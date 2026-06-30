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Почувствовать себя местным – экскурсии в Гуйлини

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Гуйлини на русском языке, цены от $335. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Провести несколько часов в гостях у местных
24 июл в 10:00
25 июл в 10:00
от $335 за всё до 2 чел.
Сбор чая и мастер-класс по китайской каллиграфии в Гуйлине (всё включено)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Сбор чая и мастер-класс по китайской каллиграфии в Гуйлине (всё включено)
Провести день в мире китайских ремёсел и многовековых традиций
Начало: У вашего отеля
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
от $365 за всё до 2 чел.
От грядки до стола: фермерский гастроопыт в Гуйлине (всё включено)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
От грядки до стола: фермерский гастроопыт в Гуйлине (всё включено)
Собрать овощи, заглянуть в гости к местной семье и попробовать настоящий вкус сельского Китая
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
от $390 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было очень интересно побывать в
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настоящем доме местной семьи в Гуйлине и увидеть повседневную жизнь изнутри.
Тонун приготовил для нас несколько очень вкусных домашних блюд, включая свиные ножки по-гuilински, сома на пару и куриные крылышки на гриле. Также мы попробовали местное рисовое вино с османтусом.
Как опытный гид, Тонун рассказал нам много интересных историй о Гуйлине и своей работе с путешественниками. Общение было таким же приятным, как и сам обед.
Искренне рекомендуем этот опыт всем, кто хочет познакомиться с настоящей жизнью местных жителей в Гуйлине!

Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было+1
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было
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Всего 1 отзыв в Гуйлини в категории "Почувствовать себя местным"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуйлини
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае;
  2. Сбор чая и мастер-класс по китайской каллиграфии в Гуйлине (всё включено);
  3. От грядки до стола: фермерский гастроопыт в Гуйлине (всё включено).
Сколько стоит экскурсия по Гуйлини в июле 2026
Сейчас в Гуйлини в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 335 до 390. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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