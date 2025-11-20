Авторский тур в Китай. Включено всё и даже больше

Этот тур - не просто путешествие
Описание тура

Этот тур — не просто путешествие, а так же возможность раскрыть свой творческий потенциал, расширить горизонты и найти вдохновение в древней культуре Китая.

Так же обмена опытом и создания уникальных материалов для ваших социальных сетей.

Со мной ты на долго заполнишь Китай, тебе захочется возвращаться сюда снова и снова.

А все что вложила в тур, ты точно еще не слышала и не видел(а)

Программа тура по дням

1 день

Прилет Москва - Ханчжоу

Едем в город Иу.

На комфортном автомобиле бизнес класса.

Заселяемся. - Идем на массаж, после долгого перелета. Где сделают массаж ног, и тела, промассируют все точки, снимут напряжение и всю боль. А так же ванная для ног с молоком и розами, потом чистка ступеней, плюс идет горячая соль, и банки на стопы. И все это в комплексе. После этой процедуры как заново родилась.

- Затем отправляемся на шведский стол.

Где до отвала мы будем кушать морепродукты (семгу, креветки, крабов, устриц, и многие других морских жителей). Так же все виды мясо, овощей, фруктов, суши, разные закуски, фрукты, мороженое, пирожное, уже приготовленные блюда на выбор, а так же напитки: Пиво, газировка, вода, чай/кофе, лимонады/соки.

Все это кушаем сколько хотим и пьем. А так же кушаем сырое, варим, жарим.

Все будем сыты.

- Затем отправляемся в отель, отдых.

Так же ваше сводное время.

При желании, посетим ночной рынок.

Где можете приобрести за смешные цены, все что угодно.

Для вашего путешествия, и образов.

Не Переживайте, Если Не В Этот День, Мы отправимся в другой.

Где можно будет купить подарки сувениры себе любимым, также родным и близким. Это будет до вашего возвращения в Россию.

2 день

Едем в город Цзяньдэ

-Завтрак в отеле.

-Водитель приезжает и отправляемся в город Цзяньдэ.

Страна чудес на вершине облаков: Рука Будды, поддерживающая мост..

Xiaodu Think представляет вам — эту реально существующую фантазийную драматическую декорацию, спрятанную в Цзяньдэ.

Рука Будды, поддерживающая мост - называется Рука Богов.

Стоя на ладони 23-метровой позолоченной руки Будды, на фоне моря облаков, бушующих на высоте 150 метров, с высоты птичьего полёта, ссоздаётся ощущение, будто ладонь Будды держит тебя в облаках.

Мы будем подниматься по специальному лифту который находится на каждой горе. Доберёмся до вершины, где будем стоять на стеклянном зеркальном мосту. Делать фотографии на лестнице, которая уходит в него.

А обратно мы спустимся на стеклянной горке. Которая полностью прозрачная, горка длиной 3900 метров, с 70 крутыми поворотами. Предоставляются бесплатно водопроницаемые плащи. А также будут четыре камеры на вашем пути где вы можете сделать селфи, и будет стоп кадр видео которое вы получите когда спуститесь.

-Затем будет перекус-бокс.

Покушаем уже после спуска, на фоне облаков.

По желанию можно будет приобрести видео, снимают через дрон,так же видео или фото в рамке. Там местные китайцы снимают. Цены дешевые от 250-500р.

Это отдельно, при вашем желании.

Дальше пару метров, мы спускаемся к машине, и возвращаемся в Иу.

-Едем в отель.

-Ужин барбекю. Шашлык курица, говядина,баранина. Овощи, напитки. Будет общий стол.

3 день

Изумрудный пруд с черными лебедями. 2 локации

-Завтрак в отеле.

-Трансфер приезжает и отправляемся в другой город.

Едем на эту локацию,делать красивые эстетичные фотографии, видео.

Можно отдельно покататься на лодке, и приблизиться к черным лебедям, так же на территории есть верблюд.

Заранее продумать можно образы.

Видео локации есть в телеграмме

-Перекус от меня сытный боксик, и напиток на территории предоставляется на выбор.

-Лимонад или кофе.

-Возвращение в отель.

-Отдых, переодеваемся и едем на локацию которая в городе.

Это здание в стиле династии Тан, представляет собой магию света и тени после заката:

Отправимся около 17.00-18.30.

Когда будет закат будет теплый свет, и после когда зажгутся огни, будет еще ярче и эстетичнее.

Стильные, красивые, роскошные фото обеспеченны.

-P.s заранее девочки обдумываем образы на эту локацию. Берём с собой из России. Через меня мы вместе закажем образы на Tаobao. Где выйдет вам все копейки. Я за красоту и за эстичность для вас.

Потому что в Китае выгодно и дешево все покупать и заказывать.

Эстетика конструкции: 40-метровый пятиэтажный деревянный павильон с карнизом, напоминающим феникса, расправившего крылья, и верхними украшениями крыши, отделанными позолоченной латунью. так же локация внизу:

Фонарная стена и поэтическая проекция оснащены встроенными фильтрами.

Билет включен во внутрь, а так же напишем пожелания, или как говорится у китайцев молитву и повесим там ее.

