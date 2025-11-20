Описание тура
Этот тур — не просто путешествие, а так же возможность раскрыть свой творческий потенциал, расширить горизонты и найти вдохновение в древней культуре Китая.
Так же обмена опытом и создания уникальных материалов для ваших социальных сетей.
Со мной ты на долго заполнишь Китай, тебе захочется возвращаться сюда снова и снова.
А все что вложила в тур, ты точно еще не слышала и не видел(а)
Программа тура по дням
Прилет Москва - Ханчжоу
Едем в город Иу.
На комфортном автомобиле бизнес класса.
Заселяемся. - Идем на массаж, после долгого перелета. Где сделают массаж ног, и тела, промассируют все точки, снимут напряжение и всю боль. А так же ванная для ног с молоком и розами, потом чистка ступеней, плюс идет горячая соль, и банки на стопы. И все это в комплексе. После этой процедуры как заново родилась.
- Затем отправляемся на шведский стол.
Где до отвала мы будем кушать морепродукты (семгу, креветки, крабов, устриц, и многие других морских жителей). Так же все виды мясо, овощей, фруктов, суши, разные закуски, фрукты, мороженое, пирожное, уже приготовленные блюда на выбор, а так же напитки: Пиво, газировка, вода, чай/кофе, лимонады/соки.
Все это кушаем сколько хотим и пьем. А так же кушаем сырое, варим, жарим.
Все будем сыты.
- Затем отправляемся в отель, отдых.
Так же ваше сводное время.
При желании, посетим ночной рынок.
Где можете приобрести за смешные цены, все что угодно.
Для вашего путешествия, и образов.
Не Переживайте, Если Не В Этот День, Мы отправимся в другой.
Где можно будет купить подарки сувениры себе любимым, также родным и близким. Это будет до вашего возвращения в Россию.
Едем в город Цзяньдэ
-Завтрак в отеле.
-Водитель приезжает и отправляемся в город Цзяньдэ.
Страна чудес на вершине облаков: Рука Будды, поддерживающая мост..
Xiaodu Think представляет вам — эту реально существующую фантазийную драматическую декорацию, спрятанную в Цзяньдэ.
Рука Будды, поддерживающая мост - называется Рука Богов.
Стоя на ладони 23-метровой позолоченной руки Будды, на фоне моря облаков, бушующих на высоте 150 метров, с высоты птичьего полёта, ссоздаётся ощущение, будто ладонь Будды держит тебя в облаках.
Мы будем подниматься по специальному лифту который находится на каждой горе. Доберёмся до вершины, где будем стоять на стеклянном зеркальном мосту. Делать фотографии на лестнице, которая уходит в него.
А обратно мы спустимся на стеклянной горке. Которая полностью прозрачная, горка длиной 3900 метров, с 70 крутыми поворотами. Предоставляются бесплатно водопроницаемые плащи. А также будут четыре камеры на вашем пути где вы можете сделать селфи, и будет стоп кадр видео которое вы получите когда спуститесь.
-Затем будет перекус-бокс.
Покушаем уже после спуска, на фоне облаков.
По желанию можно будет приобрести видео, снимают через дрон,так же видео или фото в рамке. Там местные китайцы снимают. Цены дешевые от 250-500р.
Это отдельно, при вашем желании.
Дальше пару метров, мы спускаемся к машине, и возвращаемся в Иу.
-Едем в отель.
-Ужин барбекю. Шашлык курица, говядина,баранина. Овощи, напитки. Будет общий стол.
Изумрудный пруд с черными лебедями. 2 локации
-Завтрак в отеле.
-Трансфер приезжает и отправляемся в другой город.
Едем на эту локацию,делать красивые эстетичные фотографии, видео.
Можно отдельно покататься на лодке, и приблизиться к черным лебедям, так же на территории есть верблюд.
Заранее продумать можно образы.
Видео локации есть в телеграмме
-Перекус от меня сытный боксик, и напиток на территории предоставляется на выбор.
-Лимонад или кофе.
-Возвращение в отель.
-Отдых, переодеваемся и едем на локацию которая в городе.
Это здание в стиле династии Тан, представляет собой магию света и тени после заката:
Отправимся около 17.00-18.30.
Когда будет закат будет теплый свет, и после когда зажгутся огни, будет еще ярче и эстетичнее.
Стильные, красивые, роскошные фото обеспеченны.
-P.s заранее девочки обдумываем образы на эту локацию. Берём с собой из России. Через меня мы вместе закажем образы на Tаobao. Где выйдет вам все копейки. Я за красоту и за эстичность для вас.
Потому что в Китае выгодно и дешево все покупать и заказывать.
Эстетика конструкции: 40-метровый пятиэтажный деревянный павильон с карнизом, напоминающим феникса, расправившего крылья, и верхними украшениями крыши, отделанными позолоченной латунью. так же локация внизу:
Фонарная стена и поэтическая проекция оснащены встроенными фильтрами.
