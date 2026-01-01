Описание тура
Южные провинции Китая — удивительно красочное, самобытное, а иногда и шокирующее место на нашей планете. Сочетание мегаполисов, многонациональной культуры и богатой тропической природы уже давно притягивает сюда путешественников. Здесь начинался Великий Шёлковый путь, правящие династии сменяли одна другую, и лишь туманные горы веками остаются неподвижными.
Мы побываем на планете Пандора, вернее, в парке Чжанцзяцзе, природой которого вдохновлялись создатели фильма Аватар. Изучим пещеру Желтого дракона, коснёмся неба у Небесных врат и пройдем по самому длинному в мире стеклянному мосту. Посетим китайскую Венецию — древний город Фэнхуан, который так и не впустил на свои узкие улочки современную архитектуру. Пройдем по тропе вдоль туманных холмов и, наконец, окунемся в жизнь мегаполиса Гуанчжоу с небоскребами и шумными улицами.
Останавливаемся в комфортных гостиницах в номерах со всеми удобствами, питаемся в кафе, в некоторые дни включены завтраки в отеле. Много ходим налегке, амежду локациями перемещаемся на поездах и автобусах.
Вы откроете для себя абсолютно новый Китай — без стереотипов, настоящий и бесконечно красивый!
Программа тура по дням
Прибытие в Гуанчжоу
Встречаемся в городе Гуанчжоу. Основанный более двух тысячелетий назад, этот культурно-исторический центр южного Китая сегодня стал современным многомиллионным городом, столицей провинции Гуандун. Если вы прилетите раньше и вас не одолеет джетлаг, обязательно погуляйте по городу: пройдитесь по Пекинской пешеходной улице, посмотрите на Оперный театр — творение Захи Хадид, посетите остров Шамянь или Храм шести баньяновых деревьев. Заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем.
Ночёвка в гостинице
Свободное время для прогулки и отдыха
Переезд Гуанчжоу - Синпин
Путешествие начинается! Из шумного мегаполиса мы отправимся в край зеленых холмов. На скоростном поезде или на трансфере переезжаем в городок Синпин. На набережной отыщем тот самый вид с купюры в 20 юаней, затем отправимся на холм Лаожай, откуда открывается потрясающий вид.
Переезд на поезде 3 ч
Прогулка и подъём на холм
Ночёвка в гостинице
Треккинг вдоль реки в Синпине
Сегодня предстоит треккинг вдоль реки и зеленых холмов, иногда поднимаясь на вершины с великолепными видами на окружающие деревушки. Вечером переезжаем в городок Яншо.
Прогулка около 10 км и подъём на холм
Переезд 1 ч
Ночёвка в гостинице
Велодень в Яншо
Отдохнули, пришло время размяться! Встаем рано утром, завтракаем и арендуем велосипеды на целый день. Сегодня мы познакомимся с настоящим, нетуристическим Китаем. Просёлочные дороги среди рисовых полей и фруктовых садов, зелёные холмы причудливых форм, местные жители, занятые своими повседневными делами, например, рыбаки, которые ловят рыбу с помощью дрессированных бакланов — всё это мы увидим, крутя педали. Вечером можно попить местный чай из османтуса и сходить на местное шоу от режиссёра-постановщика церемонии открытия пекинской олимпиады. Это грандиозное зрелище, в котором участвует больше половины жителей Яншо, стоит увидеть, даже если на улице идёт дождь.
Велопрогулка или катание на скутерах около 35 км
Световое шоу на воде
Ночёвка в гостинице
Яншо - Гуйлинь - Фэнхуан
Мы прощаемся с живописным краем зеленых холмов и на трансфере едем в городок Фенхуан, который ещё называют китайской Венецией или городом, застывшим во времени. Построенный в 18 веке, во времена правления династии Цин, он сохранил почти все постройки Древнего Китая. Сегодня Фенхуан — центр народности мяо, правительство тщательно оберегает его от современных построек. Гуляем по городу, погружаемся в атмосферу Китая 18 века, можно даже покататься на лодке. Особенно красив город в свете ночных огней.
Переезд 6-7 ч
Свободное время для прогулки и отдыха
Ночёвка в гостинице
Фенхуан - Чжанцзяцзе
Утром вы увидите совершенно другой город! Гуляем по шумным набережным при свете дня, обедаем с видом на реку и выезжаем в Чжанцзяцзе. Переезд 1 час на скоростном поезде.
Переезд 1 час на скоростном поезде
Свободное время для прогулки и отдыха
Ночёвка в гостинице
Гора Тяньмень, Небесные врата, дорога 99 поворотов
Сегодня мы коснёмся небес, именно так говорят китайцы о тех, кто побывал на горе Тяньмень. Парк Тяньменьшань находится прямо за городом, а на высоту нас поднимет фуникулёр. Когда-то это был самый длинный высокогорный фуникулёр в мире: длина пролетов достигает 500 м, в некоторых местах дорога резко поднимается вверх, врезаясь прямо в облака. Далее — немного разомнём ноги, пройдем 999 ступеней вверх до пещеры Небесные врата. Фотографируемся, заходим в храм и отправляемся вниз. Спускаться мы будем пешком, по дороге под названием 99 поворотов. По пути получше рассмотрим пейзажи, не отвлекаясь на боязнь высоты, хотя… даже здесь нам будут встречаться стеклянные полы! Это один из самых известных серпантинов в мире и после спуска вы поймёте, почему. Вечером желающие могут сходить на представление Огненная лиса Тяньмэня.
