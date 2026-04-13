Описание тура
Организационные детали
В зависимости от локации температура воздуха в октябре может быть от +20 до +5 с ветром и дождем, поэтому просим ориентироваться на рекомендованный список вещей.
Снаряжение:
Рюкзак, чемодан, сумка для транспортировки личных вещей
Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
Одежда и обувь:
- Кроссовки удобные, подошва с протектором
- Сандалии (желательно спортивные)/кроксы/сланцы
- Куртка ветровлагозащитная
- Дождевик хороший
- Кофта утепленная/толстовка/свитер
- 1-2 футболки
- Рубашка с рукавом/лонгслив
- Брюки/джинсы
- Бандана/бейсболка/кепка, перчатки тонкие
- Носки 2-3 пары
- Легкие вещи: шорты, майки, платья, юбки
- Яркие вещи для красивых фото, платья — девушкам
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у гида) + эластичный бинт, стерильный бинт — 2 шт., перекись водорода, пластырь, таблетки от укачивания — при необходимости
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Зонт (по желанию)
Документы:
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры) от $400 наличными
- Загранпаспорт сроком действия на весь период поездки
- Медицинская страховка
Для оплаты в Китае используются наличные юани, иностранные банковские карты, а также приложения Alipay и WeChat.
Рекомендуемый минимум наличных средств — от $300 на личные расходы.
Программа тура по дням
Прибытие в Гуанчжоу
Заселение в отель запланировано с 14:00, общий сбор и встреча с гидом состоятся в 16:00 в холле отеля. До начала программы рекомендуется отдохнуть после длительных перелётов и смены часовых поясов, а также пообедать.
Гуанчжоу — многослойный город, где сочетаются функции деловой столицы, центра оптовой торговли Китая, пространства ультрасовременных небоскрёбов и исторических памятников, музеев, цветочных парков и садов. Осмотреть всё за короткое время невозможно, поэтому знакомство с городом начнётся с его главного символа — Кантонской телебашни. Сооружение высотой 600 метров занимает 2 место в мире по высоте. Поднимемся на одну из смотровых площадок, откуда откроется вид на сияющий вечерний город. Затем прокатимся на колесе обозрения с панорамой огней мегаполиса.
После возвращения на уровень улиц погуляем среди ярких кварталов, заполненных вывесками, рекламой и магазинами, создающими характерную атмосферу большого китайского города. Здесь будет организован ужин, любители гастрономических экспериментов смогут познакомиться с разнообразием местной кухни: от известных пельменей до экзотических закусок.
В завершении дня пройдёмся по набережной Жемчужной реки. Спокойный ритм позволит восстановить силы перед следующими днями путешествия, посвящёнными природным ландшафтам Китая.
Пешком: до 5 км
Из Гуанчжоу в Гуйлинь
Предстоит ранний подъём и переезд в Гуйлинь. Сразу после прибытия направимся в один из самых живописных районов региона — Луншэн. Здесь расположены рисовые террасы Лунцзи, считающиеся первыми в Поднебесной и признанные одними из самых красивых. Запланирован обход смотровых площадок, подъём к верхнему уровню террас и время для фотосъёмки.
Обед будет посвящён местной кухне: рис в бамбуке приготовят на открытом огне прямо на глазах у группы.
На обратном пути остановимся в поселении народности Яо. Представительницы этого народа на протяжении всей жизни не стригут волосы и носят их необычайно длинными. Посещение деревни позволит познакомиться с культурой и традициями Яо.
Вечером — возвращение в Гуйлинь. Город с тёплым климатом, уютными улочками, кафе и уличными ларьками создаёт атмосферу курортного отдыха.
Поезд: 3 часа
Авто: 300 км
Пешком: до 10 км
Гуйлинь - Яншо
Утром — выезд к пристани Чжуцзян, откуда начнётся живописный круиз по реке Ли. Путешествие пройдёт среди карстовых гор, формирующих один из самых узнаваемых пейзажей Китая. Во время прогулки предстоит увидеть виды, изображённые на купюре номиналом 20 юаней, и зафиксировать этот момент на фотографиях.
По прибытии в Яншо познакомимся с городом, который китайские поэты называют «краем вечного покоя и познания истины через красоту». Сразу от причала путь приведёт нас на знаменитую туристическую улицу Сицзе. Здесь расположены невысокие старинные здания, рестораны, кафе и магазины. После заселения в отель пройдёмся по улице и её окрестностям. В этом районе особенно популярны фотосессии в традиционных китайских костюмах среди атмосферных улочек.
Вечером посетим светомузыкальное шоу «Впечатления Лю Саньцзе», проходящее под открытым небом. Подсвеченные горы и река становятся естественными декорациями представления, раскрывающего традиции и культуру Поднебесной через музыку и танец.
Авто: 40 км
Корабль: 4 часа
Пешком: до 5 км
Яншо
Этот день будет полностью посвящён Яншо — месту, которое не хочется покидать. Утром вас ждёт велопрогулка к Лунному холму. Подъём позволит насладиться панорамными видами окружающих карстовых пейзажей.