Билет включен во внутрь, а так же напишем пожелания, или как говорится у китайцев молитву и повесим там ее.
-Ужин общий. Идем в ресторан.
Турецкая будет кухня.
Ужин входит в тур. Но заказ делать буду я, на каждого человека определенную закладываю цену ужина.
Не переживайте мы наедимся до отвала.
Что отдельно вы захотите, заказ за свой счет.
-По желанию, идем чаевничать с кальяном.
Это для любителей кальяна, а так же посидеть в кафе, выпить чай /кофе.
Цены вас удивят. Тут это очень дешевле.
-Свободное время, отдых,отель.
Шанхай
-Завтрак в отеле.
-Едем в Шанхай на скором поезде, поездка займет 1,5 часа.
-Едем до отеля.
-Заселяемся в апарты (отель).
Будут такие апартаменты как на фото, или отель. Все зависит от наличия на время нашего тура.
Поэтому я беру предоплату за 2 месяца для тура, чтоб успеть забронировать апартаменты.
Это по наличию, в зависимости от даты тура, и свободных мест.
Если не сюда, но в номера по 2 человека в номере.
Так же есть одноместное размещение за дополнительную плату.
-Едем на локацию Louis Vuitton корабль, и на против него Starbucks.
Это музей, если кто захочет его посетить, заранее нужно сделать регистрацию зайдем Бесплатно.
Идём в самый знаменитый большой Starbucks. Делаем эстетичные, портретные, архитектурные фото.
И видео контент.
Кофе Starbucks предоставляется.
-Затем мы отправляемся в Старую улицу, Сад Юйюань.
В старый город Наньши. Здесь смотрим на рынок Ю базар, покупаем китайский чай, посещаем сад Ю и перекусываем местным стрит фудом.
Делаем фото, любуемся архитектурой,культурой.
-Ужин street food
Разнообразная китайская еда можно абсолютно все что угодно попробовать, выпить, скушать сладости.
На человека выделяется по 100 юаней.
Видео В Телеграмме.
-Пешком идем до набережной The Bund. Здесь встретим закат и будем полюбоваться небоскребами.
Футуристическими зданиями.
-Снимаем контент видео где выходим из лифта (прикреплю в телеграмме)
Завершаем вечер шопингом на Нанкинской улице.
Здесь обязательно заглянем в фирменный магазин M&Ms и самый большой в мире Найк.
-Идем в отель по пути делаем фото-контент у высоток.
Здесь будем смотреть если заселимся в апарты. Мы будем или в Араратах или в отеле где все расположено в пешей доступности.
Шанхай
-Завтрак в отеле.
-На такси /Метро отправляемся в район бывшей французской концессии Xintiandi.
Именно там сохранились старые европейские здания. Но сделано очень в Лакшери стиле, потому что кучу бутиков таких как Крид,Джо Малон. Куча роскошных баров и кафе и прекрасных торговые центры.
-Зайдем в магазин Harmay.
Harmay — это китайская сеть магазинов косметики и lifestyle-товаров, известная своим футуристичным дизайном и уникальным подходом к продажам, где можно найти как люксовые, так и нишевые бренды, часто по более низким ценам. Магазины отличаются индустриальной эстетикой и предлагают уникальный опыт шопинга, например, возможность купить миниатюры продуктов для тестирования. Магазины расположены в крупных городах Китая, а также есть онлайн-магазин.
Особенности магазинов Harmay
Дизайн: магазины напоминают арт-галереи или футуристичные пространства с металлическими полками, автоматическими ячейками для выдачи товара и другими оригинальными элементами.
Ассортимент: представлен широкий выбор косметики, парфюмерии, уходовых и lifestyle-товаров как известных мировых, так и локальных китайских брендов.
Опыт шопинга: покупатели могут свободно тестировать продукты и брать пробники, что отличает магазины от традиционных форматов.
Миниатюры: особая фишка — возможность приобрести миниатюры люксовых продуктов, что позволяет попробовать их перед покупкой полноразмерного флакона.
Цены: стоимость многих люксовых продуктов в магазинах Harmay может быть значительно ниже, чем в других странах.
-Идем в знаменитый магазин Gentle Monster
Смотрим, делаем контент.
-Затем отправляемся обедать в ресторан Haidilao.
Здесь обедаем.
- Отель. Отдых.
-Ужин в номер закажем.
Это будет фастфуд, или пицца-паста.
Если с нашим отелем что то рядом:
То мы покушаем рядом. В зависимости мы будем жить в Араратах по наличию мест(что выше) или в другом отеле.
-Собираемся и едем в бар.
- До 22.00 горят небоскробы, поэтому успеем до того как они погаснут.
На локации делаем крутой и стильный ночной контент.
Пьем коктейли. Слушаем музыку.
Танцуем, наслаждаемся видами Шанхая.
