Обзорная экскурсия по Санье (о. Хайнань, Китай) Откройте для себя удивительный мир традиций, природы и ремёсел Китая во время насыщенной обзорной экскурсии по Санье — жемчужине острова Хайнань. Это путешествие позволит вам за несколько часов увидеть самые интересные и познавательные локации южного Китая. Вы посетите уникальные дома-деревья, где архитектура гармонично сочетается с тропической природой. Примете участие в традиционной чайной церемонии, узнаете секреты заваривания настоящего китайского чая и попробуете редкие сорта. На фабриках акульего жира, шёлка и кальция вы увидите, как создаются натуральные продукты и изделия, которыми славится Китай. На змеиной ферме познакомитесь с удивительными видами змей и узнаете о целебных свойствах препаратов на их основе. А на Тибетской фабрике вас ждёт знакомство с тибетской медициной, благовониями и уникальными лечебными маслами. Все локации включены в маршрут и бесплатны при сопровождении русскоязычного гида. Комфортабельный трансфер обеспечит удобство и приятное путешествие. ⏰ Продолжительность: 4–5 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 📍 Все посещения бесплатные с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