Подъём и прогулка на горе Тяньмэньшань (около 15 км пешком)
Переезд 30 мин
Ночёвка в гостинице
Горы Аватара
Сегодня отправляемся на планету Пандора. Да-да, летающие скалы в фильме Аватар были вдохновлены именно этими пейзажами. Если повезёт и погода будет туманная, мы увидим это потрясающее зрелище воочию. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе находится в часе езды от города. Площадь парка огромна, поэтому между локациями будем передвигаться на специальных шаттлах, а по тропам — пешком. Не пугайтесь количества китайских туристов на смотровых площадках, мы пойдём чуть дальше, где нет толп с фотоаппаратами.
Горы из фильма Аватар
Прогулка по парку Чжанцзяцзе (около 20 км пешком)
Ночевка в гостинице
Продолжаем исследовать парк Чжанцзяцзе
Встаём пораньше, чтобы приехать прямо к открытию парка и не стоять в очереди на лифт Байлун. Его название переводится как Лифт Ста Драконов. Самый высокий внешний лифт в мире поднимет нас на высоту 330 метров. Затем мы продолжим прогулку по отдалённым районам парка.
Прогулка по парку Чжанцзяцзе (около 20 км пешком)
Горный лифт Байлун
Ночёвка в гостинице
Каньон, стеклянный мост и пещера Дракона
С утра мы отправимся в природный заповедник Сосиюй. Первая наша цель — пещера Хуанлун или Пещера Жёлтого Дракона. Это карстовый пещерный комплекс с множеством залов, галерей, подземной рекой и водопадами. Пещера оборудована дорожками, а цветная подсветка превращает сталактиты и сталагмиты в скульптуры подземного дворца. Далее мы поедем в каньон, где расположен 430-метровый стеклянный мост. Вечером возвращаемся в город, и, если останутся силы, гуляем по вечернему Чжанцзяцзе (уже выучили это название?). Ночуем в гостинице.
Поездка 2 ч туда-обратно
Прогулка по стеклянному мосту над каньоном
Пещера Жёлтого Дракона
Ночёвка в гостинице
Возвращение в Гуанчжоу
Наше путешествие подошло к концу! На поезде возвращаемся в Гуанчжоу. Вечером можно улетать домой. Время указано с запасом на форс-мажор и опоздание поезда. Рекомендуем задержаться на день в Гуанчжоу, прогуляться по набережной и подняться на телебашню, посетить зоопарк с пандами или ботанический сад.
Внимание! Маршрут также может быть проведен в обратном направлении, место старта и финиша также город Гуанчжоу. Также некоторые дни в описании могут меняться местами, в зависимости от погоды, национальных праздников и других факторов.
Переезд на поезде в Гуанчжоу
Можно вылетать домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Встреча в аэропорту в первой половине дня в первый день путешествия
- Билеты на поезда Гуанчжоу - Яншо, Фенхуан - Чжанцзяцзе, Чжанцзяцзе - Гуанчжоу
- Трансферы от ж/д станций до отелей (кроме Гуанчжоу)
- Трансфер Яншо - Фенхуан
- Проживание в отелях (двухместное размещение)
- Вход в парк Чжанцзяцзе
- Лифт Байлун и канатные дороги в парке
- Вход в пещеру Желтого Дракона
- Стеклянный мост и каньон в Чжанцзяцзе
- Гора Тяньмэнь
- Шоу в Яншо
- Прокат велосипедов или скутеров в Яншо (1 день)
- Сплав на плоту по реке Юлонг в
- Ход на смотровые в Яншо и Синпине
- Сопровождение инструктора 24/7
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Виза (от 3300 рублей)
- Авиабилеты (от 43000 рублей)
- Затраты на еду, не включенную в стоимость (около 200 долларов на все дни)
- Страховка (от 1000 рублей)
- Доплата за одноместное размещение по желанию ($370)
- Такси, метро в Гуанчжоу
О чём нужно знать до поездки
Как организовано питание?
В основном будем питаться в кафе, а также закупаться перекусами в местных магазинах. Обратите внимание, что питание (кроме завтраков в некоторых отелях) не включено в стоимость.
Сколько денег брать с собой и в какой валюте?
Дополнительные расходы на маршруте: - затраты еду, не включенную в стоимость: от 1300 юаней (200 долларов) на все дни, берите с запасом; - расходы в Гуанчжоу на транспорт, такси от 100 юаней; - расходы на самостоятельное проживание, если вы прилетаете раньше и улетаете позже; - Нз: как минимум 1300 юаней (200 долларов). Таким образом, с собой нужно взять как минимум 500 долларов (3500 юаней). Если планируются дополнительные ночевки - больше.
Если я не катаюсь на велосипеде или байке, для меня будет альтернатива?
Да, в этот день можно будет сплавиться на бамбуковых плотах вместе с группой, а затем самостоятельно прогуляться по живописной дорожке вдоль реки Юлонг и по самому городку Яншо. Если будет много желающих на пешую прогулку, вас сможет сопровождать второй гид, если он планируется в даты вашего тура.
Пожелания к путешественнику
Подберите удобную одежду и обувь для длительных прогулок по обустроенным тропинкам и катания на велосипедах. Ориентируйтесь на температуру воздуха от +8 до +22(октябрь), от +10 до +30(май). Ночуем в гестхаусах, походную одежду брать не нужно.
Необходимо взять с собой
Визы
С 15 сентября 2025 года для россиян действует безвизовый режим на поездки до 30 дней. Нужен загранпаспорт со сроком действия минимум 6 месяцев с даты предполагаемого выезда из Китая.
Важно! Граждане Рф, рожденные в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Пакистане и Кыргызстане (если место рождения заканчивается на - Стан), а также те, кто часто посещал Турцию, могут столкнуться с проблемами при пересечении границы. Пока разъяснений по этому вопросу нет. Для спокойствия в этом случае рекомендуем оформить визу. Если было много посещений Турции - лучше оформить второй загранпаспорт.