Описание экскурсии Остров обезьян (Санья, о. Хайнань) Погрузитесь в удивительный мир дикой природы на Острове обезьян — единственном в мире заповеднике, созданном специально для защиты макак! Этот живописный остров площадью 10 кв. км — настоящий рай как для животных, так и для людей. Здесь обитает более 2500 обезьян, которые чувствуют себя свободно и с удовольствием взаимодействуют с посетителями. Вы сможете понаблюдать за жизнью обезьян в естественной среде, сфотографироваться с обученными макаками, посмотреть их весёлые трюки и забавные мини-представления. Но не только обезьяны делают это место особенным — на острове находится самая длинная надводная канатная дорога в Китае, проходящая над морем и тропическими лесами, открывающая захватывающие панорамные виды. Кроме того, вас ждут живописные пляжи, возможность плавания у коралловых рифов, а также знакомство с местной жизнью на рыболовных плотах, где до сих пор живут китайские семьи. 🕓 Продолжительность: 5–6 часов 💬 Включено: русскоязычный гид, трансфер 💸 Не включено: вход в парк и фуникулёр — 28 $/чел

