Описание тура
Я покажу вам самые удивительные места Китая и помогу влюбиться в эту страну так, как люблю её сам!
Вы посетите уникальные места, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на создание фильма Аватар, а также те, где черпали вдохновение знаменитые писатели. Кроме того, вы познакомитесь с культурой уникального племени Яо и переночуете у них в деревне с видом на рисовые террасы.
Чем Мы Отличаемся От Других?
Программа тура по дням
Прибытие в Гуанчжоу и знакомство с городом
Прибытие участников в Гуанчжоу. Так как рейсы могут прилетать в разное время, трансфер из аэропорта организуется самостоятельно (это просто: следуйте указателям до такси и покажите водителю адрес отеля, который мы заранее предоставим).
Заселение в отель с 14:00 (при наличии свободных номеров возможен ранний заезд)
После заселения — встреча группы в лобби отеля и первая прогулка по Гуанчжоу:
Прогулка по Пекинской улице, где вы окунётесь в атмосферу исторического центра города
Посещение Храма Дафо — одной из самых красивых и атмосферных локаций в Гуанчжоу
Прогулка по Центральной площади Хуачэнг, окружённой современными небоскрёбами, и осмотр знаменитой Кантонской башни
Подъём на Кантонскую башню, чтобы насладиться захватывающим видом на ночной город
Закончим день ужином в одном из местных ресторанов, где можно попробовать блюда традиционной кухни, и отправимся на отдых.
Для тех, кто хочет начать тур с Пекина или Шанхая: Мы также можем организовать начало вашего путешествия в Пекине или Шанхае, если перелёт в эти города для вас удобнее. После знакомства с этими мегаполисами вы сможете прилететь в Гуанчжоу и присоединиться к началу тура. Это отличный способ адаптировать маршрут под ваш перелет!
Переезд в Яншо - панорамы карстовых гор
- Выселение из отеля и утренний выезд в город Яншо.
- Подъём на фуникулёре с захватывающим видом на карстовые горы
- Посещение стеклянного моста и видовой площадки, где вы сможете насладиться уникальной красотой местных пейзажей
- Заселение в отель с потрясающим видом на карстовые скалы.
По желанию, вечером можно посетить знаменитое световое и музыкальное шоу Лю Саньце (входные билеты оплачиваются отдельно).
Это уникальное зрелище проходит на открытом воздухе, где природа становится частью представления: подсвеченные горы, мерцающая река и элементы природы — дождь, туман, лунный свет и отражения в воде — создают магическую атмосферу.
Шоу было создано режиссёром Чжан Имоу, известным своими масштабными постановками. Подготовка к этому проекту длилась 5 лет, и сегодня это одно из самых крупных шоу в мире.
Синпин - душа реки Ли
- Выезд из отеля и поездка в город Синпин — место, где природа и традиции сливаются в гармонии.
- Катание на лодке по живописной реке Ли, окружённой величественными карстовыми горами.
- Посещение видовой площадки 20 юаней. Вы увидите вид изображенный на одноименной банкноте
- Прогулка по старому городу Синпин, известному своей аутентичной атмосферой и узкими улочками с историческими зданиями.
- Вечером на закате вы отправитесь на берег реки Ли, чтобы стать свидетелем уникальной традиции: рыбака с бакланами, чья работа представляет собой древний способ ловли рыбы, сохранившийся в неизменном виде до наших дней.
Рисовые террасы и народность Яо
Утренний выезд в деревню Дажай, где вас ждёт поистине волшебная атмосфера.
Заселение в отель с видом на знаменитые рисовые террасы, парящие в облаках и туманах.
Это место с тысячелетней историей удивляет своим спокойствием и красотой. Жители деревни до сих пор обрабатывают свои поля вручную, следуя традициям.
Дажай — это также родина племени яо, чьи женщины стригут волосы лишь один раз в жизни, после свадьбы. Вы сможете познакомиться с их культурой, бытом и услышать удивительные истории..
Этот маршрут позволит увидеть места, скрытые от большинства.
Народ Яо и древний город Фэнхуан
- Утром мы поднимемся на самую высокую точку на фуникулёре, чтобы увидеть рисовые террасы с другого, потрясающего ракурса. Прогулка и фотосессия среди удивительных пейзажей завершат наше пребывание в Дажай.
- После прогулки мы отправимся в древний город Фэнхуан на микроавтобусе (время в пути около 5 часов).
- Прогулка по исторической части Фэнхуана. Этот город — настоящий музей под открытым небом:
- Улицы, вымощенные булыжником.
- Дома на сваях, отражающиеся в воде.
