Мы покажем вам Хайкоу с разных сторон — от тихих аллей парка Биган Мацзу и залов музея до старых улиц Цилоу и современной прибрежной архитектуры. Вы побываете на мастер-классе по перегородчатой эмали и прогуляетесь по историческим кварталам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Парк Биган Мацзу (1 ч)

Вы побываете в храмовом комплексе, который посвящён верному сановнику Бигану и богине моря Мацзу. Здесь переплетаются конфуцианские и даосские традиции Хайнаня.

Музей Хайнаня (2 ч)

В современном музее познакомитесь с историей острова, его природой и этническим разнообразием. Увидите экспозиции о народах ли и мяо, древние рыболовные орудия, археологические находки и доисторические окаменелости.

Старая улица Цилоу и мастер-класс по перегородчатой эмали (3 ч)

Прогуляетесь по историческому району с аркадной застройкой начала 20 века и понаблюдаете за повседневной жизнью горожан. А потом поучаствуете в мастер-классе и сделаете сувенир — закладку — в традиционной китайской технике с помощью проволоки и эмали.

Библиотека «Облачная пещера» (1 ч)

Прибрежная библиотека с футуристической архитектурой и панорамным видом на море — месте для созерцания.

