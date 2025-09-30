Описание тура
Погрузимся в головокружительное путешествие по одной из древнейших цивилизаций мира.
Отправимся в природный парк Чжанцзяцзе — его называют парком Аватар, потому что древние скалы и леса вдохновили режиссера фильма на создание целой вселенной. Обещаем эмоции высокого полета: особенное внимание уделим Лифту Дракона — самому высокому лифту в мире, который доставит на высоту 326 метров, и стеклянному мосту, от которого побегут мурашки даже у самых смелых.
Прогуляемся по столице страны — Пекину: посетим императорский Запретный город, увидим величественную площадь Тяньаньмэнь и напитаемся энергией роскошных дворцов и садов, где сотни лет назад жили императоры. А еще обязательно оценим ночную жизнь Пекина и посидим в уютных чайных домах.
Древние города Сиань и Фэнхуан откроют нам страницы истории с их уникальными архитектурными памятниками, терракотовыми воинами и традиционными рынками.
В каждом уголке этого волшебного путешествия нас будут сопровождать культурные открытия и яркие эмоции. Китай раскроет перед нами свои многогранные тайны, богатое наследие и удивительную красоту, оставляя в душе неизгладимые впечатления.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Китай
Привет, Китай! Встречаемся со всей группой в аэропорту Гуанчжоу и отправляемся в отель.
Сегодня день будет расслабленный, чтобы успеть отдохнуть после перелёта и набраться сил для насыщенного путешествия!
После обеда отправляемся на знаменитую башню Canton Tower, её высота - 600 метров. По этому параметру она уступает лишь телебашне в Токио. Вечером здание выглядит футуристично и очень ярко за счет огней и ночной подсветки.
Доходим до следующей обязательной для посещения локации — Пекинской пешеходной улицы. Она поражает своей многогранностью: среди магазинов и современных торговых центров в самом её центре скрывается буддийский храм Дафо, основанный ещё в X веке.
Вечером возвращаемся в отель.
Храм Гуансяо и переезд в Фэнхуан
Второй день в Китае! Сегодня будет насыщенно!
Завтракаем в отеле и выезжаем к храму Гуансяо, известному как Храм сияющего сыновнего благочестия. Считается, что храм был основан даже раньше самого города Гуанчжоу! Только задокументированная история храма насчитывает более 1700 лет, в течение которых здесь проповедовали почти все почитаемые в стране буддийские учителя.
Вас ждут изящные залы и изысканные пагоды, каждое здание которых хранит в себе дух древности и величие китайской архитектуры. Внутри храма возвышается величественная статуя Будды, впечатляющая своими размерами и утончённостью исполнения.
Переезжаем в аутентичный город на воде Фэнхуан на скоростном поезде.
Заселяемся в отель.
Знакомство с Фэнхуаном
Сегодня никаких переездов! Только тотальное погружение в культуру Фэнхуана и знакомство с историей города.
Мы увидим главные достопримечательности Фэнхуана, насладимся видами Китайских гор.
Вечерний город, насыщенный огнями, шумными рынками и гуляющими тут и там местными, мы увидим с воды — нас ждёт лодочная прогулка по каналам. Феерия света, отражённая в реке Тодзян!
Вечером возвращаемся в отель отдыхать и набираться сил.
Фужун и переезд в Чжанцзяцзе
Завтракаем и отправляемся в город Фужун. Фужун также называют город Гибискусов. Помимо уникальной архитектуры, город поражает огромным водопадом в центре.
Нас ждёт спокойная, размеренная прогулка по удивительному Красному каменному лесу. Удивительной красоты скалы парка образовались стараниями воды и ветра и формировались они несколько тысяч лет
После обеда в местном китайском ресторане мы отправляемся в Чжанцзяцзе.
Добравшись до города, ужинаем и идём отдыхать. Завтра вас ждёт день полный новых впечатлений!
Горы Аватара и лифт в небеса
Сегодня мы увидим место, которое поразит даже самого взыскательного путешественника. Вас ждут таинственные горные тропы, пропасти, облака, уходящие из под ног, скалы, окружённые субтропическим лесом. Мы станем главными героями вселенной Пандора.
