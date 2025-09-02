Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Хайкоу на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Круиз
Начало: 32 Бин Хай Синь Цун, Лонг Хуа Цюй, Хай Коу Ши, Хай...
«Очарование побережья под звёздами Круизный терминал Fisherman’s Wharf Impression в Хайкоу, Хайнань, предлагает уникальную возможность познакомиться с побережьем города»
$21.23 за человека
Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк
Билеты
Начало: В8М9+М2Х Лонгхуа Дистрикт, Хайкоу, Хайкоу, Хайнань...
$43.99 за билет
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Круизы
Круиз
Начало: 26РХ+8КсФ Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
«Очарование ночного побережья Ночной круиз по заливу Хайкоу подарит вам незабываемые впечатления от плавания вдоль живописного побережья»
$28.10 за человека
Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club
Сёрфинг
1 час
Групповая
до 20 чел.
Начало: Си Юань Лу, Мэй Лань Цюй, Хай Коу Ши, Хай Нань Шэн...
$184.14 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ясмина
    2 сентября 2025
    Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
    Отличный сервис — всё продумано, персонал очень внимательный и дружелюбный. Мне безумно понравился этот опыт!

Ответы на вопросы от путешественников по Хайкоу в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хайкоу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Вечерний круиз по заливу Хайкоу;
  2. Входной билет в долину горячих источников озера Гуаньлань и аквапарк;
  3. Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl;
  4. Хайкоу: занятие вейк-серфингом для любого уровня в Enzuo Surf Club.
Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 21 до 184.14.
