Отправьтесь в вечернее плавание по заливу Хайкоу на борту роскошного лайнера Nanhai Pearl. Вдохните морской воздух, любуясь мерцающими огнями города и отражениями неба в воде. Прекрасный выбор для романтического отдыха, семейного вечера или красивых фотографий.
Описание круизаОчарование ночного побережья Ночной круиз по заливу Хайкоу подарит вам незабываемые впечатления от плавания вдоль живописного побережья. На борту роскошного круизного лайнера Nanhai Pearl вы будете скользить по спокойным водам, наслаждаясь огнями города и отражениями звезд в заливе. С палубы открываются панорамные виды на проспект Биньхай, мост Сенчури и Западное побережье. Отблески городских огней на воде создают завораживающую картину — идеальную для отдыха и фотосъёмки. Это путешествие подходит для семей, пар и всех, кто ценит уют и красоту ночного города. Вечер на волнах Если вы хотите расслабиться после насыщенного дня или просто насладиться атмосферой вечернего Хайкоу с воды, этот круиз позволит взглянуть на город с новой стороны — объединяя современную архитектуру и морскую гармонию. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, камеру, теплую одежду.
- Не допускается: домашние животные, оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, взрывчатые вещества.
- Билеты действительны только в указанную дату и время.
- Продолжительность круиза: около 90 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Хайкоу
- Мост Сенчури
- Проспект Биньхай
- Западное побережье
Что включено
- Билет на круиз
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 26РХ+8КсФ Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
Завершение: 26RH+8XF Xiuying District, Хайкоу, Хайнань, Китай
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
