферой.

Спуск к пещере:

  • На эскалаторе или по 999 ступеням. Легенда гласит, что путь по Дороге 99 поворотов и ступеням приближает человека к гармонии и просветлению, а цифра 9 символизирует высшую силу.

Вылет подбирайте из Чжанцзацзе после 19:00 ч по местному времени

Для тех, кто хочет продолжить маршрут:

Мы подготовили для вас удобные варианты, чтобы вы могли продолжить своё путешествие комфортно и без лишних забот.

Сиань, Пекин, Шанхай: мы предоставим гида и водителя, которые встретят вас, помогут с размещением и проведут интересные экскурсии.

Гуанчжоу: если вы планируете возвращение или вылет из этого города, мы поможем с приобретением билетов на поезд или самолёт.

7 день

Стеклянный мост и пещера Золотого дракона

  • Завтрак в отеле

Сегодня вас ждёт день открытий и острых впечатлений.

  • Прогулка по знаменитому стеклянному мосту Чжанцзяцзеодному из самых длинных и высоких в мире. Он протянулся на 430 метров над глубоким ущельем на высоте свыше 300 метров. Прозрачное стекло под ногами создаёт эффект парения в воздухе и гарантирует захватывающие эмоции.

  • Далее — экскурсия в пещеру Золотого дракона, одну из крупнейших и красивейших карстовых пещер Китая. Вас ждут подземные реки, причудливые сталактиты и сталагмиты, огромные залы с каменными водопадами и лодочная прогулка по подземной реке.

  • Возвращение в отель и отдых

8 день

Переезд в Чжанцзяцзе и горы Аватара

  • Рано утром после завтрака — выезд из Фэнхуана на машине в сторону Чжанцзяцзе (в пути около 3,5 часов).

  • Прибытие в национальный парк Чжанцзяцзе и знакомство с его главной достопримечательностью — Горами Аватара. Эти величественные песчаниковые столбы стали прототипом летающих гор в фильме Аватар.

  • Подъём на знаменитом лифте Байлун (Лифт Ста Драконов) — самом высоком наружном лифте в мире. За считанные минуты вы окажетесь на смотровой площадке с захватывающими видами на ущелья и скалистые пики.

  • Прогулка по живописным тропам и смотровым платформам среди парящих гор.

  • После экскурсии — трансфер в отель, заселение и отдых.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Лучшие отели 4-5 звезд по маршруту (двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Переезды между городами
  • Все транспортные расходы внутри Китая по всему маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Фотосессия рыбака с бакланами
Что не входит в цену
  • Не входит Трансфер в день прилета, потому что группа приезжает в разное время и в разные аэропорты и мы не успеем всех встретить. Но не переживайте, мы дадим подробный гайд как добраться на такси или на метро. Если хотите, то трансфер можно заказать индивидуально
  • По желанию можно заказать музыкальное шоу Лю Саньце
  • Все входные билеты 1900 юаней на чел. (отдать по прилету)
Визы

Поможем оформить визу

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже много лет я являюсь директором (русскоговорящего офиса) ведущей марокканской компанией, имеющей официальную лицензию Министерства туризма на организацию туристических и транспортных услуг. За это время мы встретили более 28 000
гостей со всего мира и реализовали сотни уникальных путешествий — от классических программ до эксклюзивных VIP-туров. В числе моих личных достижений — организация самого крупного в мире кортежа для арабского принца, а также транспортное сопровождение принцессы Монако и др. звезд. Недавно наша компания открыла представительство в Китае для приёма марокканских и русскоговорящих гостей. Поэтому я переехал на постоянное место жительства в Китай и теперь встречаю гостей в этой не менее удивительной стране. С уважением, Александр Ваш надёжный партнёр в путешествиях по Марокко и Китаю ✨

