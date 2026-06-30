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Последние отзывы на экскурсии
M
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было очень интересно побывать в
+1
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Всего 1 отзыв в Гуйлини в категории "Почувствовать себя местным"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Почувствовать себя местным»
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