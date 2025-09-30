Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Погрузимся в головокружительное путешествие по одной из древнейших цивилизаций мира.

Отправимся в природный парк Чжанцзяцзе — его называют парком Аватар, потому что древние скалы и леса вдохновили режиссера фильма на создание целой вселенной. Обещаем эмоции высокого полета: особенное внимание уделим Лифту Дракона — самому высокому лифту в мире, который доставит на высоту 326 метров, и стеклянному мосту, от которого побегут мурашки даже у самых смелых.

Прогуляемся по столице страны — Пекину: посетим императорский Запретный город, увидим величественную площадь Тяньаньмэнь и напитаемся энергией роскошных дворцов и садов, где сотни лет назад жили императоры. А еще обязательно оценим ночную жизнь Пекина и посидим в уютных чайных домах.

Древние города Сиань и Фэнхуан откроют нам страницы истории с их уникальными архитектурными памятниками, терракотовыми воинами и традиционными рынками.

В каждом уголке этого волшебного путешествия нас будут сопровождать культурные открытия и яркие эмоции. Китай раскроет перед нами свои многогранные тайны, богатое наследие и удивительную красоту, оставляя в душе неизгладимые впечатления.