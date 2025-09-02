Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Бин Хай Синь Цун, Лонг Хуа Цюй, Хай Коу Ши, Хай...
«Очарование побережья под звёздами Круизный терминал Fisherman’s Wharf Impression в Хайкоу, Хайнань, предлагает уникальную возможность познакомиться с побережьем города»
$21.23 за человека
Билеты
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26РХ+8КсФ Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Очарование ночного побережья Ночной круиз по заливу Хайкоу подарит вам незабываемые впечатления от плавания вдоль живописного побережья»
$28.10 за человека
Групповая
до 20 чел.
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Начало: Си Юань Лу, Мэй Лань Цюй, Хай Коу Ши, Хай Нань Шэн...
$184.14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯсмина2 сентября 2025Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai PearlОтличный сервис — всё продумано, персонал очень внимательный и дружелюбный. Мне безумно понравился этот опыт!
Ответы на вопросы от путешественников по Хайкоу в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайкоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 21 до 184.14.
Водные экскурсии в Хайкоу на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026