Чтобы лучше понять страну, достаточно переступить порог её обычного дома. Вы побываете в гостях у местной семьи, поможете с приготовлением простых блюд, попробуете домашнюю кухню и проведёте время за неспешной беседой о жизни, традициях и культуре Гуйлиня. С вами будет опытный гид-переводчик.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $335 за группу

Описание экскурсии

Из отеля — в гости (~ 20–30 минут). Мы отправимся в квартиру обычной семьи из Гуйлиня. Здесь вы увидите, как устроен повседневный быт современных китайцев.

Знакомство. После приветствия сможете осмотреть квартиру, выпить чашку чая и пообщаться с хозяевами.

Приготовление блюд (~ 1 час). При желании поможете с простыми кухонными задачами и познакомитесь с продуктами, вкусами и кулинарными традициями региона.

Домашний обед (~ 1,5 часа). Меню зависит от сезона и доступных ингредиентов, но обычно включает блюда кухни Гуйлиня и Гуанси. Вы также попробуете местные напитки, домашние фруктовые вина и соки.

Гид много лет знакомит путешественников с Гуйлинем. Вы можете задавать вопросы, обмениваться историями о путешествиях, местных обычаях, повседневной жизни, кулинарной культуре и обо всём, что вас интересует.

Организационные детали