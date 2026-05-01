Хайкоу часто воспринимают как типичный курорт, теряя из виду его аутентичность. На этой экскурсии за 1 день вы увидите все городские контрасты: вулканические ландшафты Лэйцюна, деревенский уклад Саньцина, современную архитектуру у моря и старые рынки. И поймёте, как природа, история и городская среда определяют характер Хайкоу.

Глобальный геопарк Лэйцюн (~2 часа)

Всего полчаса от центра Хайкоу — и вы окажетесь на краю древнего вулканического поля. Мы пройдём по застывшим лавовым тропам среди базальтовых скал и кратеров. Гид объяснит, как извержения сформировали рельеф Хайнаня, и подкажет лучшие ракурсы для фото.

Древняя деревня Саньцин (~1,5 часа)

В поселении с более чем 800-летней историей вы погуляете по каменным дорожкам, заглянете во дворы традиционных домов и родовые храмы. Гид расскажет, как планировка отражала семейные связи и уклад сельской жизни, и почему деревня сохранилась до наших дней.

Библиотека Cloud Cave (~1 час)

Здание с «пещерной» архитектурой и плавными линиями соединяет городской дизайн с природным ландшафтом. Здесь будет приятно сделать паузу, сфотографироваться и и почувствовать морской бриз.

Старая улица Цилоу и рынок Дунмэнь (~3 часа)

Финал маршрута — в историческом центре города. Вас ждёт прогулка по улице Цилоу с аркадной застройкой колониальной эпохи и визит на рынок Дунмэнь — с местными закусками, продуктами и повседневной жизнью без декораций.

