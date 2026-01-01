Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Южные провинции Китая — удивительно красочное, самобытное, а иногда и шокирующее место на нашей планете. Сочетание мегаполисов, многонациональной культуры и богатой тропической природы уже давно притягивает сюда путешественников. Здесь начинался Великий Шёлковый путь, правящие династии сменяли одна другую, и лишь туманные горы веками остаются неподвижными.

Мы побываем на планете Пандора, вернее, в парке Чжанцзяцзе, природой которого вдохновлялись создатели фильма Аватар. Изучим пещеру Желтого дракона, коснёмся неба у Небесных врат и пройдем по самому длинному в мире стеклянному мосту. Посетим китайскую Венецию — древний город Фэнхуан, который так и не впустил на свои узкие улочки современную архитектуру. Пройдем по тропе вдоль туманных холмов и, наконец, окунемся в жизнь мегаполиса Гуанчжоу с небоскребами и шумными улицами.

Останавливаемся в комфортных гостиницах в номерах со всеми удобствами, питаемся в кафе, в некоторые дни включены завтраки в отеле. Много ходим налегке, амежду локациями перемещаемся на поездах и автобусах.

Вы откроете для себя абсолютно новый Китай — без стереотипов, настоящий и бесконечно красивый!