-Ужин общий. Идем в ресторан.

Турецкая будет кухня.

Ужин входит в тур. Но заказ делать буду я, на каждого человека определенную закладываю цену ужина.

Не переживайте мы наедимся до отвала.

Что отдельно вы захотите, заказ за свой счет.

-По желанию, идем чаевничать с кальяном.

Это для любителей кальяна, а так же посидеть в кафе, выпить чай /кофе.

Цены вас удивят. Тут это очень дешевле.

-Свободное время, отдых,отель.

4 день

Шанхай

-Завтрак в отеле.

-Едем в Шанхай на скором поезде, поездка займет 1,5 часа.

-Едем до отеля.

-Заселяемся в апарты (отель).

Будут такие апартаменты как на фото, или отель. Все зависит от наличия на время нашего тура.

Поэтому я беру предоплату за 2 месяца для тура, чтоб успеть забронировать апартаменты.

Это по наличию, в зависимости от даты тура, и свободных мест.

Если не сюда, но в номера по 2 человека в номере.

Так же есть одноместное размещение за дополнительную плату.

-Едем на локацию Louis Vuitton корабль, и на против него Starbucks.

Так Же Старбакс.

Это музей, если кто захочет его посетить, заранее нужно сделать регистрацию зайдем Бесплатно.

Идём в самый знаменитый большой Starbucks. Делаем эстетичные, портретные, архитектурные фото.

И видео контент.

Кофе Starbucks предоставляется.

-Затем мы отправляемся в Старую улицу, Сад Юйюань.

В старый город Наньши. Здесь смотрим на рынок Ю базар, покупаем китайский чай, посещаем сад Ю и перекусываем местным стрит фудом.

Делаем фото, любуемся архитектурой,культурой.

-Ужин street food

Разнообразная китайская еда можно абсолютно все что угодно попробовать, выпить, скушать сладости.

На человека выделяется по 100 юаней.

Видео В Телеграмме. В телеграмм добавляю после предоплаты, потому что сайт не позволяет делиться контактами до предоплаты.

-Пешком идем до набережной The Bund. Здесь встретим закат и будем полюбоваться небоскребами.

Футуристическими зданиями.

-Снимаем контент видео где выходим из лифта (прикреплю в телеграмме)

Завершаем вечер шопингом на Нанкинской улице.

Здесь обязательно заглянем в фирменный магазин M&Ms и самый большой в мире Найк.

-Идем в отель по пути делаем фото-контент у высоток.

Здесь будем смотреть если заселимся в апарты. Мы будем или в Араратах или в отеле где все расположено в пешей доступности.

5 день

Шанхай

-Завтрак в отеле.

-На такси /Метро отправляемся в район бывшей французской концессии Xintiandi.

Именно там сохранились старые европейские здания. Но сделано очень в Лакшери стиле, потому что кучу бутиков таких как Крид,Джо Малон. Куча роскошных баров и кафе и прекрасных торговые центры.

-Зайдем в магазин Harmay.

Harmay — это китайская сеть магазинов косметики и lifestyle-товаров, известная своим футуристичным дизайном и уникальным подходом к продажам, где можно найти как люксовые, так и нишевые бренды, часто по более низким ценам. Магазины отличаются индустриальной эстетикой и предлагают уникальный опыт шопинга, например, возможность купить миниатюры продуктов для тестирования. Магазины расположены в крупных городах Китая, а также есть онлайн-магазин.

Особенности магазинов Harmay

Дизайн: магазины напоминают арт-галереи или футуристичные пространства с металлическими полками, автоматическими ячейками для выдачи товара и другими оригинальными элементами.

Ассортимент: представлен широкий выбор косметики, парфюмерии, уходовых и lifestyle-товаров как известных мировых, так и локальных китайских брендов.

Опыт шопинга: покупатели могут свободно тестировать продукты и брать пробники, что отличает магазины от традиционных форматов.

Миниатюры: особая фишка — возможность приобрести миниатюры люксовых продуктов, что позволяет попробовать их перед покупкой полноразмерного флакона.

Цены: стоимость многих люксовых продуктов в магазинах Harmay может быть значительно ниже, чем в других странах.

-Идем в знаменитый магазин Gentle Monster

Смотрим, делаем контент.

-Затем отправляемся обедать в ресторан Haidilao.

Здесь обедаем.

- Отель. Отдых.

-Ужин в номер закажем.

Это будет фастфуд, или пицца-паста.

Если с нашим отелем что то рядом:

То мы покушаем рядом. В зависимости мы будем жить в Араратах по наличию мест(что выше) или в другом отеле.

-Собираемся и едем в бар.

- До 22.00 горят небоскробы, поэтому успеем до того как они погаснут.

На локации делаем крутой и стильный ночной контент.

Пьем коктейли. Слушаем музыку.

Танцуем, наслаждаемся видами Шанхая.

6 день

Шанхай. Free day

-Завтрак в отеле.

-Выселяемся.

-И наш 6 день называется Free Day

А здесь я уже предоставляю вам выбор. Кто хочет посетить Диснейленд. Или идём в Спа.

