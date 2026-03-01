Мои заказы

Развлечения в Хайкоу

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Хайкоу на русском языке, цены от $21. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Круизы
1 отзыв
Круиз
Ночной круиз по заливу Хайкоу на корабле Nanhai Pearl
Начало: 26РХ+8КсФ Сюйин Дистрикт, Хайкоу, Хайнань, Китай
$28.10 за человека
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Культурный тур по Хайкоу: история, традиции и творческие мастер-классы
Начало: Трансфер от отеля
$367.65 за всё до 6 чел.
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Круиз
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Бин Хай Синь Цун, Лонг Хуа Цюй, Хай Коу Ши, Хай...
$21.23 за человека
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
День в Хайкоу: история, наследние и мастер-класс
Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
Завтра в 08:30
5 мар в 08:30
от $450 за всё до 10 чел.

Какие места ещё посмотреть в Хайкоу
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Хайкоу в марте 2026
Сейчас в Хайкоу в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 21 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