На вершину мы поднимемся на одном из самых высоких внешних лифтах мира Сто драконов. Поразительно красивое место, в котором мы сделаем сотни фотографий! А ещё попробуем местные снеки. На горе Тяньцзы мы увидим величественные кварцитовые столбы, которые формировались миллионы столетий.
Путь вниз мы совершим на фуникулёре. И отправимся отдыхать в отель.
В парке могут быть большие очереди на различные локации, мы предусмотрели этот момент и включили Fast-Track в наш тур.
Горы Юаньцзяцзе и пещеры Жёлтого дракона
Завтракаем и выезжаем в уже полюбившиеся горы Юаньцзяцзе.
В Гранд каньоне нас ждёт захватывающий стеклянный мост. Мост находится на высоте 180 метров и проходит над ущельем, соединяя собой две вершины. Самые смелые могут прокатиться на зип-лайне или спрыгнуть с моста вниз на тарзанке.
После обеда отправляемся в пещеры Жёлтого дракона. Разноцветные огни подсвечивают сталактиты и сталагмиты, подчёркивая необычные формы, и создают атмосферу сказки и волшебства. Удивительное место и эмоции, которые невозможно описать словами!
Гора Небесные ворота и перелёт в Сиань
Готовы поражаться? Тогда скорее завтракаем и выезжаем на гору Небесные врата (Тяньмэньшань).
Тяньмэньшань — самая высокая точка парков — 1.518 метров. К вершине ведёт самая длинная в мире канатная дорога.
По пути наслаждаемся видами на извилистую дорогу с 99 поворотами, а затем пощекочем нервы, пройдя по стеклянной тропе вдоль отвесных скал!
На самом верху расположен храм Небесные врата — одно из главных мест паломничества в провинции Хунань. Здесь мы делаем остановку, чтобы вдоволь насладиться шикарным видом.
Спускаемся вниз мы по 999 ступеням под уникальной аркой, образованной естественным путём. Также будет возможность спуститься на лифте.
Вечером — в аэропорт! Летим в Сиань и заселяемся в отель.
Встреча с терракотовой армией императора
Сегодня нас ждёт встреча с величайшей терракотовой армией, которая была внесена в список Мирового наследия Юнеско.
На сегодняшний день учёные обнаружили 8099 воинов из обожжённой глины. Многотысячная терракотовая армия составляет экспозицию огромного музея площадью 16 га, открытого прямо на месте раскопок. Помимо воинов в экспозиции представлены бронзовые колесницы, лошади, а также статуи гражданских лиц — чиновников, музыкантов и акробатов.
Нагуляв аппетит, едем на изысканный ужин. Сегодня в меню — традиционные сианьские пельмени под разными соусами.
А вечером возвращаемся в отель и отдыхаем после энергичного дня.
Древний город Сиань и переезд в Пекин
Завтракаем и едем знакомиться с древним городом Сиань.
В планах — увидеть барабанную и колокольную башни города. Оба сооружения были построены в период династии Мин. В древности утром били в колокол, а вечером — в барабан. И таким образом по звукам определяли время.
Вечером садимся в поезд и мчим в столицу Китая — Пекин.
Заселяемся в отель и ужинаем. Те, у кого остались силы, могут прогуляться в окрестностях недалеко от отеля.
Великая Китайская стена
Плотно завтракаем, ведь впереди встреча с главной достопримечательностью Китая — Великой Китайской стеной!
Общая протяжённость стены — более 21 тысячи километров! Мы прогуляемся по самым нетуристичным участкам стены, с которых открываются самые фотогеничные виды!
Пообедав в местном кафе, отправляемся к летней резиденции императоров Китая — Летний Императорский дворец. В комплексе находится более 3.000 строений, вписанных в удивительную природу. Во время прогулки сделаем остановку в парке Ихэюань, чтобы насладиться изысканными павильонами, садами и озером Куньмин.
А теперь на шоппинг! На одной из старейших торговых улиц Пекина — улице Дашилань — вы сможете приобрести сувениры, попробовать местную экзотическую кухню, посетить ресторанчики и аутентичные забегаловки.