-Вы можете выбрать все что угодно как проведите свободный день, шопинг, или поехать на другие локации которые нет в туре, но вы хотели бы посмотреть.

До поездки уточняется заранее, чтоб купить билеты.

Билеты заранее только для Дисней.

В Диснейленд вы едете за свой счёт билеты покупаем отдельно. Выходит на человека около 4000-7000 тыс. руб с быстрыми проходами. По дате надо уточнять, меняются. Так же еду с собой берете за ваш счет. Спа будет полдня. И мы можем посетить другие локации которые не входят в тур.

Тут вы уже кушаете и пьете, все что ходит на картинке и видео показала, входит во входной билет.

Так же если другие локации вы едете за свой счет, и трансфер и питание в этот день, идет за ваш счет.

-Вечером возвращаемся в Иу, забирает водитель на комфортной машине.

-Приезжаем в город Иу заселяемся и отдыхать спать.

7 день

Иу

-Завтрак в отеле.

-Едем на велосипедах или мопедах в центр высоток, делаем фото и видео контент.

Больше видео в инстаграме,и телеграмм

-Едем на бассейн 26 этажа(по погоде смотрим)

Если погода будет не очень, будем смотреть по обстоятельствам, тогда изменим план.

Плаваем, загораем, делаем контент.

Выпиваем напитки, и после этого у нас будет обед.

-Обед едем в японский ресторан, едим суши, которые выезжали на экскаваторе прямо к нашему столику. Пьем прохладительные напитки.

-Отдых в отеле.

-Ночной рынок. Покупаем для себя любимых, для близких и родных подарки и сувениры.

Ну очень смешным ценам. В телеграмме запишу отдельно аудио про него.

-Отель. Принимаем душ, собираемся.

-Ужин,идем кушать в китайский местный ресторанчик, овощи, мясо, креветки, и напитки, соки и вода, пиво.

-Вас ждет ночная жизнь нашего интересного и непривычно для вас города.

Я вам покажу китайский вайб. И как проводят вечера китайцы и иностранцы.

Мы посетим китайский клуб.

Затем иностранный.

Будет очень весело, интересно, приятно удивлены ночной жизнью.

И другой жизнью в Китае.

8 день

Вылет в Москву

-Завтрак

-Пора прощаться мои крошечки.

-Трансфер в аэропорт.

-Вылет в Москву.

До новых встреч.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветствие:
  • Цветы в аэропорту
  • Шопер, футболка, дождивик на выбор цвета, влажные салфетки, антисептик
  • Трансфер с аэропорта/в аэропорт
  • Отель в Иу
  • Отель в Шанхае
  • Массаж в первый день. Комплексный всего тела
  • Трансфер на все локации в которые поедем. Комфортабельное авто
  • Билеты входные на достопримечательности
  • Билет на стеклянную горку, спуск 2 день
  • Перекусы/Бокс от меня на все дни. Обеды
  • Завтраки на все дни в отеле включен
  • Ужины на все дни в Иу
  • Ужины в Шанхае первый и второй день
  • Такси/Метро/Скорый поезд
  • Обед в Haldilao или в знаменитой пельменной, который любит Зубарев
  • Велосипеды/Мото
  • Вход на бассейн и напиток
  • Обед в японском ресторане. (вечер в Иу, 8день)
  • Фотоотчеты мобильная
  • Видеоотчет мобильная
  • Полностью мое сопровождение везде
  • Помощь создании Alipay, покупки сим-карты и установки необходимых программ
Что не входит в цену
  • Не входит:
  • Авиабилеты (помогаю выгодно купить)
  • Билеты в Спа
  • Билеты Диснейлэнд
  • Шопинг и личные расходы
  • День free-еда не ходит, только завтраки
  • Так же коктейль, или любой напиток, требует для входа чтоб зайти (5 день)
О чём нужно знать до поездки

Тур на столько упакован, что вам не нужно беспокоиться не о чем.

Все подскажу и решу за вас, от вас настроение и желание в этот яркий, энергичный контент тур.

Пожелания к путешественнику

Апрель и Май лучшее посещение,уже тепло и комфортная погода. Так же Сентябрь и Октябрь.

Визы

Сейчас открыт Китай. И есть прекрасный шанс, посетить его.

С 15 сентября 2025 по 15 сентября 2026 для россиян действует безвизовый режим на поездки до 30 дней. Нужен загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцев с даты предполагаемого выезда из Китая.

Важно! Граждане Рф, рожденные в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане и Кыргызстане (если место рождения заканчивается на - Стан), а также те, кто часто посещал Турцию, могут столкнуться с проблемами при пересечении границы. Пока разъяснений по этому вопросу нет. Для спокойствия в этом случае рекомендуем оформить

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виолетта
Виолетта — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Виолетта И вот уже как 9 лет Я обитаю в Китае Живу, иследую, помощь в покупке разных товаров, и отправки в ваши страны, так же помогаю с трудоустройством в Китае. Китай это уже мой второй дом ,и многие мечтали здесь побывать. Теперь У тебя шанс здесь и сейчас увидеть Китай моими глазами.

