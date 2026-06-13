Индивидуальная
до 12 чел.
Душа Гуйлиня: холм Чуаньшань, старые улочки и круиз по рекам
Насладиться очарованием города и окрестной природы - пешком и на водной прогулке
«Круиз «Две реки и четыре озера» (~1,5 ч)Вас ждёт прогулка на туристическом кораблике по внутренним водам Гуйлиня»
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
от $580 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Индивидуальный тур: Гуйлинь и круиз по реке Лицзян
Начало: Китай, Гуанси-Чжуанский автономный район, город Гу...
«Главная часть программы — приватный круиз по реке, где перед вами будут сменяться пейзажи, знакомые по китайским гравюрам и фотографиям»
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
$1050 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Мастерская ремёсел, круиз по озёрам и старинные улицы Гуйлиня (всё включено)
Исследовать город за пределами основных достопримечательностей
«Круиз по системе «Две реки и четыре озёра» (60–70 мин): вы начнёте день с расслабляющей прогулки на лодке по внутренним водным путям Гуйлиня — реке Ли, реке Таохуа и четырём соединённым озёрам»
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
от $335 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная экскурсия! Мы под большим впечатлением от красоты города!
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Всего 1 отзыв в Гуйлини в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гуйлини в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Гуйлини в июле 2026
Сейчас в Гуйлини в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 335 до 1050. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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