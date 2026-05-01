От древнего лавового поля до шумных городских рынков
Хайкоу часто воспринимают как типичный курорт, теряя из виду его аутентичность.
На этой экскурсии за 1 день вы увидите все городские контрасты: вулканические ландшафты Лэйцюна, деревенский уклад Саньцина, современную архитектуру у моря и старые рынки. И поймёте, как природа, история и городская среда определяют характер Хайкоу.
Описание экскурсии
Глобальный геопарк Лэйцюн (~2 часа)
Всего полчаса от центра Хайкоу — и вы окажетесь на краю древнего вулканического поля. Мы пройдём по застывшим лавовым тропам среди базальтовых скал и кратеров. Гид объяснит, как извержения сформировали рельеф Хайнаня, и подкажет лучшие ракурсы для фото.
Древняя деревня Саньцин (~1,5 часа)
В поселении с более чем 800-летней историей вы погуляете по каменным дорожкам, заглянете во дворы традиционных домов и родовые храмы. Гид расскажет, как планировка отражала семейные связи и уклад сельской жизни, и почему деревня сохранилась до наших дней.
Библиотека Cloud Cave (~1 час)
Здание с «пещерной» архитектурой и плавными линиями соединяет городской дизайн с природным ландшафтом. Здесь будет приятно сделать паузу, сфотографироваться и и почувствовать морской бриз.
Старая улица Цилоу и рынок Дунмэнь (~3 часа)
Финал маршрута — в историческом центре города. Вас ждёт прогулка по улице Цилоу с аркадной застройкой колониальной эпохи и визит на рынок Дунмэнь — с местными закусками, продуктами и повседневной жизнью без декораций.
Организационные детали
Трансфер по программе на такси (1–3 чел.) или комфортабельном минивэне (от 4 чел.) включён в стоимость
В цену также входят билеты в Глобальный геопарк Лэйцюн
В течение дня мы предложим один местный перекус (уличная кухня на ваш выбор) и напиток
Полноценный обед не включён. Гид порекомендует местные деликатесы
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лесли — Организатор в Хайкоу
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
