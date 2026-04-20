Китай, всё включено! На 10 дней

Вы давно хотели побывать в Китае, и вас смущал языковой барьер
Описание тура

Вы давно хотели побывать в Китае и вас смущал языковой барьер, вы не знали с чего начать экскурсии! Мы поможем вам осуществить мечту! С вами будет работать русскоговорящий гид, все маршруты продуманы до мелочей! Все билеты, экскурсии, самолеты/поезда внутри страны, трансферы, гиды, страховка включены в стоимость. Также в программу включены обеды или ужины в ресторанах с вкусным и разнообразным меню. Настоящее гастрономическое приключение Вам обеспечено.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по городу Пекин

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Прилёт, встреча в аэропорту;

Питание: обед в ресторане китайской кухни (утка по-пекински);

Заселение в отель Holiday Inn Express Beijing Qianmen Fuli 3

Прогулка по гигантской площади Тяньаньмэнь. Посещение Запретного города - самый большой и самый известный дворцовый комплекс в мире. Он служил резиденцией двадцати четырем могущественным правителям двух династий Поднебесной - Мин и Цин. После обеда важная для Пекина достопримечательность - Храм Неба. Храм Неба был связан с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения Небу, властвующему над судьбами человека. В своих величавых формах храм воплотил представления о вселенной, сложившиеся в Китае ещё во времена глубокой древности.

2 день

Экскурсия Пекин-Чжанцяцзе

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни

Посещение Великой китайской стены участок Цзюнгуань.

Перелет в Чжанцяцзе 17:00-19:40;

Заселение в отель National scenic spot Sunshine Resort Hotel 4

3 день

Экскурсия по национальному парку Чжанцяцзе

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни

День в национальном парке Чжанцзяцзе. Именно неземной ландшафт этого парка стал прообразом Пандоры из Аватара. Чжанцзяцзе первый национальный парк Китая, к тому же внесенный в Юнеско. Он огромный. Подъем на фуникулере. Смотровые площадки на скалы Аватар и Аллилуйа, вдохновивших создателей Аватара. Легендарный первый мост Поднебесной. Лифт 100 драконов - самый высокий внешний лифт в мире, изготовленный из стекла и высеченный внутри горы. Лифт Байлун поднимает на высоту 326 этажей среди гор Аватар. На некоторых локациях парка можно встретить диких обезьян.

4 день

Экскурсия в национальный парк Тяньмэнь

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни

Подвесной стеклянный мост длиной 536 метров в районе большого каньона Чжанцзяцзе. Под ним ущелье глубиной 300 метров. Мост установил множество мировых рекордов для стеклянных мостов. Национальный парк Тяньмэнь, где возвышается гора Небесные врата с гигантской сквозной пещерой. Образовалась она в 263 году в результате землетрясения, и с тех пор этой местности придают мистическое значение. К Небесным вратам ведут 999 ступеней, а на вершину горы Тяньмэнь серпантин 99 поворотов. Но вы подниметесь по канатной дороге, которая считается самой длинной в мире. Часть опоясывающей гору тропы стеклянная. С вершины открываются восхитительные виды.

5 день

Экскурсия Чжанцяцзе - Гуйлинь

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, ужин в ресторане китайской кухни;

Поезд в Гуйлинь. 7:17-14:13

Посещение горы-реки Фобошань

Фобошань (Гора Усмиряющая Волны) связано с генералом династии Хань — Ма Юанем (I в. н. э.). Легенда гласит, что он усмирил духа реки, вызвавшего бурю, метнув копье в скалу у ее подножия. В скале до сих пор есть ниша Возвращенное Копье Внутри горы есть несколько пещер, самая известная — Пещера Отшельника Возвращенного Копья. В ней хранится более 200 древних буддийских каменных изваяний, датируемых династией Тан (Vii-X вв.).

Заселение в отель Guilin Grand Hotel 4

6 день

Экскурсия Гуйлинь

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни

Посещение рисовых террас Лунцзи (Xiii-Xiv вв.), включая ключевой участок в деревне Цзинкэн Дачжай. Прогулка по деревне, где проживает народность Хун Яо, известная своими яркими вышивками и традиционными длинными волосами. Сувенирные лавки.

7 день

Экскурсия Гуйлинь - Гуанчжоу

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни

Сплав на бамбуковом плоту по реке Лицзян (Янди-Синпин). Экскурсия по деревне Синпин (возраст поселения около 1300 лет). Мощеные улицы с архитектурой династий Мин и Цин, сувенирные лавки. Смотровая площадка Лаоцжайшань - открывается панорамный вид на излучину реки, деревню и карстовые пики.

Поезд в Гуанчжоу. 18:00-20:30;

Заселение в отель Mercure Guangzhou Beijing Road 4

8 день

Гуанчжоу

Однодневная экскурсия по Гуанчжоу.

Мемориал Сунь Ятсен, Храм предков Чень, самая высокая телебашня Китая. Прогулка по историческому центру Гуанчжоу - улица Пекина - одна из древнейших торговых улиц Китая, музей под открытым небом

9 день

Переезд из Гуанчжоу в Шанхай

Трансфер автомобиль с водителем;

Русскоговорящий гид;

Поезд в Шанхай;

Заселение в отель Shanghai Harbour Plaza Metropolitan 4

10 день

Экскурсия по городу Шанхай

Трансфер автомобиль с водителем;

Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане китайской кухни

Мы побываем в Старом городе, прогуляемся по очаровательному Саду Радости (Юйгарден), где расположен Чайный домик Усинтин и Храм Городских Богов. Посещение Храма Нефритового Будды.

Вечером отправимся на пешеходную улицу Нанкинлу (китайский Арбат). А после пройдемся по набережной реке Хуанпу с видом на небоскребы района Пудун.

Трансфер в аэропорт, вылет домой.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание. Пекин 1 ночь отель Holiday Inn Express Beijing Qianmen Fuli 3, завтрак
  • Проживание. Чжанцяцзе 3 ночи отель National scenic spot Sunshine Resort Hotel 4, завтрак
  • Проживание. Гуйлинь 2 ночи отель Guilin Grand Hotel 4, завтрак
  • Проживание. Гуанчжоу 1 ночь отель Mercure Guangzhou Beijing Road 4, завтрак
  • Ночной поезд 1 ночь. Купе
  • Проживание. Шанхай 1 ночь отель Shanghai Harbour Plaza Metropolitan 4, завтрак
  • Питание по программе
  • Жд/Авиа билеты по Китаю
  • Экскурсионные/входные билеты по программе
  • Автомобиль с водителем
  • Русскоговорящий гид
  • Медицинская страховка по Китаю
Что не входит в цену
  • Международные перелёты
  • Питание в день переезда и перелёта не включено в программу. Но обращаем ваше внимание, что во время авиаперелёта пассажирам предоставляется питание на борту, ужин в этот день не предусмотрен
  • Сувениры (по желанию)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всем привет! Меня зовут Анастасия,но мои друзья- путешественники зовут меня Ася. Когда- то я как и ты открывала для себя мир путешествий, а теперь я организатор туров по России. Со мной сбылась мечта увидеть нашу необъятную Родину- тысячи туристам. Хочешь со мной? Айда)) Я проведу тебя в этот мир необыкновенных закатов)

