В этом путешествии вы увидите Китай за рамками стереотипов: с парящими каменными столбами Улинъюаня, рисовыми террасами Лунцзи и рекой Ли, текущей среди карстовых пиков.Вы сможете подняться на лифте Байлун и

пройти по стеклянному мосту над Гранд-каньоном, осмотреть пещеру Небесные врата в парке «Тяньмэнь» и оказаться среди ландшафтов, вдохновивших создателей фильма «Аватар». Речной круиз приведёт к тем самым видам, изображённым на 20-юаневой купюре, а прогулки по Яншо дополнят традиционные костюмы и мастер-классом по каллиграфии. Вечером будет возможность посетить светомузыкальные шоу «Впечатления Лю Саньцзе» и «Лиса-оборотень горы Тяньмэнь», в которых горы и вода становятся частью сцены. Тур соединит природные ландшафты юга Китая, ритм современных городов и спокойствие глубинок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от локации температура воздуха в октябре может быть от +20 до +5 с ветром и дождем, поэтому просим ориентироваться на рекомендованный список вещей.

Снаряжение:

Рюкзак, чемодан, сумка для транспортировки личных вещей

Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок

Одежда и обувь:

- Кроссовки удобные, подошва с протектором

- Сандалии (желательно спортивные)/кроксы/сланцы

- Куртка ветровлагозащитная

- Дождевик хороший

- Кофта утепленная/толстовка/свитер

- 1-2 футболки

- Рубашка с рукавом/лонгслив

- Брюки/джинсы

- Бандана/бейсболка/кепка, перчатки тонкие

- Носки 2-3 пары

- Легкие вещи: шорты, майки, платья, юбки

- Яркие вещи для красивых фото, платья — девушкам

Что взять еще:

- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у гида) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания — при необходимости

- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)

- Крем солнцезащитный

- Очки солнцезащитные

- Зонт (по желанию)

Документы:

- Деньги на личные расходы (питание, сувениры) от $400 наличными

- Загранпаспорт сроком действия на весь период поездки

- Медицинская страховка

Для оплаты в Китае используются наличные юани, иностранные банковские карты, а также приложения Alipay и WeChat.

Рекомендуемый минимум наличных средств — от $300 на личные расходы.