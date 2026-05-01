Мои заказы

День в Хайкоу: история, наследие и мастер-класс

Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
Мы покажем вам Хайкоу с разных сторон — от тихих аллей парка Биган Мацзу и залов музея до старых улиц Цилоу и современной прибрежной архитектуры. Вы побываете на мастер-классе по перегородчатой эмали и прогуляетесь по историческим кварталам.
День в Хайкоу: история, наследие и мастер-класс
День в Хайкоу: история, наследие и мастер-класс
День в Хайкоу: история, наследие и мастер-класс

Описание мастер-класса

Парк Биган Мацзу (1 ч)
Вы побываете в храмовом комплексе, который посвящён верному сановнику Бигану и богине моря Мацзу. Здесь переплетаются конфуцианские и даосские традиции Хайнаня.

Музей Хайнаня (2 ч)
В современном музее познакомитесь с историей острова, его природой и этническим разнообразием. Увидите экспозиции о народах ли и мяо, древние рыболовные орудия, археологические находки и доисторические окаменелости.

Старая улица Цилоу и мастер-класс по перегородчатой эмали (3 ч)
Прогуляетесь по историческому району с аркадной застройкой начала 20 века и понаблюдаете за повседневной жизнью горожан. А потом поучаствуете в мастер-классе и сделаете сувенир — закладку — в традиционной китайской технике с помощью проволоки и эмали.

Библиотека «Облачная пещера» (1 ч)
Прибрежная библиотека с футуристической архитектурой и панорамным видом на море — месте для созерцания.

Организационные детали

  • В стоимость включено: комфортабельный трансфер, входные билеты, мастер-класс, один перекус и напиток
  • Дополнительные расходы — по желанию: обед и личные покупки
  • Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли
Лесли — Организатор в Хайкоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.

Входит в следующие категории Хайкоу

Похожие экскурсии на «День в Хайкоу: история, наследие и мастер-класс»

Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Прогулка по парку вулканов Хайкоу и традиционный обед
Исследовать кратеры, увидеть орхидеи и насладиться местной кухней
Начало: У входа в парк вулканов
Завтра в 10:00
31 мая в 10:00
от $300 за человека
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
На машине
8 часов
Индивидуальная
Настоящий Хайкоу: вулканы, деревни, жилые массивы
От древнего лавового поля до шумных городских рынков
Завтра в 08:30
31 мая в 08:30
от $450 за человека
3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
3 часа по Хайкоу: автобус-чайная Dad Tea и прогулка на Цилоу
Совместить обед с осмотром достопримечательностей и пройтись по старинной улице
Начало: На улице Цилоу
Завтра в 10:30
31 мая в 10:30
от $320 за человека
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Групповая
до 20 чел.
Вечерний круиз по заливу Хайкоу
Начало: 32 Бин Хай Синь Цун, Лонг Хуа Цюй, Хай Коу Ши, Хай...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$21.23 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хайкоу. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хайкоу
от $450 за человека