Шанхай. Free day
-Завтрак в отеле.
-Выселяемся.
-И наш 6 день называется Free Day
А здесь я уже предоставляю вам выбор. Кто хочет посетить Диснейленд. Или идём в Спа.
-Вы можете выбрать все что угодно как проведите свободный день, шопинг, или поехать на другие локации которые нет в туре, но вы хотели бы посмотреть.
До поездки уточняется заранее, чтоб купить билеты.
Билеты заранее только для Дисней.
В Диснейленд вы едете за свой счёт билеты покупаем отдельно. Выходит на человека около 4000-7000 тыс. руб с быстрыми проходами. По дате надо уточнять, меняются. Так же еду с собой берете за ваш счет. Спа будет полдня. И мы можем посетить другие локации которые не входят в тур.
Тут вы уже кушаете и пьете, все что ходит на картинке и видео показала, входит во входной билет.
Так же если другие локации вы едете за свой счет, и трансфер и питание в этот день, идет за ваш счет.
-Вечером возвращаемся в Иу, забирает водитель на комфортной машине.
-Приезжаем в город Иу заселяемся и отдыхать спать.
Иу
-Завтрак в отеле.
-Едем на велосипедах или мопедах в центр высоток, делаем фото и видео контент.
Больше видео в инстаграме,и телеграмм
-Едем на бассейн 26 этажа(по погоде смотрим)
Если погода будет не очень, будем смотреть по обстоятельствам, тогда изменим план.
Плаваем, загораем, делаем контент.
Выпиваем напитки, и после этого у нас будет обед.
-Обед едем в японский ресторан, едим суши, которые выезжали на экскаваторе прямо к нашему столику. Пьем прохладительные напитки.
-Отдых в отеле.
-Ночной рынок. Покупаем для себя любимых, для близких и родных подарки и сувениры.
Ну очень смешным ценам. В телеграмме запишу отдельно аудио про него.
-Отель. Принимаем душ, собираемся.
-Ужин,идем кушать в китайский местный ресторанчик, овощи, мясо, креветки, и напитки, соки и вода, пиво.
-Вас ждет ночная жизнь нашего интересного и непривычно для вас города.
Я вам покажу китайский вайб. И как проводят вечера китайцы и иностранцы.
Мы посетим китайский клуб.
Затем иностранный.
Будет очень весело, интересно, приятно удивлены ночной жизнью.
И другой жизнью в Китае.
Вылет в Москву
-Завтрак
-Пора прощаться мои крошечки.
-Трансфер в аэропорт.
-Вылет в Москву.
До новых встреч.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветствие:
- Цветы в аэропорту
- Шопер, футболка, дождивик на выбор цвета, влажные салфетки, антисептик
- Трансфер с аэропорта/в аэропорт
- Отель в Иу
- Отель в Шанхае
- Массаж в первый день. Комплексный всего тела
- Трансфер на все локации в которые поедем. Комфортабельное авто
- Билеты входные на достопримечательности
- Билет на стеклянную горку, спуск 2 день
- Перекусы/Бокс от меня на все дни. Обеды
- Завтраки на все дни в отеле включен
- Ужины на все дни в Иу
- Ужины в Шанхае первый и второй день
- Такси/Метро/Скорый поезд
- Обед в Haldilao или в знаменитой пельменной, который любит Зубарев
- Велосипеды/Мото
- Вход на бассейн и напиток
- Обед в японском ресторане. (вечер в Иу, 8день)
- Фотоотчеты мобильная
- Видеоотчет мобильная
- Полностью мое сопровождение везде
- Помощь создании Alipay, покупки сим-карты и установки необходимых программ
Что не входит в цену
- Не входит:
- Авиабилеты (помогаю выгодно купить)
- Билеты в Спа
- Билеты Диснейлэнд
- Шопинг и личные расходы
- День free-еда не ходит, только завтраки
- Так же коктейль, или любой напиток, требует для входа чтоб зайти (5 день)
О чём нужно знать до поездки
Тур на столько упакован, что вам не нужно беспокоиться не о чем.
Все подскажу и решу за вас, от вас настроение и желание в этот яркий, энергичный контент тур.
Пожелания к путешественнику
Апрель и Май лучшее посещение,уже тепло и комфортная погода. Так же Сентябрь и Октябрь.
Визы
Сейчас открыт Китай. И есть прекрасный шанс, посетить его.
С 15 сентября 2025 по 15 сентября 2026 для россиян действует безвизовый режим на поездки до 30 дней. Нужен загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцев с даты предполагаемого выезда из Китая.
Важно! Граждане Рф, рожденные в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане и Кыргызстане (если место рождения заканчивается на - Стан), а также те, кто часто посещал Турцию, могут столкнуться с проблемами при пересечении границы. Пока разъяснений по этому вопросу нет. Для спокойствия в этом случае рекомендуем оформить