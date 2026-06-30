У семьи в Гуйлине: домашний обед и разговоры о Китае
Провести несколько часов в гостях у местных
Чтобы лучше понять страну, достаточно переступить порог её обычного дома.
Вы побываете в гостях у местной семьи, поможете с приготовлением простых блюд, попробуете домашнюю кухню и проведёте время за неспешной беседой о жизни, традициях и культуре Гуйлиня. С вами будет опытный гид-переводчик.
Из отеля — в гости (~ 20–30 минут). Мы отправимся в квартиру обычной семьи из Гуйлиня. Здесь вы увидите, как устроен повседневный быт современных китайцев.
Знакомство. После приветствия сможете осмотреть квартиру, выпить чашку чая и пообщаться с хозяевами.
Приготовление блюд (~ 1 час). При желании поможете с простыми кухонными задачами и познакомитесь с продуктами, вкусами и кулинарными традициями региона.
Домашний обед (~ 1,5 часа). Меню зависит от сезона и доступных ингредиентов, но обычно включает блюда кухни Гуйлиня и Гуанси. Вы также попробуете местные напитки, домашние фруктовые вина и соки.
Гид много лет знакомит путешественников с Гуйлинем. Вы можете задавать вопросы, обмениваться историями о путешествиях, местных обычаях, повседневной жизни, кулинарной культуре и обо всём, что вас интересует.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из любой точки Гуйлиня и обед (домашняя еда, сезонные фрукты, чай, местные напитки)
Для 1–3 человек используется такси, для 4–6 человек — частный автомобиль
Меню зависит от сезона и доступных продуктов
Пожалуйста, заранее сообщите о пищевых аллергиях или диетических ограничениях
Программа подходит для вегетарианцев
С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Гуйлини
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 660 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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MARIANA
Мы замечательно провели полдня в гостях у Тонуна! Его дом очень современный, красивый и уютный. Было очень интересно побывать в настоящем доме местной семьи в Гуйлине и увидеть повседневную жизнь читать дальшеуменьшить
изнутри. Тонун приготовил для нас несколько очень вкусных домашних блюд, включая свиные ножки по-гuilински, сома на пару и куриные крылышки на гриле. Также мы попробовали местное рисовое вино с османтусом. Как опытный гид, Тонун рассказал нам много интересных историй о Гуйлине и своей работе с путешественниками. Общение было таким же приятным, как и сам обед. Искренне рекомендуем этот опыт всем, кто хочет познакомиться с настоящей жизнью местных жителей в Гуйлине!
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