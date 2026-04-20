Описание тура
Вы давно хотели побывать в Китае и вас смущал языковой барьер, вы не знали с чего начать экскурсии! Мы поможем вам осуществить мечту! С вами будет работать русскоговорящий гид, все маршруты продуманы до мелочей! Все билеты, экскурсии, самолеты/поезда внутри страны, трансферы, гиды, страховка включены в стоимость. Также в программу включены обеды или ужины в ресторанах с вкусным и разнообразным меню. Настоящее гастрономическое приключение Вам обеспечено.
Программа тура по дням
Экскурсия по городу Пекин
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Прилёт, встреча в аэропорту;
Питание: обед в ресторане китайской кухни (утка по-пекински);
Заселение в отель Holiday Inn Express Beijing Qianmen Fuli 3
Прогулка по гигантской площади Тяньаньмэнь. Посещение Запретного города - самый большой и самый известный дворцовый комплекс в мире. Он служил резиденцией двадцати четырем могущественным правителям двух династий Поднебесной - Мин и Цин. После обеда важная для Пекина достопримечательность - Храм Неба. Храм Неба был связан с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения Небу, властвующему над судьбами человека. В своих величавых формах храм воплотил представления о вселенной, сложившиеся в Китае ещё во времена глубокой древности.
Экскурсия Пекин-Чжанцяцзе
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни
Посещение Великой китайской стены участок Цзюнгуань.
Перелет в Чжанцяцзе 17:00-19:40;
Заселение в отель National scenic spot Sunshine Resort Hotel 4
Экскурсия по национальному парку Чжанцяцзе
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни
День в национальном парке Чжанцзяцзе. Именно неземной ландшафт этого парка стал прообразом Пандоры из Аватара. Чжанцзяцзе первый национальный парк Китая, к тому же внесенный в Юнеско. Он огромный. Подъем на фуникулере. Смотровые площадки на скалы Аватар и Аллилуйа, вдохновивших создателей Аватара. Легендарный первый мост Поднебесной. Лифт 100 драконов - самый высокий внешний лифт в мире, изготовленный из стекла и высеченный внутри горы. Лифт Байлун поднимает на высоту 326 этажей среди гор Аватар. На некоторых локациях парка можно встретить диких обезьян.
Экскурсия в национальный парк Тяньмэнь
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни
Подвесной стеклянный мост длиной 536 метров в районе большого каньона Чжанцзяцзе. Под ним ущелье глубиной 300 метров. Мост установил множество мировых рекордов для стеклянных мостов. Национальный парк Тяньмэнь, где возвышается гора Небесные врата с гигантской сквозной пещерой. Образовалась она в 263 году в результате землетрясения, и с тех пор этой местности придают мистическое значение. К Небесным вратам ведут 999 ступеней, а на вершину горы Тяньмэнь серпантин 99 поворотов. Но вы подниметесь по канатной дороге, которая считается самой длинной в мире. Часть опоясывающей гору тропы стеклянная. С вершины открываются восхитительные виды.
Экскурсия Чжанцяцзе - Гуйлинь
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни;
Поезд в Гуйлинь. 7:17-14:13
Посещение горы-реки Фобошань
Фобошань (Гора Усмиряющая Волны) связано с генералом династии Хань — Ма Юанем (I в. н. э.). Легенда гласит, что он усмирил духа реки, вызвавшего бурю, метнув копье в скалу у ее подножия. В скале до сих пор есть ниша Возвращенное Копье Внутри горы есть несколько пещер, самая известная — Пещера Отшельника Возвращенного Копья. В ней хранится более 200 древних буддийских каменных изваяний, датируемых династией Тан (Vii-X вв.).
Заселение в отель Guilin Grand Hotel 4
Экскурсия Гуйлинь
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни
Посещение рисовых террас Лунцзи (Xiii-Xiv вв.), включая ключевой участок в деревне Цзинкэн Дачжай. Прогулка по деревне, где проживает народность Хун Яо, известная своими яркими вышивками и традиционными длинными волосами. Сувенирные лавки.
Экскурсия Гуйлинь - Гуанчжоу
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни
Сплав на бамбуковом плоту по реке Лицзян (Янди-Синпин). Экскурсия по деревне Синпин (возраст поселения около 1300 лет). Мощеные улицы с архитектурой династий Мин и Цин, сувенирные лавки. Смотровая площадка Лаоцжайшань - открывается панорамный вид на излучину реки, деревню и карстовые пики.
Поезд в Гуанчжоу. 18:00-20:30;
Заселение в отель Mercure Guangzhou Beijing Road 4
Гуанчжоу
Однодневная экскурсия по Гуанчжоу.
Мемориал Сунь Ятсен, Храм предков Чень, самая высокая телебашня Китая. Прогулка по историческому центру Гуанчжоу - улица Пекина - одна из древнейших торговых улиц Китая, музей под открытым небом
Переезд из Гуанчжоу в Шанхай
Трансфер автомобиль с водителем;
Русскоговорящий гид;
Поезд в Шанхай;
Заселение в отель Shanghai Harbour Plaza Metropolitan 4
Экскурсия по городу Шанхай
Трансфер автомобиль с водителем;
Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни
Мы побываем в Старом городе, прогуляемся по очаровательному Саду Радости (Юйгарден), где расположен Чайный домик Усинтин и Храм Городских Богов. Посещение Храма Нефритового Будды.
Вечером отправимся на пешеходную улицу Нанкинлу (китайский Арбат). А после пройдемся по набережной реке Хуанпу с видом на небоскребы района Пудун.
Трансфер в аэропорт, вылет домой.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание. Пекин 1 ночь отель Holiday Inn Express Beijing Qianmen Fuli 3, завтрак
- Проживание. Чжанцяцзе 3 ночи отель National scenic spot Sunshine Resort Hotel 4, завтрак
- Проживание. Гуйлинь 2 ночи отель Guilin Grand Hotel 4, завтрак
- Проживание. Гуанчжоу 1 ночь отель Mercure Guangzhou Beijing Road 4, завтрак
- Ночной поезд 1 ночь. Купе
- Проживание. Шанхай 1 ночь отель Shanghai Harbour Plaza Metropolitan 4, завтрак
- Питание по программе
- Жд/Авиа билеты по Китаю
- Экскурсионные/входные билеты по программе
- Автомобиль с водителем
- Русскоговорящий гид
- Медицинская страховка по Китаю
Что не входит в цену
- Международные перелёты
- Питание в день переезда и перелёта не включено в программу. Но обращаем ваше внимание, что во время авиаперелёта пассажирам предоставляется питание на борту, ужин в этот день не предусмотрен
- Сувениры (по желанию)