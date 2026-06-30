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настоящем доме местной семьи в Гуйлине и увидеть повседневную жизнь изнутри.

Тонун приготовил для нас несколько очень вкусных домашних блюд, включая свиные ножки по-гuilински, сома на пару и куриные крылышки на гриле. Также мы попробовали местное рисовое вино с османтусом.

Как опытный гид, Тонун рассказал нам много интересных историй о Гуйлине и своей работе с путешественниками. Общение было таким же приятным, как и сам обед.

Искренне рекомендуем этот опыт всем, кто хочет познакомиться с настоящей жизнью местных жителей в Гуйлине!