- Деревянные лодки, неспешно проплывающие по реке.
- Атмосфера, которая переносит в другой век.
Фэнхуан называют городом Феникса и считают одним из самых красивых мест Китая. Его архитектура и атмосфера вдохновляют художников, фотографов и путешественников со всего мира.
Вечером город преображается: здания подсвечиваются, на улицах звучит музыка, а уличные кафе и лотки с экзотической едой оживают. Это время для неспешной прогулки, наслаждения вкусами местной кухни и отдыха.
Ночь в отеле в Фэнхуане.
Гора Тяньмэньшань Небесные врата - Вылет
Сегодня нас ждёт удивительное приключение в горах Тяньмэньшань (Небесные врата), самой высокой точке Чжанцзяцзе (1518 метров).
Программа дня:
Подъём по самой длинной канатной дороге в мире (7455 метров) - захватывающее путешествие длиной 30 минут. Кабина парит над городом, а затем над горами, резко поднимаясь вверх под углом до 70, даря незабываемые виды.
Прогулка по стеклянной дороге, известной как тропа страха. Эта дорожка длиной 60 метров на высоте 1430 метров буквально врезается в скалы, а прозрачное стекло заставляет сердце замирать.
Буддийский храм Небесные врата, который хранит легенды и историю династии Мин. Монахи считают эту территорию священной и не позволяют проводить исследовательские работы.
Пещера Небесные врата - природное чудо и символ гор Тяньмэнь. Эта гигантская дыра в скале (131,5 м в высоту, 57 м в ширину) образовалась в 263 году, когда часть горы обрушилась. Окутанная облаками, пещера поражает своим величием и магической атмосферой.
Спуск к пещере:
На эскалаторе или по 999 ступеням. Легенда гласит, что путь по Дороге 99 поворотов и ступеням приближает человека к гармонии и просветлению, а цифра 9 символизирует высшую силу.
Вылет подбирайте из Чжанцзацзе после 19:00 ч по местному времени
Для тех, кто хочет продолжить маршрут:
Мы подготовили для вас удобные варианты, чтобы вы могли продолжить своё путешествие комфортно и без лишних забот.
Сиань, Пекин, Шанхай: мы предоставим гида и водителя, которые встретят вас, помогут с размещением и проведут интересные экскурсии.
Гуанчжоу: если вы планируете возвращение или вылет из этого города, мы поможем с приобретением билетов на поезд или самолёт.
Стеклянный мост и пещера Золотого дракона
Завтрак в отеле
Сегодня вас ждёт день открытий и острых впечатлений.
Прогулка по знаменитому стеклянному мосту Чжанцзяцзе — одному из самых длинных и высоких в мире. Он протянулся на 430 метров над глубоким ущельем на высоте свыше 300 метров. Прозрачное стекло под ногами создаёт эффект парения в воздухе и гарантирует захватывающие эмоции.
Далее — экскурсия в пещеру Золотого дракона, одну из крупнейших и красивейших карстовых пещер Китая. Вас ждут подземные реки, причудливые сталактиты и сталагмиты, огромные залы с каменными водопадами и лодочная прогулка по подземной реке.
Возвращение в отель и отдых
Переезд в Чжанцзяцзе и горы Аватара
Рано утром после завтрака — выезд из Фэнхуана на машине в сторону Чжанцзяцзе (в пути около 3,5 часов).
Прибытие в национальный парк Чжанцзяцзе и знакомство с его главной достопримечательностью — Горами Аватара. Эти величественные песчаниковые столбы стали прототипом летающих гор в фильме Аватар.
Подъём на знаменитом лифте Байлун (Лифт Ста Драконов) — самом высоком наружном лифте в мире. За считанные минуты вы окажетесь на смотровой площадке с захватывающими видами на ущелья и скалистые пики.
Прогулка по живописным тропам и смотровым платформам среди парящих гор.
После экскурсии — трансфер в отель, заселение и отдых.
Что включено
- Лучшие отели 4-5 звезд по маршруту (двухместное размещение)
- Завтраки
- Переезды между городами
- Все транспортные расходы внутри Китая по всему маршруту
- Услуги русскоговорящего гида
- Фотосессия рыбака с бакланами
Что не входит в цену
- Не входит Трансфер в день прилета, потому что группа приезжает в разное время и в разные аэропорты и мы не успеем всех встретить. Но не переживайте, мы дадим подробный гайд как добраться на такси или на метро. Если хотите, то трансфер можно заказать индивидуально
- По желанию можно заказать музыкальное шоу Лю Саньце
- Все входные билеты 1900 юаней на чел. (отдать по прилету)
Визы
Поможем оформить визу