Знакомство с культурой Китая продолжится посещением мастера каллиграфии. Китайская каллиграфия является сложным и самобытным искусством, поэтому в программе предусмотрено практическое занятие. Каждый сможет попробовать себя в этом ремесле и увезти с собой полотно с собственноручно написанным посланием.
Вечером маршрут вновь приведёт нас к берегам реки Ли. Здесь состоится фотоохота на местных рыбаков с бакланами. Это древний способ ловли рыбы, при котором специально обученные птицы приносят улов своему хозяину. Желающие смогут дополнить программу прогулкой на бамбуковых плотах среди горных пейзажей.
Пешком: до 10 км
Путь в Чжанцзяцзе
Утром — свободное время для неспешных прогулок, посещения сувенирных лавок и отправки открыток из китайской глубинки. Ассортимент местных магазинов позволяет подобрать памятные подарки и изделия ручной работы.
Затем — переезд в Гуйлинь, откуда доедем на поезде до Чжанцзяцзе. Переезд займёт значительное время, поэтому день пройдёт в дороге. Это подходящий момент для отдыха, чтения и спокойного созерцания меняющихся пейзажей.
Поезд: 7 часов
Авто: 70 км
Улинъюань (парк «Аватара»)
День будет посвящён посещению Улинъюаня — района, известного «парящими» горами, ставшими прообразом пейзажей планеты Пандора в фильме «Аватар». Хотя съёмки здесь не проводились, именно эти виды вдохновили режиссёра на создание кинематографического образа. Вертикальные каменные столбы, устремлённые вверх и покрытые зелёными «шапками», формируют необычный ландшафт. В программе предусмотрены продолжительные прогулки и осмотр смотровых площадок.
Помимо горных массивов, парк включает множество других знаковых локаций. Одной из них станет лифт «Байлун», известный как «Лифт ста драконов». Сооружение высотой 326 метров считается самым высоким внешним лифтом в мире. Подъём отличается высокой скоростью и открывает панорамные виды на ущелье и скалы.
Пешком: до 10 км
Гранд-Каньон и Стеклянный мост
Утром направимся к одному из самых известных объектов региона — Стеклянному мосту, соединяющему 2 части Гранд-каньона. Сооружение длиной 450 метров и высотой около 300 метров считается самым высоким в мире. Прогулка по прозрачному настилу позволит увидеть пропасть под ногами и оценить масштаб ущелья.
После этого спустимся в каньон и сможем прогуляться между каменными стенами, а затем созерцать окружающие пейзажи с воды во время прогулки по озеру на плоту, оборудованном уютной хижиной.
Авто: 50 км
Пешком: до 10 км
Парк «Тяньмэнь»
День начнётся с посещения парка «Тяньмэнь», известного самой высокой в мире природной пещерой Небесные врата. Уже подъём станет частью впечатлений: канатная дорога протяжённостью 7,5 км за полчаса поднимает на высоту около 800 метров, проходя над облаками. В качестве альтернативы возможен подъём по извилистой дороге «99 поворотов».
На вершине запланирована прогулка по висящему над пропастью мосту со стеклянной тропой, откуда открываются панорамные виды. Затем маршрут продолжится на эскалаторе к горе Тяньмэнь и самой пещере Небесные врата. Спуск к нижней станции пройдёт по новому пути — предстоит преодолеть 999 ступеней, любуясь серпантином.
После заката вас ждёт светомузыкальное театрализованное шоу «Лиса-оборотень горы Тяньмэнь», проходящее в горах. Декорации, спецэффекты и костюмы создают насыщенную атмосферу представления.
Вечером — финальный ужин.
Окончание тура
Вот и подошло к концу наше путешествие. Обратные билеты можно планировать на любое удобное время. При желании продлить пребывание в стране поможем реализовать ваши планы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обед во время круиза
- Трансферы и все переезды в рамках программы (автобусы, такси, поезда)
- Услуги гида и сопровождение местными русскоговорящими гидами
- Экскурсии и входные билеты в парки
- Входной билет на смотровую площадку Кантонской башни и колесо обозрения, канатную дорогу в Тяньмэньшань, лифт Байлун, стеклянный мост в Чжанцзяцзе и Улинъюане
- Прогулка по озеру в плавучей хижине
- Речной круиз по реке Ли
- Мастер-класс по каллиграфии
- Прокат традиционных костюмов
- Прокат велосипедов
- Входные билеты на шоу «Впечатления Лю Саньцзе» в Яншо
- Входные билеты на шоу «Лиса-оборотень горы Тяньмэнь» в Чжанцзяцзе
- Групповая аптечка
- Фирменный бафф
- Консультации по подбору и покупке билетов, экипировки и оформлению страховки (по запросу)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Гуанчжоу и обратно из Чжанцзяцзе
- Остальное питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Дополнительные экскурсии и активности
- Страховой полис
- Возможна организация дальнейшего пребывания в Китае по запросу