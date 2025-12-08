Мои заказы

Термальные источники Наньтянь, Санья Откройте для себя одно из самых известных мест отдыха на острове Хайнань — термальные источники Наньтянь. Это природный оазис здоровья и расслабления среди тропической зелени. Вода источников насыщена множеством минеральных элементов, полезных для организма: углекислым газом, сернистым водородом, аммиаком, стронцием, цинком и фтором. Температура воды достигает 57 °C, благодаря чему она относится к низкотемпературным минеральным источникам и подходит для комфортного и безопасного купания. Купание в таких водах улучшает кровообращение, укрепляет суставы, снимает усталость и стресс. Это место идеально подходит для восстановления после насыщенного экскурсионного дня — здесь вы почувствуете настоящее расслабление тела и гармонию с природой. 🕒 Продолжительность: 5–6 часов Согласовать с гидом Включено: русскоговорящий гид, трансфер Не включено: 28$ источники Стоимость: Индивидуальная экскурсия для вашей компании 250$ за 1-6 человека 350$ за 7-12 человека

Место начала и завершения?
Обговаривается лично
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

