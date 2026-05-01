Увидеть храмы, стать ремесленником и зайти в облачную библиотеку
Мы покажем вам Хайкоу с разных сторон — от тихих аллей парка Биган Мацзу и залов музея до старых улиц Цилоу и современной прибрежной архитектуры. Вы побываете на мастер-классе по перегородчатой эмали и прогуляетесь по историческим кварталам.
Парк Биган Мацзу (1 ч) Вы побываете в храмовом комплексе, который посвящён верному сановнику Бигану и богине моря Мацзу. Здесь переплетаются конфуцианские и даосские традиции Хайнаня.
Музей Хайнаня (2 ч) В современном музее познакомитесь с историей острова, его природой и этническим разнообразием. Увидите экспозиции о народах ли и мяо, древние рыболовные орудия, археологические находки и доисторические окаменелости.
Старая улица Цилоу и мастер-класс по перегородчатой эмали (3 ч) Прогуляетесь по историческому району с аркадной застройкой начала 20 века и понаблюдаете за повседневной жизнью горожан. А потом поучаствуете в мастер-классе и сделаете сувенир — закладку — в традиционной китайской технике с помощью проволоки и эмали.
Библиотека «Облачная пещера» (1 ч) Прибрежная библиотека с футуристической архитектурой и панорамным видом на море — месте для созерцания.
В стоимость включено: комфортабельный трансфер, входные билеты, мастер-класс, один перекус и напиток
Дополнительные расходы — по желанию: обед и личные покупки
Экскурсию можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 12
С вами будет один из гидов нашей команды
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Хайкоу
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов.
Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