Вечером приглашаем всех отдохнуть в отменном баре в центре города и посмотреть на ночную жизнь Пекина.
Столица Китая - Пекин
Завтракаем в отеле и выезжаем на знакомство с Пекином, история которого насчитывает три тысячелетия! Возраст города считывается и в архитектуре, которая представляет собой микс современных построек и древних сооружений.
Поэтому мы не торопимся: смотрим, фотографируем, смакуем каждый кусочек города.
Добравшись до площади Тяньаньмэнь, делаем остановку. На площади — символе национальной гордости Пекина — расположены Мавзолей Мао Цзэдуна и Памятник народным героям.
Следующая остановка — огромный по своим масштабам комплекс — Зимний Императорский дворец, который известен как Запретный город.
Запретный город включает в себя 9 999 построек. 9 — священная цифра у китайцев, а повторенная четырежды она становится сакральной. Во время прогулки по дворцу вы узнаете много интересных фактов о Гугуне, многие из которых не найти даже в путеводителях.
Утомлённые насыщенным днём, возвращаемся в отель ужинать и отдыхать.
Пора домой
Завтракаем в отеле, обмениваемся контактами и делимся эмоциями о путешествии. Вдохновлённые и наполненные энергией выезжаем в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тимлидер, сопровождающий вас на протяжении всего путешествия
- Продуманная программа путешествия
- Трансфер из/в аэропорт в первый и последний день путешествия
- Комфортабельный транспорт на весь период поездки
- Проживание в отелях
- Завтраки и питьевая вода на все время путешествия
- Питание в городах: Фэнхуан, Фужон, Чжанцзяцзе, в течение 5 дней - завтрак, обед и ужин
- Топливо, платные стоянки и дороги
- Помощь в покупке международных авиабилетов
- Ндс, все налоги и турсборы
- Услуги бронирования и согласования запланированных ресторанов
- Входные билеты в национальные парки и все достопримечательности на маршруте - башня Canton Tower, храм Гуансяо, Красный каменный лес, гора Тяньцзы, пещеры Желтого дракона, Гранд Каньон и прогулка по стеклянному мосту, гора Небесные врата, барабанная башня, колокольная башня, Летний Императорский дворец, парк Ихэюань, Зимний Императорский дворец
- Fast-track билеты в парк Аватар
- Лодочная экскурсия в Фэнхуане
- Экскурсия по мавзолею императора к терракотовой армии
- Билеты на Великую Китайскую стену
- Билеты на скоростной поезд Гуанчжоу - Фэнхуан
- Билеты на скоростной поезд Сиань - Пекин
- Авиаперелет Чжанцзяцзе - Сиань
- Оформление визы в Китай
Что не входит в цену
- Авиабилеты - поскольку участники путешествия летят из разных городов и даже стран
- Карманные расходы
- Обеды и ужины, за исключением включенных в тур
- Банджи со стеклянного моста над ущельем
О чём нужно знать до поездки
Что по погоде?
Апрель (весна):
— В Пекине: тепло днём, прохладно ночью. Температура очень приятная для прогулок — около 20C
— В Сиане: может моросить дождь, средняя температура в апреле 22 C.
— В Чжанцзяцзе: обычно весной здесь облачно, а самая высокая температура обычно составляет около 20C-22C
— В Фужуне: сухая, солнечная погода, а температура поднимается до 22C
— В Гуанчжоу: солнце радует теплом, вечерами становится незначительно прохладнее. Температура днём достигает 25-27 C
Сентябрь-октябрь (осень):
— В Пекине: прохладно, но сухо. Температура около 20C.
— В Сиане: температура от 15C до 25C.
— В Чжанцзяцзе: приятно прохладно, температура колеблется от 15C до 20C.
— В Фужуне: погода благоприятная, температура обычно от 10C до 20C.
— В Гуанчжоу: осенью здесь теплее, чем в северных регионах, с температурой от 20C до 30C. Несмотря на погодные условия, в любое время года природа Китая бесконечно прекрасна.
Визы
С 15 сентября 2025 года виза не требуется